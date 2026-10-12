Chủ tịch công ty làm gì khi bị bán giải chấp cổ phiếu?

Mua vào để tăng sở hữu

Sau nhiều lần bị bán giải chấp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) quay lại đăng ký mua vào cổ phiếu.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 4% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/10-10/11.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu.

Trong nửa đầu năm nay, gia đình ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp tổng cộng gần 37 triệu cổ phiếu DIG. Ngoài ra, từ ngày 27-30/7, ông Cường bị bán giải chấp thêm 5.201.800 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 3,41% vốn điều lệ.

Sau Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp, vợ Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng cũng đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, bà Vũ Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc DIG - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 0,14% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/10-13/11.

Tương tự, nhiều lãnh đạo Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) và người nhà đăng ký mua vào sau khi Tổng giám đốc HDC bị bán giải chấp 200.000 cổ phiếu.

Theo đó, ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hodeco - đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDC để nâng sở hữu lên 9,21% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/10 - 7/11.

Ông Đoàn Hữu Hà An - con trai ông Thuận - đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HDC để nâng sở hữu lên 1,1% vốn điều lệ. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc và là con trai ông Thuận đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HDC để nâng sở hữu lên 1,98% vốn điều lệ.

Ngoài ra, ông Lê Viết Liên - thành viên Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,93% vốn điều lệ. Tất cả giao dịch trên dự kiến thực hiện từ ngày 9/10-7/11. Như vậy, chủ tịch, tổng giám đốc và người thân đăng ký mua tổng cộng 2 triệu cổ phiếu HDC.

Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp

Bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) - bị công ty chứng khoán bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà Giao nắm giữ giảm từ 14,64 triệu xuống còn 11,7 triệu đơn vị, tương đương 2,29% vốn điều lệ PNJ.

Con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ (ảnh) bị công ty chứng khoán bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu.

Trong trường hợp của bà Giao, báo cáo công bố không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc bán giải chấp, cũng như giá bán thực tế. Ước tính, giá trị giao dịch trên có thể đạt hơn 53 tỷ đồng.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy - em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - đã bán 9 triệu cổ phiếu PNJ như đăng ký để giảm sở hữu về 0,94% vốn điều lệ. Nhóm nhà đầu tư T. Rowe Price Associates đã bán 5.460.500 cổ phiếu PNJ để giảm sở hữu về 4,95% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại PNJ.

Tương tự, từ ngày 11-18/9, hai con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Hà đã bán ra tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đã giảm xuống còn 8,91% vốn PNJ.

Về cổ phiếu, từ ngày 2/7-8/10, cổ phiếu PNJ đã giảm 71%, từ 63.100 đồng về 18.250 đồng/cổ phiếu.