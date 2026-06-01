Cây mít sai trái nhất Đà Nẵng, mọc xuyên trần nhà, chi chít trái từ gốc đến ngọn

Cây mít “khủng” sai trĩu quả giữa lòng Đà Nẵng gây sốt mạng xã hội

Theo tìm hiểu, cây mít này nằm trong khuôn viên nhà ông Đặng Quang Minh (71 tuổi, kỹ sư xây dựng nghỉ hưu), trên đường An Hòa 12, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Từ bên ngoài nhìn vào, cây mít vươn cao vượt qua mái nhà, thân thẳng đứng xuyên qua khoảng trống thông tầng tầng 2 rồi tiếp tục phát triển lên phía trên.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là trái mít mọc dày đặc từ gốc lên thân, bám kín các cành lớn nhỏ. Nhiều quả có kích thước lớn, trong khi không ít trái nhỏ chen kín thân cây.

Cây mít tán phủ rộng trong khuôn viên ngôi nhà.

Theo gia đình ông Minh, cây mít hiện cho hơn 100 trái lớn nhỏ. Vì số lượng quá nhiều nên nhiều cành phải chống đỡ để tránh gãy đổ, nhất là vào thời điểm trái phát triển mạnh. Người dân địa phương gọi vui đây là “cây mít sai trái nhất Đà Nẵng”, có người còn ví von “để không kịp ăn”.

Ông Minh cho biết, cây mít được trồng từ năm 2010, cùng thời điểm gia đình xây dựng căn nhà hiện nay. Ban đầu, cây chỉ cao khoảng 4m, tán nhỏ và cho rất ít trái. Sau nhiều năm chăm sóc, cây bắt đầu phát triển mạnh, vươn cao và ra trái ngày càng dày đặc.

Điểm đặc biệt là khi xây nhà, gia đình chủ động chừa khoảng thông tầng để cây tiếp tục phát triển tự nhiên. Nhờ vậy, cây mít vẫn vươn qua tầng 2, tạo nên hình ảnh khá lạ mắt giữa không gian nhà phố.

Ông Đặng Quang Minh bên cây mít hơn 15 năm tuổi, mọc xuyên tầng 2 và cho hơn 100 trái trong sân nhà.

Theo chia sẻ của gia chủ, đây là giống mít lai giữa mít tố nữ và mít đỏ. Khi chín, mít có mùi thơm nhẹ, vị ngọt đậm và ít xơ. Gia đình thường dùng để ăn tươi hoặc chế biến thành nhiều món khác nhau.

Dù cây cho trái dày đặc nhưng ông Minh cho biết việc chăm sóc khá đơn giản. Gia đình chủ yếu tận dụng xác mắm cá để làm phân bón nên cây phát triển tốt, ít sâu bệnh và gần như mùa nào cũng có trái.

Tuy nhiên, số lượng trái quá nhiều cũng khiến việc chăm sóc gặp không ít khó khăn. Gia đình thường xuyên phải cắt tỉa bớt trái để giảm tải cho thân cây. Có thời điểm, mít ra dày đến mức chủ nhà phải bỏ bớt vì “không xuể”.

Những chùm mít lớn nhỏ mọc san sát quanh thân cây, tạo nên hình ảnh lạ mắt giữa phố Đà Nẵng.

Điều thú vị là dù nổi tiếng trên mạng xã hội, gia đình ông Minh không bán mít. Mỗi khi mít chín, ông thường hái chia cho hàng xóm, bạn bè và người quen cùng thưởng thức.

Ông Minh cũng cho biết, sau khi hình ảnh cây mít được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người đã tìm đến tận nơi để tham quan, chụp ảnh. Gia đình khá bất ngờ khi cây mít trong sân nhà mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.