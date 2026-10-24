Tính toán nghỉ hưu sớm khi có 5 tỷ gửi tiết kiệm

Tôi đã phì cười khi nghe một người bạn kể về ý định nghỉ hưu sớm của mình. Bạn năm nay 40 tuổi, sống độc thân, không vợ con, đang ở trong căn nhà mà bố mẹ để lại. Tài khoản tiết kiệm của bạn sắp chạm mốc 5 tỷ đồng vào cuối năm nay, nếu gửi ngân hàng với mức lãi suất phù hợp, mỗi tháng bạn có thể thu về hơn 30 triệu đồng tiền lãi, cao hơn mức lương mà bạn đang nhận khi đi làm hiện tại.

Bạn nói: "Đi làm mỗi ngày vừa mệt mỏi, vừa áp lực, hết giờ làm lại lo việc gia đình, chẳng còn mấy thời gian cho bản thân. Nếu tiền lãi ngân hàng đủ trang trải cuộc sống, tại sao phải tiếp tục bán sức lao động để đổi lấy đồng lương?". Ở độ tuổi mà nhiều người bắt đầu thấm thía sự mệt mỏi của công việc, mong muốn được tự do về thời gian là điều dễ hiểu. Nhưng thú thật, tôi cho rằng bạn quá liều lĩnh, thậm chí có thể đang mắc một sai lầm lớn.

Tôi không phủ nhận 5 tỷ đồng là một khoản tiền đáng mơ ước với phần đông người làm công ăn lương. Nhìn thấy số tiền ấy trong tài khoản, trong khi bản thân đã có nhà cha mẹ để lại, chắc hẳn bạn cũng cảm thấy mình đã có một chỗ dựa vững vàng. Tuy nhiên, có tiền chưa đồng nghĩa với việc đã đủ điều kiện để nghỉ hưu.

Lãi suất ngân hàng không cố định. Hôm nay gửi tiền có thể nhận được mức lãi hấp dẫn, nhưng vài năm nữa thì chưa chắc. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt, tiền thuốc men, viện phí và những khoản phát sinh khác thường có xu hướng tăng theo thời gian. Hơn nữa, 30 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng nghe rất hấp dẫn, nhưng đó không phải một nguồn thu nhập được bảo đảm mãi mãi. Nếu lãi suất giảm, số tiền nhận về cũng giảm theo. Đó là còn chưa kể lạm phát, những khoản chi cho sức khỏe khi tuổi tác tăng lên cũng có thể trở thành gánh nặng.

Nghỉ hưu sớm không chỉ là bài toán tiền bạc, mà còn là câu chuyện về mục đích sống. Khi không còn công việc, không còn đồng nghiệp, không còn lịch trình quen thuộc mỗi ngày, liệu bạn có thực sự tận hưởng được sự tự do ấy? Hay sau một thời gian, bạn lại cảm thấy trống trải, tiếc nuối vì đã rời bỏ công việc khi vẫn còn khả năng lao động?

Tất nhiên, nếu đã có nhà ở ổn định, không còn nợ nần, có quỹ dự phòng và một kế hoạch tài chính dài hạn, nghỉ hưu sớm hoàn toàn có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Nhưng nếu chỉ vì tiền lãi ngân hàng hiện tại cao hơn tiền lương mà vội vàng nghỉ việc, tôi nghĩ bạn đang nhìn thấy lợi ích trước mắt mà chưa tính hết những rủi ro lâu dài.

5 tỷ đồng là một thành quả lớn, nhưng chưa chắc đã là tấm vé bảo đảm cho một cuộc sống an nhàn đến cuối đời. Bởi với tôi, tự do tài chính không đơn giản là có đủ tiền để không phải đi làm nữa. Đó còn là khả năng sống chủ động mà không phải nơm nớp lo lắng mỗi khi lãi suất thay đổi, sức khỏe sa sút hay một biến cố bất ngờ xảy đến.

Nghỉ hưu sớm là quyền lựa chọn của mỗi người. Nhưng trước khi quyết định, có lẽ điều cần tính không chỉ là mỗi tháng mình nhận được bao nhiêu tiền lãi, mà còn là mình cần bao nhiêu tiền để sống an tâm trong 20, 30 năm tiếp theo?