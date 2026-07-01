Chi tiết Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm qua những con số và dự án đáng chú ý

Tổng thể Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Sau khi được công bố, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra định hướng phát triển không gian dài hạn, với mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và có sức cạnh tranh trong khu vực. Ảnh: Anh Văn

Phạm vi lập quy hoạch toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô (126 xã, Phường). Quy mô diện tích đất tự nhiên: Khoảng 3.359,84 km2. Quy mô dân số dự báo (bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi): Giai đoạn đến năm 2035 khoảng 14 - 15 triệu người. Đến năm 2045 khoảng 15 - 16 triệu. Đến năm 2065 khoảng 17 - 19 triệu người. Tầm nhìn dài hạn sau năm 2065 cơ bản giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người (với dự báo phát triển gia tăng khách du lịch, khách vãng lai). Ảnh: Anh Văn

Theo Quy hoạch, Hà Nội định hướng xây dựng theo mô hình "Chùm đô thị hướng tâm". Đề án quy hoạch tổng thể xác lập 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm đô thị lớn và 9 trục động lực phát triển. Ảnh: Anh Văn

Trong quy hoạch mới, Hà Nội xác lập 9 trục động lực phát triển, đóng vai trò kết nối các cực tăng trưởng, trung tâm đô thị lớn với khu vực nội đô và mạng lưới liên kết vùng. Ảnh: Anh Văn

Chi tiết quy hoạch 9 trục động lực phát triển của Hà Nội

1. Trục Nhật Tân - Nội Bài, Bắc Thăng Long - Nội Bài (Trục Động lực Hội nhập Quốc tế)

2. Trục Hồ Tây - Cổ Loa - Sân bay Gia Bình (Trục Văn hóa Lịch sử và Kinh tế)

3. Trục Quốc lộ 5/Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Trục Thương mại và Dịch vụ Hậu cần)

4. Trục Quốc lộ 1A/Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Trục Công nghiệp hỗ trợ và Logistics phía Nam)

5. Quốc lộ 21B/Quốc lộ 21C (Trục Động lực Kép: Văn hóa - Du lịch và Dịch vụ Hỗ trợ)

6. Trục Quốc lộ 6/Tuyến đường Hà Đông - Xuân Mai (Trục Đô thị Sinh thái và Cửa ngõ Tây Bắc)

7. Trục Đại lộ Thăng Long/Hồ Tây - Ba Vì (Trục Động lực Khoa học Công nghệ và Văn hóa Xứ Đoài)

8. Trục Quốc lộ 32/Tuyến đường Tây Thăng Long (Trục kết nối văn hóa, di sản Tràng An và Xứ Đoài)

9. Trục Cảnh quan sông Hồng (Trục cảnh quan đặc biệt, Tài chính, DVTM, du lịch...)

9 trung tâm đô thị hướng Thủ đô trở thành siêu đô thị mới hơn 10 triệu dân. Ảnh: Anh Văn

Chi tiết quy hoạch 9 trung tâm đô thị lớn

1. Trung tâm Thành phố (đô thị Nam Sông Hồng)

2. Trung tâm phía Bắc (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn (cũ)

3. Trung tâm phía Đông (Long biên, Gia lâm (cũ))

4. Trung tâm Olympic

5. Trung tâm phía Nam (Phú Xuyên)

6. Trung tâm phía Nam (Vân Đình - Đại Nghĩa)

7. Trung tâm phía Tây Nam (Xuân Mai)

8. Trung tâm phía Tây (Hòa Lạc)

9. Trung tâm phía Tây Bắc (Sơn Tây)

Quy hoạch xác lập cấu trúc Vùng Thủ đô theo mô hình "chùm đô thị hướng tâm và mạng lưới", trong đó Hà Nội là Đô thị trung tâm hạt nhân, đầu não, đóng vai trò kết nối vùng và liên vùng quốc tế. Trong đó các dự án trọng điểm như: Tại phía Bắc có đô thị Thái Nguyên, đô thị Sông Công và Phổ Yên; phía Đông Bắc có đô thị Bắc Ninh - Từ Sơn; phía Đông Nam có đô thị Văn Giang, đô thị Mỹ Hào và khu vực Phố Nối, đô thị Hưng Yên; phía Nam có đô thị Đồng Văn, đô thị Phủ Lý, đô thị Ninh Bình và Tam Điệp; phía Tây có đô thị Vĩnh Yên, Phúc Yên, Việt Trì, Hòa Bình và Lương Sơn; phía Đông có đô thị Hải Dương và Chí Linh;... Ảnh: Anh Văn

