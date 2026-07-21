Chậm đóng BHXH, doanh nghiệp có thể bị xử phạt thế nào?

BHXH là quyền lợi an sinh quan trọng của người lao động, gắn với chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất… Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn xảy ra tình trạng chậm đóng hoặc nợ đóng BHXH, làm gián đoạn quyền lợi của người lao động.