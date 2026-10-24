Vụ kẹo rau củ Kera, sữa giả bán gần 500 tỷ đồng: Đại biểu Quốc hội cảnh báo quy trình hậu kiểm thực phẩm

Chiều 24/10, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội làm việc tại tổ, cho ý kiến về các dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đề cập đến các quy định tại dự án Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, đại biểu Thu Xanh cho biết nếu tiền kiểm lỏng mà hậu kiểm không theo kịp, sẽ khiến các sản phẩm không an toàn lọt ra thị trường.

Bà Phạm Thu Xanh, Đại biểu đoàn TP. Hải Phòng (Ảnh: NT)

Bà Xanh cho rằng hiện có sáu lỗ hổng nổi bật trong quản lý an toàn thực phẩm, như cơ chế tự công bố có thể bị lợi dụng; hậu kiểm chưa đủ sức phát hiện sớm; trách nhiệm giữa các bộ, ngành còn phân tán; quảng cáo sai lệch trên nền tảng số khó kiểm soát; nguy cơ mất an toàn tại bếp ăn tập thể còn hiện hữu; và năng lực kiểm nghiệm, hạ tầng dữ liệu, nhân lực ở cơ sở chưa đồng đều.

Đại biểu đề xuất 5 kiến nghị và giải pháp cụ thể, trong đó, cần biến hậu kiểm thành cơ chế thực chất, dựa trên nguy cơ và dữ liệu.

Đại biểu Xanh nêu vụ gần 600 loại (573 nhãn) sữa bột giả do Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất, tiêu thụ công khai suốt khoảng 4 năm, chất lượng nhiều chỉ tiêu đạt dưới 70% so với mức công bố, doanh thu gần 500 tỷ đồng (theo thông tin từ cơ quan điều tra Bộ Công an, tháng 4/2025).

“Đáng lưu ý, sản phẩm nhắm vào chính nhóm người bệnh dễ tổn thương: người tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai. Vụ việc cho thấy cơ chế tự công bố theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã bị lợi dụng, trong khi hậu kiểm không theo kịp. Đây không chỉ là vi phạm của một doanh nghiệp, mà còn là cảnh báo về khả năng phát hiện, truy xuất và xử lý của hệ thống quản lý”, nữ đại biểu này cho hay.

Về quy định quảng cáo thực phẩm, bà Xanh cho biết vụ “kẹo rau củ Kera” (năm 2025) với quảng cáo thổi phồng công dụng qua người nổi tiếng livestream, sau đó bị cơ quan chức năng xử lý, cho thấy khoảng trống trong kiểm soát nội dung quảng cáo thực phẩm và trách nhiệm của người quảng cáo, nền tảng thương mại điện tử - trong khi thực phẩm cho người bệnh, người cao tuổi, trẻ nhỏ là nhóm nhạy cảm nhất.

Theo bà Phạm Thu Xanh, những vụ việc trên cho thấy không thể chỉ yêu cầu chung chung về kiểm soát quảng cáo mà cần sửa đồng bộ Điều 13 và Điều 61: kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; lưu vết người bán và nội dung quảng cáo; kịp thời tạm ẩn hoặc gỡ bỏ khi có căn cứ; bảo toàn dữ liệu phục vụ xử lý.

Đại biểu đoàn Hải Phòng đề nghị làm rõ trách nhiệm của người quảng cáo, người có ảnh hưởng và nền tảng phải được quy định cụ thể, nhất là với sản phẩm có khuyến cáo sức khỏe và sản phẩm dành cho nhóm dễ tổn thương.

Theo vị đại biểu, hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) cần theo nguyên tắc: Quản lý theo nguy cơ; hậu kiểm có dữ liệu; truy xuất được nguồn gốc; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm; kiểm soát thực chất quảng cáo; và bảo đảm đủ năng lực trước khi luật có hiệu lực.

Đại biểu đoàn TP. Hải Phòng cho rằng: Cải cách thủ tục là cần thiết, giảm thủ tục nhưng phải đảm bảo được trách nhiệm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Luật phải tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời phát hiện sớm, ngăn chặn nhanh và xử lý nghiêm thực phẩm không an toàn. Đặc biệt, với người bệnh và các nhóm dễ tổn thương, mức độ bảo vệ phải tương xứng với nguy cơ; với cơ quan quản lý, đã được giao thẩm quyền thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Cũng về dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Đoàn TP. Hải Phòng) cho rằng: Cơ chế quản lý kinh doanh thực phẩm trực tuyến và mô hình kinh doanh thực phẩm trên môi trường số vẫn chưa đồng bộ.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Đoàn TP. Hải Phòng, (Ảnh: Media QH).

Bà Thoa nêu, tại Điểm a khoản 3 Điều 9 và Điều 13 quy định người bán và sàn thương mại điện tử phải kiểm duyệt, công khai hồ sơ an toàn thực phẩm của sản phẩm. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 36 về dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến của bên thứ ba chưa có quy định liên thông trách nhiệm với hai chủ thể trên.

Theo nữ đại biểu, điều này gây khó khăn trong việc phân định ranh giới trách nhiệm và nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại giữa người bán, chủ sàn và đơn vị giao hàng khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm trong chuỗi mua bán trực tuyến.

“Dưới góc độ khoa học an toàn thực phẩm, quá trình vận chuyển là mắt xích có nguy cơ cao khiến đồ ăn bị biến chất, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển nếu thiếu dụng cụ bảo quản phù hợp. Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa có quy định mang tính chính sách khung về nghĩa vụ bảo quản đối với dịch vụ giao hàng công nghệ. Do đó, đề nghị sửa đổi các điều luật theo hướng thiết lập nguyên tắc khung về trách nhiệm bảo đảm điều kiện kỹ thuật an toàn của cơ sở giao nhận trực tuyến và cơ chế liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, làm căn cứ để Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp thực thi”, Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa cho hay.