Bên cạnh không gian đô thị, quy hoạch còn dành một cấu phần quan trọng cho vùng phát triển mở rộng và vành đai sinh thái bảo vệ Thủ đô, với quy mô khoảng 130.000 - 140.000 ha. Đây là vùng đệm nhằm kiểm soát phát triển, bảo vệ môi trường và tạo dư địa dài hạn cho Hà Nội.

Cụ thể, vùng đệm phía Tây và Tây Bắc trải dài từ sườn Tây núi Ba Vì sang khu vực sông Đà, Thanh Thủy (Phú Thọ), Lương Sơn (Hòa Bình) và liên kết với đô thị Vĩnh Yên. Vùng đệm phía Nam kết nối từ Hương Sơn dọc hành lang sông Đáy tới Tam Chúc (Hà Nam), Bái Đính - Tràng An (Ninh Bình).

Song song với hệ thống trung tâm đô thị, Hà Nội cũng thiết lập 9 cực tăng trưởng nhằm tạo động lực phát triển đa hướng. Khu vực nội đô lịch sử cùng vùng mở rộng phía hữu ngạn sông Hồng tiếp tục đóng vai trò trung tâm cốt lõi về hành chính, văn hóa và tài chính. Ảnh: Anh Văn

Chi tiết 9 cực động lực tăng trưởng trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm:

1. Cực Trung tâm - khu vực nội đô lịch sử và mở rộng (Hữu ngạn Sông Hồng)

2. Cực phía Bắc, khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn

3. Cực phía Đông thuộc vùng Gia Lâm và Long Biên

4. Cực phía Nam, vùng Phú Xuyên - Ứng Hòa

5. Cực phía Nam, Tây Nam ở khu vực Vân Đình - Đại Nghĩa

6. Cực phía Tây Nam, khu vực Xuân Mai - Chương Mỹ

7. Cực phía Tây, khu vực Hòa Lạc

8. Cực phía Tây Bắc, đô thị Sơn Tây - Ba Vì

9. Cực Sông Hồng

Những dự án nổi bật trong 9 cực động lực tăng trưởng bao gồm: Những dự án nổi bật tại khu vực này gồm cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Giang Biên, Vành đai 4, cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, Trung tâm văn hóa Phật giáo Hương Sơn, Khu du lịch sinh thái Hương Sơn, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội,...

Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống thương mại - logistics của Hà Nội, với mạng lưới trung tâm dịch vụ, tài chính quốc tế và các đầu mối logistics liên kết toàn vùng. Ảnh: Anh Văn

Theo quy hoạch, Hà Nội dự kiến đưa vào hoạt động nhiều trung tâm logistics, cảng cạn ICD, cảng thủy container quốc tế và hệ thống trung tâm tiếp vận trong năm 2026. Ảnh: Anh Văn

Chi tiết các khu vực thương mại - logistics của Hà Nội

- Trung tâm dịch vụ tổng hợp tại khu vực nội đô

- Trung tâm tài chính thương mại quốc tế nằm tại khu vực Tây Hồ Tây

- 4 Trung tâm logistics: Ngọc Hồi 50 ha, Nội Bài 50 ha, Phú Xuyên 100 ha, Biên Giang 50 ha.

- 1 trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế quy mô 90 ha tại Đông Anh (đã hoàn thành và đi vào sử dụng)

- 1 trung tâm hội chợ triền lãm cấp vùng tại đô thị Thường Tín – Phú Xuyên quy mô 50 ha

- Dự kiến đến năm 2026: Đưa vào hoạt động 2 trung tâm logistics (Tại Nội Bài và Phú Xuyên), 2 cảng cạn ICD (Cổ Bi, Đức Thượng), 1 cảng thủy container quốc tế (Phù Đổng),05 trung tâm tiếp vận (phía Nam, ga Bắc Hồng, Đông Bắc, phía Tây (ga Tây Hà Nội), Tây Nam (ga Hà Đông) và một số hệ thống kho chuyên dụng.

