Động thái gây chú ý của em trai nữ Chủ tịch PNJ

Ông Cao Ngọc Duy - em trai của bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) - vừa báo cáo đã hoàn tất đợt mua vào 300.000 cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Giao dịch của ông Cao Ngọc Duy được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn trong giai đoạn từ ngày 10-22/7.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Duy tại PNJ tăng lên 2,7% vốn điều lệ, chị của ông Duy là bà Cao Thị Ngọc Dung đang trực tiếp nắm giữ 2,93% cổ phần PNJ. Ngoài ông Duy, ông Phan Quốc Công - Tổng Giám đốc PNJ - cũng đang đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, áp lực bán ra đối với PNJ vẫn tỏ ra áp đảo, với sự tham gia không chỉ của nhà đầu tư cá nhân mà còn đến từ các nhóm quỹ đầu tư. Đáng chú ý, quỹ đầu tư Dragon Capital thông báo 5 tổ chức liên quan đã bán bớt cổ phiếu PNJ.

Hai quỹ ngoại bán tháo cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn tại PNJ.

Cụ thể, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán tổng cộng hơn 2,5 triệu cổ phiếu PNJ. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) bán 1,38 triệu cổ phiếu, Norges Bank bán 600.000 cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 300.000 cổ phiếu, Amersham Industries Limited và Gates Foundation Trust mỗi quỹ bán hơn 100.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, Dragon Capital giảm lượng nắm giữ xuống còn 23,33 triệu cổ phiếu, tương đương 4,5% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của PNJ. Ước tính, nhóm quỹ Dragon Capital thu về khoảng 102 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn.

Ngoài Dragon Capital, nhóm nhà đầu tư liên quan đến Vina Capital cũng bán hơn 6 triệu cổ phiếu PNJ, hạ tỷ lệ sở hữu từ 5,6% xuống còn 4,99% và cũng không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Động thái thoái vốn của các quỹ diễn ra trong bối cảnh PNJ chịu áp lực sau vụ án buôn lậu kim cương liên quan đến Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) - công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kim cương.

Theo cơ quan điều tra, ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc PNJ-LAB - bị khởi tố với cáo buộc tham gia đường dây buôn lậu kim cương. Cá nhân này bị cáo buộc mua kim cương nhập lậu, xóa mã GIA, khắc lại mã của PNJ-LAB và cấp chứng thư kiểm định mới để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ nhằm trục lợi.

Kết thúc phiên chiều 23/7, cổ phiếu PNJ tiếp tục nằm sàn và đang giao dịch ở mức 33.050 đồng/cổ phiếu. Như vậy, đây là phiên thứ 3 liên tiếp, cổ phiếu PNJ giảm hết biên độ.