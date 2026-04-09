Chiều 9-4, xổ số miền Nam xác định nơi trúng 3 giải độc đắc của 3 đài

Chiều 9-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã liên tục chia sẻ thông tin về việc tìm ra nơi trúng 3 giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 8-4, giải độc đắc (dãy số 203649) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Tấn Sỹ 78

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Cần Thơ là đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. 14 vé Cần Thơ trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Trần Anh

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 479004) của vé số Đồng Nai được các đại lý vé số xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi bán trúng giải độc đắc 16 vé Đồng Nai là một đại lý vé số ở xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Tuy nhiên, đến chiều 9-4, chủ nhân trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng của vé số Đồng Nai vẫn chưa lộ diện.

Vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 7-4, giải độc đắc (dãy số 349501) được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Vũng Tàu là hệ thống đại lý vé số An Lộc Phát ở TPHCM. 14 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng mai mắn.

Xổ số miền Nam chiều 9-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 9-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.