Chậm đóng BHXH, doanh nghiệp có thể bị xử phạt thế nào?
Chậm đóng BHXH không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động mà còn khiến doanh nghiệp đối mặt với nhiều chế tài như buộc truy đóng, nộp tiền lãi chậm đóng và xử phạt hành chính. Dưới đây là những điểm cần biết.
BHXH là quyền lợi an sinh quan trọng của người lao động, gắn với chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất… Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn xảy ra tình trạng chậm đóng hoặc nợ đóng BHXH, làm gián đoạn quyền lợi của người lao động.
Từ ngày 1/7, chủ hộ kinh doanh sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với mức tối thiểu 585.000 đồng/tháng và mức tối đa là gần...
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/07/2026 13:48 PM (GMT+7)