Cận cảnh khu nhà ở sinh viên bỏ hoang chuyển đổi thành NOXH

Sự kiện: Bất động sản Hà Nội sau quy hoạch

Khu nhà ở sinh viên tại Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm đang được sơn, sửa chuyển đổi thành nhà ở xã hội (NOXH). Dự án được đẩy nhanh tiến độ sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Để tránh tình trạng xây dựng rồi bỏ hoang, gây lãng phí, UBND thành phố Hà Nội đã có chủ trương thay đổi công năng các tòa nhà thuộc Dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở) thành nhà ở xã hội cho thuê.

Dự án ký túc xá này có tổng mức đầu tư lên đến 1.900 tỷ đồng gồm 6 tòa chung cư (từ A1 đến A6) cao 19 tầng, dự án dự kiến là nơi cư trú, sinh hoạt của đông đảo sinh viên. Nhưng sau nhiều năm hoàn thành, các tòa nhà không đáp ứng nhu cầu sử dụng, dẫn đến bỏ hoang.

Thời điểm hiện tại, hoạt động sửa chữa diễn ra nhanh chóng để biến các khối nhà thành nhà ở xã hội.

Mặt ngoài của khối nhà (hướng ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) đã gần hoàn thiện việc sơn phủ, chống thấm.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (chủ đầu tư dự án) cho biết, quy mô dự án bao gồm cải tạo nhà A2 và nhà A3 có quy mô 19 tầng, 1 hầm với tổng số căn hộ: 768 căn. Trong đó 408 căn đối với nhà A2 và 360 căn đối với nhà A3.

Đồng thời, xây mới nhà A4 có quy mô 19 tầng, 1 tầng hầm (408 căn hộ).

Hiện nay, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhà A2, A3, hoàn thành trong năm 2026.

Tại nhà A1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nơi đây đang làm nhà cho sinh viên thuê

Đại diện Sở Xây dựng cho biết thêm, ngoài dự án chuyển đổi nhà ở xã hội đang được triển khai. Một số khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp sẽ được tối ưu hóa công năng làm nhà tạm cư phục vụ người dân sau GPMB.

Đến nay đơn vị thi công đang khẩn trương cải tạo, chuyển đổi công năng cho dự án. "Ngay trong tháng 6, nhiều căn hộ sẽ được sửa sang, đảm bảo đủ điều kiện hạ tầng, dịch vụ tốt đáp ứng quỹ nhà tạm cư phục vụ các dự án trọng điểm của thành phố", đại diện Sở Xây dựng nêu.

Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp nằm ngay cạnh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cửa ngõ giao thông sôi động của Hà Nội. Việc để nhiều khối nhà xây xong, bỏ hoang khiến nhiều người tiếc nuối.

Theo các chuyên gia, trong khi nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội hiện nay tại Hà Nội tăng cao thì việc chuyển đổi khu nhà Pháp Vân - Tứ Hiệp thành NOXH là cần thiết, tránh hoang hóa lãng phí và giúp tăng nguồn cung nhà ở cho thị trường.

Có nhiều nhà cho thuê, doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm nộp thuế ra sao?

