Giữa một khu dân cư ở quận Nakagawa, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, quán Trà Đá 2023 khiến người Việt nào ghé qua cũng thấy quen thuộc: bàn nhựa thấp, ghế nhựa xanh đỏ, cốc trà đá mát lạnh, đĩa hướng dương và những món ăn vặt thường thấy trên hè phố Hà Nội.

Chủ quán không phải người Việt mà là vợ chồng ông Ishiguro, người Nhật. Ông từng được hàng xóm, đồng nghiệp Việt giúp đỡ nhiều trong những ngày Covid-19 ở Hà Nội. Vì thế ông muốn tạo một góc thân thuộc để người Việt xa quê có chỗ gặp gỡ, ăn những món bình dị của quê nhà.

Quán trà đá với bộ bàn ghế nhựa xanh đỏ đậm chất Hà Nội của vợ chồng ông Ishiguro ở quận Nakagawa, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi.

Từ ghế nhựa Hà Nội đến quán trà đá giữa lòng Nhật Bản

Hơn 30 năm trước, ông Ishiguro lần đầu đến Việt Nam du lịch. Sau hơn 10 lần quay lại, năm 2019 ông chuyển đến Hà Nội làm việc cho một công ty Nhật Bản. Những năm sống ở thủ đô để lại trong ông nhiều kỷ niệm, từ những con phố đông xe máy, hàng quán bình dân đến sự thân thiện, gần gũi của người dân.

Dấu ấn khó quên nhất là giai đoạn Covid-19 năm 2020-2021. Khi ấy ông sống một mình, không có người thân bên cạnh. Hàng xóm và đồng nghiệp người Việt thường xuyên hỏi thăm, mang đồ ăn đến khi biết ông gặp khó khăn trong sinh hoạt. Những điều bình dị ấy khiến tình cảm của ông với Việt Nam thêm sâu đậm.

Về Nhật, ông vẫn nhớ những buổi ngồi trà đá, bia hơi, những người bạn từng gặp và nhịp sống riêng của Hà Nội: tiếng xe máy trên phố, những người ngồi đánh cờ tướng, chiếc xe đạp chở hoa hay tiệm cắt tóc ven đường. Với ông, trà đá không chỉ là thức uống mà còn là một phần văn hóa đường phố Việt Nam, nơi mọi người ngồi cạnh nhau trò chuyện mà không cần lý do đặc biệt.

"Tôi không bao giờ quên sự quan tâm ấy. Tôi muốn tạo một không gian thân thuộc để người Việt xa quê có thể gặp gỡ và thưởng thức những món ăn bình dị quê nhà", ông Ishiguro nói với Ngôi Sao.

Tháng 10/2024, Trà Đá 2023 chính thức mở cửa.

Không gian tái hiện hàng quán vỉa hè Hà Nội tại Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Chí Cương

Chiếc ghế nhựa và cơn mưa trước ngày khai trương

Để tái hiện không khí trà đá vỉa hè, ông Ishiguro chăm chút cả thực đơn lẫn từng món đồ trong quán. Những chiếc ghế nhựa được mua tại Việt Nam, đóng thùng carton rồi mang lên máy bay về Nhật.

"Tôi đặc biệt chú trọng chọn bàn ghế giống ở các quán trà đá vỉa hè Việt Nam. Nếu dùng loại bàn ghế như ở Nhật, khách Việt có thể thấy không quen, nhất là khi ngồi lâu", ông kể.

Quán được đầu tư gần 10 triệu yen (khoảng 1,6 tỷ đồng). Trong đó, khoảng 3 triệu yen dùng để mua đất, 4 triệu yen để xây cửa hàng, một triệu yen cho hệ thống điện, gas, nước, phần còn lại dành cho trang thiết bị. Nhiều vật dụng trang trí được ông mua ở Việt Nam rồi tự chở về. Biển hiệu và đồ trang trí mang phong cách Việt phần lớn do ông mày mò tự làm.

Ông nhớ nhất chuyện xảy ra ngay trước ngày khai trương. Ban đầu nền quán được trải sỏi. Nhưng một ngày trước khi mở cửa, lúc đứng ngắm cửa hàng, ông thấy vẫn còn thiếu điều gì đó. Hình ảnh những viên đá lát màu nâu trên phố Hà Nội chợt hiện lên, và ông quyết định thay toàn bộ phần nền.

"Hôm đó trời mưa rất to, nhưng hai vợ chồng tôi vẫn cùng nhau chuyển và xếp từng viên đá lát. Đó là một trong những kỷ niệm khó quên trước ngày quán mở cửa", ông nhớ lại.

Ở Nhật, tái hiện nguyên mẫu quán trà đá vỉa hè không đơn giản vì quy định về sử dụng vỉa hè rất nghiêm ngặt. Ông phải xây quán trên đất riêng, đáp ứng các yêu cầu về bếp, nhà vệ sinh và điều kiện kinh doanh. Dù vậy, ông vẫn đưa vào không gian những biểu tượng quen thuộc: xe đạp chở hoa, bàn cờ tướng, biển báo xe buýt, cờ Việt Nam cùng nhiều vật dụng gợi nhớ phố phường. Mỗi chi tiết đều được chọn có chủ đích, như cách ông lưu giữ những mảnh ký ức về thành phố từng gắn bó.

