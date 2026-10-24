Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng trong nước hôm nay 24/10

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến tương đối trầm lắng. Sau những nhịp biến động trước đó, phần lớn doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên giá niêm yết, trong khi một số thương hiệu điều chỉnh giảm nhẹ.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và PNJ được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch liền trước.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào 139 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng mua vào ở mức 137,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 142 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giao dịch ở mức 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua vào 140 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá mua vào có sự chênh lệch giữa các doanh nghiệp, giá bán ra vàng miếng SJC tại các đơn vị được khảo sát vẫn duy trì quanh mốc 142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 24/10

Giá vàng thế giới sáng 24/10 giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn 4 tháng do lo ngại lạm phát gia tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng và lần đầu tiên xuyên dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce kể từ giữa tháng 7. Tính chung cả tuần, kim loại quý mất khoảng 4%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Theo Reuters, ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định lo ngại lạm phát đang khiến các ngân hàng trung ương lớn khó nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh như kỳ vọng. Đây là yếu tố gây sức ép lên giá vàng và bạc.

Bên cạnh đó, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý. Nhu cầu bổ sung tiền ký quỹ có thể buộc một số nhà đầu tư bán vàng và bạc để đáp ứng các yêu cầu thanh toán.