Ở lĩnh vực y tế, Hà Nội hướng tới đạt trên 38 giường bệnh và 19 bác sĩ trên mỗi vạn dân vào năm 2030; đến năm 2050 nâng lên khoảng 50 giường bệnh và 40 bác sĩ trên mỗi vạn dân. Ảnh: Anh Văn

Thành phố cũng quy hoạch quỹ đất từ 50 - 160 ha để phát triển 5 tổ hợp y tế chất lượng cao tại các cực tăng trưởng ngoại vi. Ảnh: Anh Văn

Trong quy hoạch có 4 dự án đầu tư xây dựng bệnh viện mới:

1. Tổ hợp công trình y tế Hòa Lạc (bao gồm Bệnh viện đa khoa khu vực phía Tây quy mô 500 giường) nằm trên xã Thạch Thất, xã Tây Phương, xã Quốc Oai, xã Yên Xuân.

2. Bệnh viện đa khoa khu vực phía Đông Hà Nội với quy mô khoảng 500 giường bệnh (khu vực Gia Lâm);

3. Bệnh viện Lão khoa Hà Nội (khu vực Sóc Sơn)

4. Bệnh viện Nội tiết Hà Nội cũng được đề xuất xây dựng mới, mỗi cơ sở dự kiến có quy mô khoảng 250 giường bệnh.

5 dự án bệnh viện đã đầu tư giai đoạn 2021 - 2025:

1. Bệnh viện phía Bắc Nhiệt Đới quy mô 500 giường

2. Bệnh viện phía Bắc Hà Nội quy mô 250 giường

3. Bệnh viện Thận Hà Nội quy mô 250 giường

4. Bệnh viện Nhi Hà Nội quy mô 200 giường

5. Bệnh viện phía Nam Hà Nội quy mô 500 giường

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP của Hà Nội trên 11% trong 20 năm tới. Cùng với đó, định hướng xây dựng không gian ngầm khu vực trung tâm đạt trên 20% vào năm 2045 và khoảng 40% vào năm 2065. Trong cấu trúc "đa lớp", Hà Nội xác định 4 lớp giá trị cùng tồn tại gồm di sản - văn hóa, sinh thái - tự nhiên, xã hội - cộng đồng và kinh tế - hạ tầng số. Ảnh: Anh Văn

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn gần 737.000 tỷ đồng, quy mô hơn 11.400 ha dọc hai bờ sông Hồng. Dự án gồm 17 dự án thành phần, 6 cây cầu chiến lược và hàng nghìn ha công viên ven sông. Theo phương án mới, dự án sẽ đi qua 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Ba khu vực Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng đã được đưa ra khỏi phạm vi dự án. Ảnh: Anh Văn

Hạng mục trung tâm là tuyến đại lộ cảnh quan dài khoảng 80 km. Trong đó, Đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài khoảng 45,35 km, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở qua các khu vực Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì và Nam Phù. Ở phía đối diện, Đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35 km, kết nối Mê Linh, Đông Anh, Long Biên và Bát Tràng trước khi nối xuống cầu Mễ Sở. Ảnh: Anh Văn

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, Hà Nội dự kiến bố trí tái định cư tại ba khu vực chính gồm Khu đô thị định cư Long Biên quy mô khoảng 201 ha, Khu đô thị định cư Lĩnh Nam khoảng 98 ha và Khu tái thiết đô thị làng nghề Bát Tràng khoảng 120 ha. Ảnh: Anh Văn

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là một kế hoạch chiến lược nhằm định hình sự phát triển bền vững và hiện đại cho Hà Nội trong tương lai. Quy hoạch không chỉ tập trung vào việc phát triển hạ tầng mà còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sống người dân và bảo vệ môi trường. Ảnh: Lê Minh