Từng sống xa quê hương, ông Ishiguro hiểu rõ hơn ai hết những món ăn dân dã, giản dị đôi khi quý giá đến nhường nào. Ảnh: Tường Ny

Khi người Nhật cũng quen với văn hóa trà đá

Khách Việt tìm đến Trà Đá 2023 để gặp lại hương vị quê nhà, còn với nhiều người Nhật, đây là dịp khám phá một nét văn hóa mới.

Khoảng 70% khách của quán là người Việt đang sống ở Nhật, còn lại là người Nhật. Thực đơn có trà chanh, cà phê trứng, bạc xỉu, bánh tráng nướng, nem rán cùng nhiều món ăn vặt quen thuộc. Khách Việt chuộng trà chanh và bánh tráng nướng, còn khách Nhật hay gọi nem rán.

Khác biệt khẩu vị đôi khi tạo nên những chuyện thú vị. Khách Nhật thường thấy trà chanh hơi ngọt, nhiều lần đề nghị ông giảm lượng si-rô. Bánh tráng nướng thì khiến họ tò mò vì cách làm khá lạ.

"Nhiều người Nhật chỉ biết đến spring roll (nem cuốn) nên rất ngạc nhiên khi thấy bánh tráng có thể nướng trực tiếp trên bếp. Tôi thường nghe khách kể rằng sau khi ăn ở quán, họ đã thử tự làm món này bằng chảo ở nhà", ông nói.

Thói quen sinh hoạt của người Việt cũng dần được khách Nhật đón nhận. Theo ông Ishiguro, mùa hè ở Nhật rất nóng, mùa đông lại lạnh nên phần lớn người Nhật thích ngồi trong nhà có điều hòa. Ban đầu, họ ngạc nhiên khi thấy khách Việt vẫn thoải mái ngồi ngoài trời bất kể thời tiết. Một thời gian sau, khách quen Nhật và Việt bắt đầu ngồi cùng nhau trò chuyện ở khu ngoài trời. Không cần ai hướng dẫn, họ tự quen với cách thưởng thức đồ uống bình dị của người Việt.

"Tôi rất vui mỗi khi nghe khách quen người Nhật nói: 'Người Việt Nam có rất nhiều người tốt bụng nhỉ!'", ông Ishiguro tâm sự. Với ông, đó là điều đáng quý nhất quán mang lại: người Việt tìm thấy cảm giác thân thuộc, còn người Nhật hiểu hơn về con người và văn hóa Việt Nam.

Hôm 21/11, quán trà đá của ông Ishiguro đón 100 khách Việt Nam trong một ngày, là kỷ lục cao nhất từ ngày mở quán. Ảnh: Trà Đấ 2023

Cốc trà đá 100 yen và mong muốn kết nối hai nền văn hóa

Ông Ishiguro muốn biến quán thành điểm gặp gỡ, nơi người Việt và người Nhật hiểu nhau hơn qua những câu chuyện đời thường. Trong năm qua, nhóm khách Việt hay đến quán đã tổ chức giao lưu văn hóa Việt - Nhật mỗi tháng một lần. Mỗi buổi, mọi người cùng ăn một món Việt và giới thiệu nét văn hóa quê hương với người Nhật sống quanh khu vực.

Ông dẫn một khảo sát với người Nhật, theo đó người từng tiếp xúc với người nước ngoài thường có thiện cảm với họ hơn. "Tôi tin rằng nếu người Nhật trực tiếp gặp người Việt và cảm nhận được sự ấm áp, chân thành của họ, nhận thức của những người vốn chỉ biết đến cộng đồng người Việt qua các bản tin thời sự sẽ có thể thay đổi", ông nói.

Duy trì quán không dễ. Thời tiết và chi phí vận hành ngày càng tăng khiến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trong khi ông gần như đã dùng hết tiền tiết kiệm để đầu tư cho quán. Ông không tính chuyện mở rộng, chỉ mong giữ quán lâu nhất có thể. Nếu có thêm nhiều quán trà đá vỉa hè xuất hiện khắp Nhật Bản, trở thành điểm hẹn cho người Việt xa quê, ông sẽ rất vui.

Ông cũng muốn giữ giá bình dân cho những đồ uống quen thuộc. Một cốc trà đá ở quán giá 100 yen, khoảng 16.000 đồng. Với ông, mức giá này giúp người Việt đang làm việc ở Nhật tiết kiệm thêm chút chi phí, dành dụm tiền gửi về cho gia đình.

Những lúc quán vắng, hai vợ chồng thường ngồi trò chuyện cùng khách. Chỉ cần nơi đây giúp ai đó cảm thấy như được trở về quê hương, ông đã thấy vui.

Ông Ishiguro không đặt nặng chuyện lời lãi, giữ giá bình dân để ai cũng có thể ghé quán. Ảnh: Trà Đấ 2023

Điều làm nên sự đặc biệt của Trà Đá 2023 có lẽ không nằm ở bàn ghế nhựa hay thực đơn đậm chất Việt. Đó là cách một người đàn ông Nhật dùng ký ức đẹp về Hà Nội để tạo nên chốn thân thuộc cho người Việt xa xứ, đồng thời giúp người hai nước xích lại gần nhau. Từ một cốc trà đá bình dị, tình cảm giữa hai nền văn hóa có thể bắt đầu, tự nhiên như những câu chuyện không đầu không cuối bên hè phố Hà Nội.

"Nếu có lúc nào đó bạn thấy cô đơn giữa cuộc sống ở Nhật, hãy ghé quán của chúng tôi. Chỉ cần gọi một cốc trà đá 100 yen là đủ", ông Ishiguro nhắn nhủ.