NVL giảm sàn, gần 50 triệu cổ phiếu “xếp hàng” bán trước đợt tăng vốn hơn 8.000 tỷ đồng

Giá cổ phiếu chỉ còn cách giá phát hành 10% nhưng lực bán vẫn dồn dập

Cổ phiếu NVL của Novaland mở đầu tuần trong trạng thái thị giá rơi xuống 11.050 đồng/cổ phiếu, mất 6,75% so với phiên trước.

Gần 50 triệu cổ phiếu NVL dư bán giá giá sàn, trong khi bên bán liên tục ở trạng thái “trắng lệnh”. Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 11 triệu đơn vị được "sang tay" - số lượng này đã vượt mức bình quân 10 phiên gần nhất của cổ phiếu NVL.

So với mức giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, thị giá NVL lúc này chỉ còn cao hơn khoảng 10%.

Diễn biến cổ phiếu Novaland trong phiên giao dịch "bão tố". Biểu đồ: FireAnt

Diễn biến trên đáng chú ý bởi Novaland đang đứng trước một đợt tăng vốn quy mô lớn. Ngày 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền, còn ngày 1/10 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.

Theo phương án đã công bố, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất, Novaland có thể thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Hơn 8.000 tỷ đồng tăng vốn sẽ đi vào đâu?

Điểm đáng chú ý của đợt phát hành không nằm ở việc mở rộng vốn đơn thuần. Phần lớn nguồn tiền dự kiến được Novaland sử dụng để xử lý các nghĩa vụ tài chính.

Theo phương án, khoảng 5.953 tỷ đồng sẽ được dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành, tùy thỏa thuận với trái chủ. Phần vốn còn lại dự kiến được góp vào một số công ty con để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu.

Như vậy, lượng cổ phiếu mới đưa ra thị trường vừa là giải pháp bổ sung vốn chủ sở hữu, vừa gắn trực tiếp với bài toán cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đây là lần đầu Novaland quay lại kênh huy động vốn từ cổ đông hiện hữu kể từ đợt phát hành năm 2021. Hai kế hoạch tương tự từng được doanh nghiệp đưa ra trong năm 2023 và 2024 nhưng sau đó không được thực hiện.

Với nhà đầu tư đang nắm giữ NVL, một lượng lớn cổ phiếu mới chuẩn bị được đưa vào lưu hành đồng nghĩa với nguy cơ pha loãng tỷ lệ sở hữu nếu không thực hiện quyền mua. Đây có thể là một trong những yếu tố khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng trước ngày chốt quyền.

Áp lực trên NVL không chỉ đến từ câu chuyện phát hành thêm.

Một số cổ đông lớn và tổ chức liên quan cũng có các kế hoạch giao dịch cổ phiếu. Công ty CP Diamond Properties gần đây đăng ký bán 27 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số hơn 181 triệu đơn vị đang sở hữu.

Cùng thời điểm, Công đoàn Công ty cũng đăng ký bán một phần lượng cổ phiếu đang nắm giữ.

Bài toán nợ vẫn là trọng tâm

Đằng sau biến động một phiên của NVL là một câu chuyện tài chính kéo dài nhiều quý.

Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay của Novaland khoảng 72.900 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu vào khoảng 23.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoảng 30.500 tỷ đồng khoản vay sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng, gồm khoảng 13.200 tỷ đồng trái phiếu. Doanh nghiệp cũng ghi nhận hơn 16.700 tỷ đồng nợ gốc quá hạn tại cuối quý 2, dù một phần nghĩa vụ đã được các bên thống nhất điều chỉnh thời hạn thanh toán.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý 2 chỉ khoảng 4.879 tỷ đồng. Tổng nợ ngắn hạn vượt 100.000 tỷ đồng.

Tình hình nợ vay/vốn chủ sở hữu của NVL giai đoạn 2021 - 2025. Biểu đồ: FireAnt

Về tình hình kinh doanh, sau khoản lỗ 4.394 tỷ đồng trong năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.861 tỷ đồng năm 2025. Sáu tháng đầu năm 2026, con số này đạt tiếp 1.772 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong nửa đầu năm đạt 4.793 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, khả năng chuyển lợi nhuận thành dòng tiền vẫn là vấn đề cần lưu ý. Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland âm hơn 3.600 tỷ đồng.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 34 năm thành lập NovaGroup (18/9/1992 - 18/9/2026), Chủ tịch sáng lập Bùi Thành Nhơn đã gửi thông điệp tới cán bộ nhân viên và các bên liên quan. Ông cho biết NovaGroup đang bước qua đỉnh của giai đoạn đặc biệt khó khăn, khi đồng thời chịu áp lực từ nhiều yếu tố như tài chính, thị trường, pháp lý, cạnh tranh về tiến độ dự án, cũng như niềm tin và kỳ vọng từ khách hàng, cổ đông, đối tác và xã hội. Theo ông Nhơn, thay vì chỉ tập trung “gồng mình” vượt qua khủng hoảng, NovaGroup cần chuyển sang tâm thế chủ động thay đổi, cải tạo chính mình để hướng tới sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển bền vững hơn.