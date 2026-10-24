Thêm một vé trúng độc đắc Vietlott gần 200 tỷ đồng

Tối 24/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát đi thông báo, trong kỳ quay 1.415 sản phẩm Power 6/55 có một vé trúng Jackpot 1 (độc đắc) trị giá gần 200 tỷ đồng.

Bộ số trúng thưởng là: 06-07-18-41-44-50. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân giải độc đắc sẽ thực lĩnh khoảng hơn 180 tỷ đồng.

Một vé trúng độc đắc gần 200 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Trước đó, ngày 12/10, Vietlott trao giải độc đắc sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.571 trị giá gần 200 tỷ đồng cho chị V.N.

Chị N. là khách hàng 9X đang sinh sống và làm việc tự do ở An Giang. Chị chính là khách hàng trúng giải Jackpot có giá trị cao nhất từ trước đến nay của sản phẩm Mega 6/45. Chị cũng là khách hàng nữ thứ 23 trúng Jackpot của Vietlott.

Chị V.N thường xuyên tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35 vì giải thưởng giá trị cao.

Chị N. ở An Giang trúng độc đắc gần 200 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Chị V.N chia sẻ, gia đình chị có thói quen ăn cơm muộn nên khoảng 13h - khi đang nấu cơm thì chị vào kiểm tra kết quả vé xổ số Lotto 5/35 mua buổi sáng. Thấy trong tài khoản dự thưởng còn 20.000 đồng, chị mua 2 vé Mega 6/45 cho kỳ quay buổi chiều với các dãy số hoàn toàn ngẫu nhiên.

Tối hôm đó, hai vợ chồng đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng nghĩ là chỉ trúng giải nhỏ nên không kiểm tra. Đến tối muộn, sau khi làm xong các công việc nhà, chị mới rảnh tay kiểm tra và không ngờ số tiền trúng thưởng quá lớn.

Chị N. lập tức gọi chồng cùng kiểm tra kỹ. Hai vợ chồng đối chiếu thông tin nhiều lần trên website chính thức của Vietlott và thực sự tin rằng mình là chủ nhân của giải thưởng trị giá gần 200 tỷ đồng. Sau đó, chị đã chia sẻ tin vui đến gia đình và người thân.

Chị N. cho biết do giải thưởng đến quá bất ngờ nên chị chưa có kế hoạch sử dụng tiền vào việc gì. Chị có thể sẽ gửi tiết kiệm và cùng gia đình lập kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hiệu quả trong những ngày tới.

Tại buổi trao giải, chị N. thực lãnh hơn 179,6 tỷ đồng vào tài khoản. Chị N. cũng ủng hộ công tác an sinh xã hội trị giá 5 tỷ đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.