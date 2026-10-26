Che giấu sở hữu cổ phiếu, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tập đoàn CMH bị phạt nặng

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (mã chứng khoán: CMS).

Trong đó, đối với ông Trần Văn Trung – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CMH Việt Nam, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 225 triệu đồng do có hành vi che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Theo cơ quan thanh tra, ông Trần Văn Trung đã sử dụng một tài khoản chứng khoán đứng tên Trần Ngọc Linh mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB trong giai đoạn từ ngày 13/01/2022 đến ngày 22/9/2023 để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu CMS nhằm che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Bà Đinh Thị Thủy, Kế toán trưởng của CMS cũng bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước áp dụng mức phạt tương tự cho cùng hành vi vi phạm. Bà Đinh Thị Thủy được xác định đã sử dụng một tài khoản chứng khoán khác, đứng tên Nguyễn Thúy Dung mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT trong giai đoạn từ ngày 03/12/2010 đến 15/8/2024 để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu CMS nhằm che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu này nhằm trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Tập đoàn CMH Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng trong và ngoài nước; xây dựng đường hầm, công trình giao thông và tiến tới mở rộng lĩnh vực hoạt động, trở thành Nhà đầu tư, nhà phát triển bất động sản.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CMS hiện đang niêm yết trên sàn HNX, đang có diễn biến không mấy tích cực khi liên tục giảm sâu, đến nay, thị giá chỉ còn 5.200 đồng/cổ phiếu.