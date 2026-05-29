Xếp hàng xuyên đêm đăng ký mua nhà ở xã hội tại Nha Trang

7h sáng 28/5, dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT-02, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang do Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings làm chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận khách hàng đến làm thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên từ 17h chiều hôm trước, rất đông người đổ về trước khu vực làm thủ tục dự án để xếp hàng, chấp nhận chờ xuyên đêm để "giữ chỗ" nhận phiếu hẹn nộp hồ sơ.

Nhiều người mang chiếu, gối, màn gấp ngủ qua đêm, cùng một ít đồ ăn để phục vụ việc "giữ chỗ". Một số người khác đậu ôtô sát vỉa hè, nằm trong xe nghỉ ngơi chờ đến sáng. Càng đến khuya, lượng người tới xếp hàng ngày một đông, kéo dài khoảng 200 m.

Người dân mắc màn, trải chiếu nằm xuyên đêm chờ lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ mua dự án nhà ở xã hội ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Đến xếp hàng lúc 3h sáng, anh Tuấn, 28 tuổi, làm công ty truyền thông tại Nha Trang, khá bất ngờ vì phía trước mình đã có khoảng 80 người đang chờ. "Tuần trước, tôi đến 5h để xếp hàng nhưng không thể lấy được phiếu hẹn, lần này quyết tâm đến sớm hơn nhưng không ngờ đông đến vậy", anh Tuấn nói.

Cùng đứng xếp hàng trong đêm, anh Ngô Lân, 32 tuổi, làm nghề luật sư, cho biết khi nghe tin chủ đầu tư thông báo tiếp nhận hồ sơ, anh vui mừng vì sắp có cơ hội sở hữu căn nhà riêng tại vị trí đẹp ở Nha Trang.

Qua tìm hiểu trên mạng xã hội, anh nhận thấy rất đông người xếp hàng xuyên đêm nhưng không thể lấy được phiếu hẹn. Để chắc chắn có vị trí nhận được phiếu hẹn sớm, anh đến xếp hàng tại khu vực làm thủ tục từ lúc 16h.

"Tôi có rủ thêm vài người thân cùng nhau thay phiên giữ chỗ để tránh mệt mỏi trong lúc xếp hàng", anh nói, thêm rằng một số người còn thuê người đứng xếp hàng chờ lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ với chi phí 500.000 đồng cho một đêm.

Người dân chờ vào lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội lúc 7h sáng 28/5. Ảnh: Bùi Toàn

Đến 7h, đại diện chủ đầu tư dự án yêu cầu những người đứng gần cổng được vào làm thủ tục trước, rồi đến những người phía sau. Những khách hàng sẽ được kiểm tra các thông tin cá nhân, một số giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội mới được phát nhận phiếu phát lịch hẹn nộp hồ sơ.

Mỗi người được chủ đầu tư bố trí một lịch nộp hồ sơ mua nhà xã hội tại dự án vào các ngày khác nhau. Trong đó có người được hẹn trong ngày, những người khác được hẹn từ 5 đến 10 ngày tới.

Chủ đầu tư cho biết thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ 15/5 đến 15/6, dự án nhà ở xã hội trên có các căn hộ với diện tích 49-77 m2, mỗi m2 hơn 24 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT), số lượng nhà xã hội bán 936 căn. Để sở hữu căn nhà, người mua phải bỏ ra 1-1,9 tỷ đồng. Công trình dự kiến bàn giao vào ngày 30/9/2027.

Theo nhiều người dân, dự án được quan tâm do vị trí đẹp, cách biển hơn một km, giao thông thoáng vì gần đường vành đai 2, không bị ngập vào mùa mưa lớn. Ngoài ra công trình đối diện dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang do liên danh của Sun Group thực hiện nên nhiều người kỳ vọng "tiện ích xung quanh sẽ được nâng lên".

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT-02, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Ảnh: Minh Khuê

Theo Luật Nhà ở năm 2023, người được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội gồm người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức...

Người mua nhà ở xã hội cũng phải thuộc nhóm có mức thu nhập đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ. Việc xác nhận thu nhập được thực hiện thông qua cơ quan hoặc địa phương liên quan.

Ông Trần Quang Ngọc, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, để thuận lợi cho người dân tiếp cận các thông tin về nhà ở xã hội, UBND tỉnh đã ban hành cẩm nang hướng dẫn, trong đó nêu về việc đăng ký, xét duyệt và phân phối nhà xã hội phải bảo đảm công khai, minh bạch; không làm phát sinh thủ tục ngoài quy định.

Cẩm nang cũng quy định rõ mỗi hộ gia đình, cá nhân không đồng thời đăng ký tại nhiều dự án cùng một thời điểm; người đăng ký phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp.

Đặc biệt, trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá số căn hộ dự kiến bán, chủ đầu tư phải tổ chức bốc thăm công khai dưới sự giám sát của Sở Xây dựng, địa phương và công an cấp xã nơi có dự án.

Sở cũng đã đề nghị công an các xã, phường phối hợp xử lý các hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật về sản phẩm bất động sản; nghiêm cấm "cò mồi", thu phí "bảo đảm hồ sơ trúng", rao bán "suất ngoại giao"...

Đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 13 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng quy mô hơn 20.975 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 30.342 tỷ đồng. Trong đó, 7 dự án đã khởi công và đang thi công xây dựng với khoảng 11.828 căn; 4 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư; 2 dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang.

Nhiều dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ như: Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa; Khu nhà ở xã hội CT-01, CT-02 thuộc Khu đô thị An Bình Tân; Nhà ở xã hội Hưng Phú II; Khu nhà ở xã hội Vĩnh Hải...

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 07 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh được giao phát triển 10.088 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 là 3.200 căn.