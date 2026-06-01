Cùng là xăng sinh học, E5 và E10 khác nhau thế nào?

Xăng E5 là gì?

Xăng sinh học E5 là hỗn hợp được tạo ra từ việc pha trộn xăng khoáng truyền thống với nhiên liệu sinh học. Xăng E5 chứa 5% thể tích cồn sinh học (ethanol sinh học) và 95% thể tích xăng truyền thống.

Ethanol có nguồn gốc từ mía, ngô hoặc khoai mì, thân thiện với môi trường, giúp giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường.

Xăng E5 đã được sử dụng phổ biến tại Việt Nam từ năm 2018.

Xăng E10 là gì?

Xăng E10 gồm 10% ethanol. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Xăng E10 là nhiên liệu sinh học được tạo ra bằng cách pha trộn 10% thể tích cồn sinh học (ethanol) với 90% thể tích xăng truyền thống (xăng khoáng).

Việc bổ sung ethanol giúp xăng E10 cháy sạch hơn, làm giảm đáng kể lượng khí thải độc hại (CO, HC) và khí nhà kính so với xăng khoáng thông thường.

Xăng E5 và E10 khác nhau thế nào?

Xăng E5 và xăng E10 khác nhau chủ yếu ở chỉ số octane (RON) và tỷ lệ ethanol pha vào xăng, cụ thể:

Tiêu chí Xăng E5 Xăng E10 Thành phần 5% ethanol sinh học và 95% xăng khoáng 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng Chỉ số octane 92 95 Độ “bốc”, chống kích nổ Trung bình Tốt hơn Mức độ thân thiện môi trường Tốt Tốt hơn Mức tiêu hao Ít hao hơn E10 (sự chênh lệch rất nhỏ, khó nhận biết khi chạy xe thực tế). Hao hơn E5 một chút (khoảng 1-2%) vì năng lượng nhiệt do cồn sinh học tỏa ra thấp hơn xăng khoáng. Giá Rẻ Cao hơn chút Độ tương thích với động cơ Đa dạng các dòng xe Cần lưu ý với xe quá cũ

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, các dòng xe cũ - xe sản xuất trước năm 2000 sử dụng bộ chế hòa khí (carburetor) - nên tiến hành bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển đổi sang dùng xăng sinh học E10.

Việc này có thể bao gồm vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và điều chỉnh bộ chế hòa khí để phương tiện vận hành ổn định hơn.

Trong khi đó, với các dòng xe đời mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, người dùng cũng nên vệ sinh hệ thống nhiên liệu định kỳ để bảo đảm quá trình sử dụng xăng sinh học diễn ra thuận lợi.

Xăng E10 sẽ được bán đại trà trên toàn quốc từ ngày mai 1/6. Tuy nhiên, để bảo đảm mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục duy trì xăng E5 RON92 đến hết ngày 31/12/2030.