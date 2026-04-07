Thêm 1 người trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam khi mua vé online

Tối 7-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số chia sẻ thông tin về việc một khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng khi mua vé số online.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Tây Ninh. Khách hàng trúng thưởng 32 tỉ đồng đã mua vé online. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 7-4, giải độc đắc (dãy số 583980) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng là đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin khách hàng mua vé số online trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng khiến nhiều đại lý vé số và khách hàng "dậy sóng". Bởi lẽ, thời gian gần đây, rất nhiều trường hợp mua vé số online đã trúng độc đắc.

Cụ thể, vào ngày 16-10-2025, anh Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - đã đổi thưởng 14 tờ vé số trúng giải độc đắc cho một nữ khách hàng ở TP Cần Thơ.

"Người phụ nữ này thường xuyên mua vé số online ở đại lý của tôi, mỗi ngày khoảng vài chục tờ. Sau khi chị ấy chuyển khoản thì tôi giữ lại vé. Không ngờ chị ấy trúng đến 14 vé giải cao nhất" – ông Duy thông tin.

Ngày 28-2-2026, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 681039) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi bán trúng là đại lý vé số Trần Phương ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tổng cộng 32 tỉ đồng đã mua vé qua hình thức online. Tuy nhiên, nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Một khách hàng ở tỉnh Vĩnh Long từng trúng giải độc đắc 28 tỉ đồng khi mua vé số online. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đến ngày 3-3 vừa qua, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 327452) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi bán trúng là đại lý vé số Chinh Xuân Lộc ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tổng cộng 32 tỉ đồng đã mua vé số qua hình thức online.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp ngày 9-3 được đại lý bán qua online. Ảnh: ĐLVS Hoàng Anh

Ngày 9-3, một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp đã mua online 16 vé Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều cùng ngày. Ngay sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, khách hàng này đã phát hiện trúng giải độc đắc (dãy số 686789) cả 16 vé nên liên hệ với nơi bán là đại lý vé số Hoàng Anh ở phường Linh Xuân, TPHCM để nhận thưởng.