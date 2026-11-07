Vì sao Mark Zuckerberg không để lại cổ phần Meta cho ba con gái?

Tháng 12/2015, khi con gái đầu lòng Maxima chào đời, Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan viết một bức thư ngỏ gửi con. Họ kể với Max, tên thân mật của cô bé, về thế giới mà hai người mong con sẽ lớn lên:

"Bố mẹ muốn con lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn thế giới hôm nay. Bố mẹ sẽ làm hết sức để điều đó thành hiện thực, không chỉ vì yêu con mà còn vì bố mẹ có trách nhiệm với tất cả trẻ em thuộc thế hệ của con".

Cùng với bức thư, hai người công bố thành lập Sáng kiến Chan Zuckerberg (CZI) và cam kết dùng 99% số cổ phần họ sở hữu tại Facebook, nay là Meta, để tài trợ cho các hoạt động của tổ chức trong suốt cuộc đời. Số cổ phần ấy khi đó trị giá khoảng 45 tỷ USD. Zuckerberg hiện sở hữu khối tài sản hơn 200 tỷ USD nhưng tỷ lệ 99% trong cam kết của vợ chồng anh chỉ tính trên số cổ phần tại công ty.

Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg và ba con gái. Ảnh: IG

Quyết định được công bố khi Max chào đời, song vợ chồng Zuckerberg đã làm từ thiện từ 10 năm trước đó. Trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times năm 2021, Chan nhớ lại năm 2005, khi hai người còn hẹn hò, Facebook bắt đầu cho thấy triển vọng mang lại cho Zuckerberg một gia tài. Ngay từ lúc ấy, cả hai đã thống nhất sẽ dùng một phần số tiền kiếm được để đóng góp cho xã hội.

Trước khi có con, Zuckerberg ký tên vào Giving Pledge, sáng kiến kêu gọi các tỷ phú dành ít nhất một nửa tài sản cho hoạt động từ thiện. Người tham gia có thể quyên góp khi còn sống hoặc để lại tiền theo di chúc. Vợ chồng Zuckerberg muốn bắt đầu sớm để có thể trực tiếp tham gia những công việc họ tài trợ.

Trở thành mẹ khiến mong muốn ấy càng thôi thúc Chan. Trên chương trình Today năm 2016, cô kể khi nghĩ về những điều mình hy vọng con gái sẽ được hưởng, cô cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ cùng tuổi con. "Điều đó thôi thúc tôi làm việc chăm chỉ hơn và đầu tư ngay từ bây giờ để tất cả các con của chúng ta có một tương lai tốt đẹp", cô nói.

Sau này, Chan rời ngành y để cùng chồng điều hành CZI. Những năm đầu, tổ chức hỗ trợ các chương trình về nhà ở và cải cách tư pháp hình sự. Gần đây, hai vợ chồng tập trung nguồn tài trợ vào nghiên cứu khoa học, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y sinh. Nói về quyết định bắt đầu công việc này từ khi còn trẻ, Chan chia sẻ với The Sunday Times: "Chúng tôi thành lập CZI khi tôi 30 tuổi. Không phải vì nghĩ mình đã có câu trả lời, mà vì chúng tôi biết sẽ cần cả đời để học cách làm việc này cho tốt".

Vợ chồng Mark Zuckerberg thường che mặt các con trong ảnh chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: IG

Sau Max, nay 10 tuổi, hai vợ chồng có thêm hai con gái là August, 9 tuổi, và Aurelia, 3 tuổi. Khi các con lớn dần, Zuckerberg và Chan muốn các bé hiểu bố mẹ làm gì với số tiền mình kiếm được. Trong cuộc trò chuyện với Gayle King trên CBS Mornings, khi gia đình mới có Max và August, Chan kể cả cô lẫn chồng đều đưa hai con đến văn phòng để các bé tận mắt thấy công việc của bố mẹ và những người được giúp đỡ qua công việc ấy.

Ở nhà, hai vợ chồng đọc truyện và tập lập trình cùng con trước giờ ngủ. Chan khuyến khích các con tự nghĩ ra thứ mình muốn làm, nhưng đặt giới hạn với những sản phẩm có thể đưa lên mạng cho người lạ sử dụng. Khi một cô con gái muốn tự làm trang web hẹn hò, cô từ chối. Điều khiến Chan vui là con chủ động nghĩ ra ý tưởng mà không cần bố mẹ gợi ý.

Về phần Zuckerberg, khi được hỏi làm sao để các con lớn lên trong một gia đình tỷ phú mà vẫn biết tự lập, anh lấy ví dụ từ những việc thường ngày: "Trước hết, chúng tôi không cho các con mọi thứ chúng muốn. Các con cũng có trách nhiệm của mình và có việc nhà phải làm".