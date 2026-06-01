Mẹo dùng quạt tiết kiệm điện mùa nắng nóng: Giảm nửa hóa đơn tiền điện nhiều gia đình đang bỏ qua

Mẹo sử dụng quạt tiết kiệm điện bạn nên biết

Chọn quạt có công suất phù hợp, ưu tiên sử dụng mức gió trung bình

Công suất càng lớn thì khả năng làm mát càng mạnh, nhưng đồng thời mức tiêu thụ điện cũng tăng theo. Vì vậy, thay vì chọn quạt "càng mạnh càng tốt", bạn nên chọn loại có công suất phù hợp với diện tích phòng:

Phòng nhỏ (dưới 15 m²): Nên dùng quạt bàn, quạt hộp hoặc quạt cây công suất 40W - 55W.

Phòng lớn hơn: Có thể dùng quạt đứng, quạt trần hoặc quạt điều hòa tùy nhu cầu. Ngoài ra, việc bật quạt ở mức gió trung bình không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Bật quạt ở tốc độ cao liên tục dễ gây khô da, khó chịu vùng mũi - họng và có thể làm giảm tuổi thọ của động cơ trong thời gian dài.

Tắt quạt và rút phích cắm khi không sử dụng

Một thói quen nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn đó là tắt quạt và rút phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng. Dù quạt đã tắt, dây cắm vẫn ở trạng thái "âm thầm tiêu thụ điện", tuy không lớn nhưng tích lũy lâu dài sẽ gây hao phí đáng kể.

Ngoài ra, việc rút phích cắm khi không sử dụng còn giúp hạn chế nguy cơ rò điện, cháy nổ và bảo vệ quạt trước tình trạng chập điện khi trời mưa giông.

Nếu bạn thường hay quên tắt quạt thì có thể ưu tiên các mẫu quạt có chế độ hẹn giờ tắt để tránh lãng phí điện không cần thiết.

Chỉ kích hoạt các tính năng phụ khi cần thiết

Ngày nay, nhiều dòng quạt hiện đại được trang bị thêm các tính năng như phun sương, tạo ion, đèn ngủ, gió tự nhiên, gió ngủ...

Nếu muốn tiết kiệm tối ưu, bạn có thể chọn các mẫu quạt Inverter giúp vận hành êm ái và giảm điện năng tiêu thụ đáng kể.

Những chức năng này giúp tăng trải nghiệm sử dụng nhưng đồng thời cũng có thể làm thiết bị tiêu thụ điện nhiều hơn bình thường.

Do đó, trong quá trình sử dụng, nếu muốn tiết kiệm điện thì bạn nên: Chỉ bật các chế độ này khi thật sự cần. Không lạm dụng chế độ phun sương vì có thể khiến phòng ẩm, sinh nấm mốc và gây hại cho hệ hô hấp.

Tận dụng chức năng hẹn giờ tắt

Hầu hết các dòng quạt đời mới đều tích hợp chế độ hẹn giờ tắt. Đây là tính năng rất hữu ích, đặc biệt khi sử dụng vào ban đêm: Giúp bạn không phải thức dậy giữa đêm để tắt quạt. Tránh tình trạng cơ thể bị lạnh do sử dụng quạt suốt đêm.

Tối ưu lượng điện tiêu thụ nhờ tắt quạt đúng thời điểm. Bạn có thể đặt thời gian từ 1 - 3 giờ tùy nhiệt độ môi trường và thời điểm trong ngày để quạt tự động tắt khi đến thời điểm.

Đặt quạt ở vị trí phù hợp trong phòng

Vị trí đặt quạt cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm mát và lượng điện tiêu thụ. Bạn nên đặt quạt ở nơi thoáng gió, gần cửa sổ hoặc khu vực có gió lưu thông. Điều này giúp quạt tận dụng không khí mát từ bên ngoài, giảm tải cho động cơ và tiết kiệm điện hiệu quả hơn.

Một số lưu ý mà bạn có thể tham khảo thêm: Không đặt quạt sát tường hoặc góc khuất vì không khí khó lưu thông.

Không hướng quạt trực tiếp vào mặt hoặc quạt trực tiếp lên vùng đầu để tránh khô da, đau họng và các vấn đề hô hấp.

Với quạt điều hòa, nên đặt cách tường ít nhất 20 - 30cm để máy hút gió và làm mát tối ưu hơn.

Thay mới quạt quá cũ hoặc có dấu hiệu xuống cấp

Quạt cũ thường hoạt động kém ổn định, gây tiếng ồn, nóng máy và tiêu thụ điện nhiều hơn. Khi động cơ đã hao mòn, quạt phải "gồng mình" để tạo gió, khiến mức điện tăng lên đáng kể. Một số dấu hiệu cho thấy bạn nên thay một chiếc quạt mới là: Phát ra tiếng ồn lớn. Động cơ nóng nhanh. Gió yếu dù đã bật tốc độ cao. Có mùi khét hoặc rung lắc mạnh.

Việc đầu tư quạt mới giúp bạn tiết kiệm điện về lâu dài, giảm rủi ro hỏng hóc và chi phí sửa chữa, đồng thời cũng tăng trải nghiệm sử dụng và an toàn hơn cho cả gia đình.

Thị trường quạt hiện nay có rất nhiều sản phẩm và đa dạng mức giá, bạn có thể dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách bản thân.

Không bật quạt liên tục trong nhiều giờ

Để quạt chạy liên tục trong thời gian dài khiến động cơ nóng lên, giảm hiệu suất và nhanh hư hỏng. Bạn có thể áp dụng một số mẹo sau: Cho quạt nghỉ 20 - 30 phút sau mỗi 4 - 5 giờ hoạt động. Lau bụi cánh quạt, lồng quạt thường xuyên để gió luôn mạnh và mát. Việc sử dụng quạt đúng cách không chỉ giúp giảm tiền điện mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Cách lựa chọn quạt tiết kiệm điện và chất lượng tốt

Chọn đúng loại quạt phù hợp với không gian và nhu cầu

Hiện thị trường có nhiều kiểu quạt khác nhau, mỗi loại có ưu điểm riêng. Bạn có thể tham khảo các đặc điểm sau để chọn được thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng:

Quạt bàn, quạt hộp: Phù hợp bàn làm việc, phòng nhỏ.

Quạt đứng, quạt cây: Làm mát diện rộng như phòng khách, phòng ngủ lớn.

Quạt treo tường: Tiết kiệm diện tích, phù hợp phòng khách gia đình, cửa hàng.

Quạt trần: Mát đều, tiết kiệm điện, thích hợp phòng lớn.

Quạt điều hòa: Vừa làm mát vừa giữ ẩm, phù hợp không gian khô nóng.

Quạt phun sương: Làm mát nhanh nhưng cần cân nhắc vì tốn điện hơn quạt thường.

Bạn nên cân nhắc diện tích phòng, nhu cầu sử dụng và mức tiêu thụ điện để chọn thiết bị hợp lý.

Chọn quạt trần động cơ DC nếu muốn tiết kiệm tối ưu

Quạt trần động cơ DC đang ngày càng được ưa chuộng vì: Tiêu thụ điện ít hơn so với quạt AC. Hoạt động êm ái, độ bền cao. Nhiều chế độ gió và khả năng đảo chiều.

Đây là lựa chọn tối ưu cho phòng khách, phòng ngủ hoặc không gian rộng. Nếu đang muốn trang bị chiếc quạt trần thì bạn có thể tham khảo loại này.