Cử nhân Y khoa 24 tuổi thừa kế hàng triệu cổ phiếu từ mẹ

Ngày 14/10, China Catalyst, doanh nghiệp sản xuất vật liệu phục vụ ngành hóa chất tại Trung Quốc, thông báo hoàn tất thủ tục phân chia cổ phần của bà Lưu Di Tĩnh, một trong những người sáng lập công ty, qua đời hồi tháng 6 ở tuổi 53.

Theo thông báo, Lý Tra Đức, con gái bà Lưu, được thừa kế phần cổ phần thuộc di sản của mẹ sau khi phân chia tài sản chung vợ chồng. Những người thừa kế khác trong gia đình đã từ bỏ quyền nhận phần tài sản này.

Trước khi qua đời, bà Lưu trực tiếp và gián tiếp nắm giữ lượng cổ phiếu có giá trị khoảng 476 triệu nhân dân tệ (gần 1.843 tỷ đồng), tính theo giá chốt phiên ngày 8/6. Tuy nhiên, đây là tài sản chung của hai vợ chồng, nên một nửa thuộc về ông Lý Tiến, chồng bà, còn phần còn lại được con gái thừa kế.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Lý Tra Đức sở hữu hơn 10,65 triệu cổ phiếu, tương đương 4,67% vốn doanh nghiệp. Số cổ phiếu này có giá trị khoảng 217 triệu nhân dân tệ (gần 840 tỷ đồng) theo giá cổ phiếu ngày 14/10.

Ông Lý Tiến, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty, sau khi phân chia tài sản nắm khoảng 48,95 triệu cổ phiếu, tương đương 21,46% vốn doanh nghiệp.

China Catalyst. Ảnh: Ifeng

Theo The Paper, Lý Tra Đức sinh năm 2002, tốt nghiệp ngành Y học lâm sàng tại Đại học Chiết Giang vào tháng 6/2024. Dù sở hữu hàng triệu cổ phiếu, cô vẫn phải tuân theo thỏa thuận đã ký với cha về những quyết định quan trọng của công ty.

Theo đó, hai cha con phải thống nhất ý kiến khi biểu quyết các vấn đề lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý và bổ nhiệm nhân sự. Nếu có ý kiến khác nhau, quan điểm của ông Lý Tiến sẽ được ưu tiên. Muốn thế chấp hoặc chuyển nhượng cổ phiếu, Lý Tra Đức cũng phải được cha đồng ý bằng văn bản.

Bà Lưu và ông Lý Tiến cùng thành lập tiền thân của China Catalyst vào năm 2008, với số vốn ban đầu 2 triệu nhân dân tệ. Sau gần 14 năm phát triển, doanh nghiệp lên sàn chứng khoán Thượng Hải vào tháng 2/2022.