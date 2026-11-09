Ngoại tình và nghi vấn gián điệp: Sóng gió bủa vây CEO Nvidia

Ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa ông Huang và bà Alice Huang, một công dân Trung Quốc, hiện là lãnh đạo tại Megaspeed, công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore. Mỹ nghi ngờ doanh nghiệp này đã hỗ trợ Trung Quốc né tránh các lệnh hạn chế xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ.

Trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên Nvidia ngày 8/11, ông Huang tiết lộ mình từng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ này. CEO Nvidia thừa nhận đã "không chung thủy" với người vợ đã chung sống 40 năm của mình.

"Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con của chúng tôi. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng hối hận”, ông Jensen Huang viết trong email gửi cho nhân viên Nvidia. Ông cũng nói rằng ông cam kết bảo vệ công ty và "ủng hộ an ninh quốc gia của Mỹ".

Ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa ông Huang và bà Alice Huang, một công dân Trung Quốc (Ảnh: Soeren Stache/picture alliance/Getty Images)

Tuy nhiên, chi tiết đó không được đề cập trong tuyên bố của hội đồng quản trị. Theo Nvidia, ông Huang hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra và cam kết hợp tác với hội đồng quản trị.

“Dù không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hoặc các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, cuộc điều tra của hội đồng quản trị sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có”, hội đồng quản trị Nvidia cho biết trong tuyên bố.

Trong khi đó, Nvidia khẳng định vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động điều hành của công ty. “Tin tức hôm nay sẽ không làm chậm bước tiến của Nvidia. Ông Jensen cam kết tiếp tục lãnh đạo công ty trên cương vị CEO mà không bị gián đoạn”, công ty cho biết trong tuyên bố gửi CNBC.

Ở phía đảng Cộng hòa, ba chủ tịch ủy ban thuộc Hạ viện đã gửi thư cho ông Huang ngày 4/11, yêu cầu CEO Nvidia tham dự một cuộc họp kín với các nhà lập pháp vào ngày 18/11. Cuộc họp dự kiến diễn ra một ngày sau khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý III.

“Những thông tin được công bố gần đây làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia, liên quan đến khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ và thông tin nhạy cảm của Mỹ”, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa viết trong thư gửi ông Huang.

Khi được New York Times hỏi liệu ông Huang có xuất hiện trước các nhà lập pháp để giải trình về vụ việc hay không, người phát ngôn Nvidia John Rizzo từ chối bình luận. Trong tuyên bố gửi tờ báo, ông Rizzo cho biết: “CEO của chúng tôi có một đội ngũ an ninh xuất sắc luôn đồng hành cùng ông ấy khi cần thiết”.

Theo New York Times, ông Rizzo cũng cho biết những tương tác giữa CEO Nvidia với bà Alice Huang không khác biệt so với các cuộc gặp mà ông Huang từng có với những khách hàng khác của công ty.

Sinh ra tại Đài Bắc (Đài Loan – Trung Quốc), tỷ phú Jensen Huang trải qua một phần tuổi thơ tại đây trước khi chuyển sang Mỹ. Năm 1993, ông cùng hai cộng sự Chris Malachowsky và Curtis Priem thành lập Nvidia.

Ban đầu, công ty tập trung sản xuất bộ xử lý đồ họa (GPU) phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử, trước khi mở rộng sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Sự bùng nổ của AI tạo sinh đã đưa Nvidia trở thành nhà cung cấp chip hàng đầu thế giới, đồng thời biến ông Huang thành một trong những tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông ước tính khoảng 175 tỷ USD vào cuối tháng 10/2026, phần lớn đến từ cổ phần tại Nvidia.

Trung Quốc từng là một thị trường quan trọng của Nvidia, đóng góp hàng chục tỷ USD doanh thu mỗi năm. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại đây ngày càng gặp trở ngại khi Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ phục vụ phát triển AI và các ứng dụng quân sự.

Sau khi Washington áp đặt hạn chế đối với chip A100 và H100 vào năm 2022, Nvidia phát triển các phiên bản A800 và H800 dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Đến tháng 10/2023, Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp kiểm soát, khiến những dòng chip này cũng nằm trong diện hạn chế.

Nvidia sau đó giới thiệu chip H20 với cấu hình điều chỉnh để đáp ứng quy định xuất khẩu, nhưng đến tháng 4/2025, chính quyền Mỹ tiếp tục yêu cầu công ty phải xin giấy phép trước khi bán sản phẩm này sang Trung Quốc.

Quy định mới khiến Nvidia phải ghi nhận khoản chi phí 4,5 tỷ USD trong quý I năm tài chính 2026 do hàng tồn kho H20 và các nghĩa vụ mua hàng liên quan. Dù Washington sau đó nới một phần hạn chế, cho phép xem xét cấp phép xuất khẩu H200 theo từng trường hợp, hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc vẫn gặp nhiều trở ngại do các biện pháp kiểm soát từ cả hai phía.

Theo CNBC, DW