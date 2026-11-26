Chanh ngón tay có nguồn gốc Australia, hình dáng thuôn dài như ngón tay, bên trong là những tép mọng tròn giống trứng cá. Nhờ vị chua thơm và hình thức lạ, loại quả này thường được dùng trong các món hải sản, sushi hoặc trang trí bánh tại nhà hàng cao cấp.

Năm 2019, chanh ngón tay từng được bán khoảng 2 triệu đồng một kg cho một số khách sạn 5 sao tại TP HCM. Khi đó, nguồn cung trong nước rất hạn chế. Có nhà vườn dự kiến thu hoạch khoảng 10 kg mỗi vụ, trong khi khách hàng muốn mua tới 20 kg mỗi tuần nhưng không đủ hàng đáp ứng.

Sau khoảng 7 năm, loại quả này đã được nhiều nhà vườn từ Hà Nội, Tây Nguyên đến miền Tây trồng thử nghiệm và đưa ra thị trường. Tuy nhiên, giá bán có sự phân hóa lớn.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy, phần lớn cơ sở bán từ 450.000 đồng đến 1 triệu đồng một kg, trong khi một vườn tại Vĩnh Long vẫn giữ mức 2 triệu đồng, tương đương giá bán năm 2019.

Ở nhóm giá thấp, vườn anh Tâm tại Đăk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, bán sỉ khoảng 450.000 đồng một kg, khách lẻ 500.000-600.000 đồng. Với vài trăm cây, vườn hiện tiêu thụ khoảng 20 kg mỗi tháng.

Anh Tâm cho biết gia đình mới bán quả này khoảng hai năm. Thời gian đầu, anh cũng để giá gần một triệu đồng mỗi kg nhưng ít người mua nên chủ động giảm giá để tiếp cận thêm khách hàng. Dù vậy, sức tiêu thụ vẫn chưa ổn định, chủ yếu là người dân quanh vùng mua dùng thử. Gia đình chưa tính mở rộng diện tích vì cây mất khoảng 5 năm mới cho trái, trong khi việc chăm sóc khá khó, thời gian thu hồi vốn dài.

Tại Đăk Lăk cũ, một nhà vườn có hơn 100 cây, cho biết giá chanh ngón tay đã giảm một nửa so với ba năm trước, còn khoảng 700.000 đồng một kg. Khách chủ yếu ở địa phương, thỉnh thoảng có người từ TP HCM và Hà Nội đặt mua. Theo nhà vườn, loại cây này sinh trưởng chậm, cần nhiều nước nhưng không chịu được úng, ưa nắng và tỷ lệ đậu quả thấp dù ra hoa nhiều. Trong khi đó, quả chủ yếu phục vụ các món sashimi, hải sản và bánh cao cấp nên thị trường tiêu thụ còn hẹp.

Chanh ngón tay ruột đỏ tại vườn nhà chị Duyên (Vĩnh Long). Ảnh: Kim Duyên

Ở chiều ngược lại, vườn chanh ngón tay của chị Duyên tại Vĩnh Long giữ giá bán lẻ khoảng 2 triệu đồng một kg. Với đơn hàng sỉ từ 10 kg, khách được giảm 12-15%. Sản lượng tối đa của vườn khoảng 30-40 kg mỗi tháng, trong đó khách cá nhân chỉ chiếm khoảng 5% lượng tiêu thụ. Phần lớn sản phẩm được bán cho nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh và doanh nghiệp thực phẩm.

Theo chị Duyên, sự khác biệt không chỉ ở giá mà còn ở cách vườn tổ chức sản xuất để đáp ứng nhóm khách hàng này. Một số nhà vườn trồng lẻ tẻ có thể bán vài trăm nghìn đồng mỗi kg, nhưng sản lượng ít, không phải lúc nào cũng đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và nguồn hàng thường xuyên của nhà hàng, quán ăn.

Gia đình chị từng trồng giống chanh ruột trắng, sau nhiều năm thử nghiệm đã phát triển được giống ruột đỏ, được khách hàng và nhà vườn ưa chuộng hơn. Vườn cũng hướng đến việc duy trì chất lượng quả đồng đều và khả năng cung ứng ổn định, thay vì chỉ bán theo lượng thu hoạch có sẵn.

Để kiểm soát chất lượng, cơ sở gửi mẫu quả đi kiểm nghiệm hằng năm, gồm các chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng và vi sinh như E. coli. Hồ sơ kiểm nghiệm trong nước gần nhất được thực hiện vào tháng 7/2026. Theo chị Duyên, các cơ sở sử dụng đánh giá chất lượng quả của vườn tương đương hàng nhập khẩu, trong khi giá cạnh tranh hơn.

Vườn chanh ngón tay tại Vĩnh Long. Ảnh: Kim Duyên

Chị cho biết số lượng nhà hàng, tiệm bánh và doanh nghiệp đặt hàng đang tăng. Khách cá nhân cũng có thêm, nhưng chưa phải nhóm tiêu thụ chính. Vì vậy, dù giá cao hơn đáng kể so với nhiều nhà vườn khác, sản phẩm vẫn có nhóm khách hàng riêng chấp nhận mức giá này.

Tại các thị trường nước ngoài, chanh ngón tay tươi cũng được bán ở phân khúc giá cao. Ở Australia, chuỗi siêu thị Harris Farm Markets niêm yết sản phẩm hộp 125 g giá 15,9 AUD, tương đương khoảng 2,17 triệu đồng một kg. Tại châu Âu, giá bán lẻ ở một số cửa hàng thực phẩm cao cấp cao hơn, như Bos Food tại Đức khoảng 3,68 triệu đồng một kg. Ở Pháp, loại này có giá dao động 2,26-5,1 triệu đồng một kg.

Dù có nhóm khách hàng chuyên biệt, theo dữ liệu ngành nông nghiệp, chanh ngón tay hiện chưa nằm trong quy hoạch vùng sản xuất tập trung hay nhóm cây trồng chủ lực của Việt Nam. Cây được trồng rải rác tại một số địa phương, chủ yếu do các nhà vườn tự tìm hiểu, thử nghiệm và nhân giống, chưa hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn.

Việc thiếu vùng trồng tập trung khiến sản lượng phân tán, khó tổ chức nguồn cung đồng đều cho các đơn hàng lớn. Trong khi đó, chanh ngón tay vẫn là nguyên liệu chuyên biệt, chủ yếu phục vụ nhà hàng, doanh nghiệp thực phẩm và nhóm người tiêu dùng muốn trải nghiệm, chưa có sức mua đại trà như các loại chanh phổ biến.