Chênh lệch giá vàng thế giới - vàng miếng SJC đã giảm 6 triệu đồng trong tuần

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,4% lên 3.648,55USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng nhẹ 0,3% lên 3.648,40USD/ounce.

Chuyên gia khuyên nhà đầu tư chỉ nên mua vàng khi chênh lệch giá vàng thế giới trong nước giảm về còn 5- 7 triệu đồng/lượng. Ảnh: Kitco News

Giá vàng thế giới hướng đến tuần tăng mạnh

Tính từ đầu tuần cho đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 1,7% và như vậy có tuần tăng thứ 4 liên tiếp.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ RJO Futures, ông Daniel Pavilonis, phân tích: “Số liệu việc làm xấu đi cùng với lạm phát cao đang đẩy giá vàng thế giới tăng bởi người ta quan tâm đến kịch bản lạm phát trong dài hạn”.

Số liệu gần đây cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng, số lượng việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp Mỹ tăng không đạt kỳ vọng. Ngoài ra, số liệu việc làm mới trong các ngành phi nông nghiệp Mỹ trong năm vừa qua được điều chỉnh giảm đến 911.000, diễn biến này cho thấy kinh tế Mỹ thực ra đã hạ nhiệt từ trước khi Tổng thống Trump lên nhậm chức.

Thông tin mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng gần nhất đã tăng mạnh nhất trong 7 tháng qua. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn quan tâm nhiều hơn đến sự suy yếu trên thị trường việc làm chứ không phải diễn biến lạm phát cao.

Kết quả các cuộc khảo sát gần đây, thị trường hiện đang dự đoán gần như chắc chắn về khả năng hạ lãi suất cơ bản đồng USD 0,25% trong cuộc họp ngày 17-9. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang cố gắng tạo ra thêm ảnh hưởng lên diễn biến chính sách của Fed.

Giá vàng thế giới đã tăng đến 39% trong năm nay, giá vàng thế giới thường tăng trong môi trường lãi suất thấp. Vàng thường được coi là công cụ ngừa lạm phát trong bối cảnh bất ổn.

Chênh lệch giá vàng đã giảm sâu

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 128,40 – 131,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng. Đáng nói, việc sụt giảm này diễn ra khi mà giá thế giới phiên liền trước chỉ giảm 0,2%.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 117,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC trong nước hiện chỉ còn 13,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng 18,29 triệu đồng/lượng vào phiên ngày 6-9, tức là chỉ một ngày trước khi Thủ tướng ra công điện 159 trong đó có những nội dung về quản lý, điều hành chặt chẽ thị trường vàng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 125,00 – 128,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,6 triệu đồng so với 24h trước.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 126,20 – 129,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 127,00 – 130,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.166 – 26.476 đồng/USD (mua vào – bán ra).