Nữ doanh nhân sinh năm 1999 đứng đầu tổng thầu điện PC1 là ai?

Ngày 24/7/2026, Tập đoàn PC1 (HOSE: PC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội đã xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, trọng tâm là kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, đáp ứng yêu cầu quản trị và phát triển của tập đoàn trong giai đoạn mới.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã bầu bổ sung bốn thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Bà Trịnh Khánh Linh; ông Trịnh Tiến Dũng; bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương.

Cơ cấu Hội đồng quản trị tiếp tục bảo đảm sự tham gia của các thành viên độc lập theo quy định, góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan và hiệu quả trong hoạt động quản trị.

PC1 vừa thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh (đứng thứ hai từ trái sang) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ảnh: PC1

Bà Trịnh Khánh Linh là cử nhân ngành Tài chính của Đại học George Washington (Mỹ), đồng thời là con gái ông Trịnh Văn Tuấn.

Bà gia nhập PC1 từ tháng 4/2026 với vai trò chuyên viên tài chính.

Đến tháng 5/2026, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính của Tập đoàn.

Trước khi gia nhập PC1, bà Trịnh Khánh Linh có ba năm làm việc tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, sau đó chuyển sang đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại Chứng khoán Vietcap.

Hiện, bà Trịnh Khánh Linh sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1 và đại diện quản lý hơn 87,9 triệu cổ phiếu, tương đương tổng cộng 22,35% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Bà Trịnh Khánh Linh là chuyên viên tại PC1 từ tháng 4/2026. Ảnh chụp màn hình PC1

Bà Trịnh Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực mới cho PC1 trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban Điều hành đề cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả; tăng cường kiểm soát rủi ro; phát huy lợi thế cạnh tranh và kiến tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng.”

Với riêng PC1, động thái kiện toàn nhân sự diễn ra sau biến cố pháp lý liên quan đến nhiều lãnh đạo của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trịnh Văn Tuấn để điều tra về các tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Ngoài ra, ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; cùng bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng, cũng bị khởi tố. Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", trong khi hai Phó Tổng Giám đốc khác là ông Võ Hồng Quang và ông Đặng Quốc Trường bị áp dụng biện pháp tạm giam.