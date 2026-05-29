Nhà 160 m2 giảm diện tích xây để tạo 'khoảng thở' đón nắng gió

Công trình nằm tại tỉnh Đăk Lăk, được xây dựng trên khu đất 160 m2, diện tích sàn 240 m2.

Định hướng chính của dự án là khai thác yếu tố khí hậu bản địa, đưa ánh sáng và gió trở thành thành phần cốt lõi trong tổ chức không gian sống.

Thay vì tận dụng tối đa diện tích xây dựng, nhóm thiết kế lựa chọn giảm mật độ để tạo khoảng sân phía trước. Không gian này đóng vai trò "vùng đệm sinh khí", giúp đón nắng sáng hướng đông và luồng gió Đông Nam từ biển, hỗ trợ làm mát tự nhiên cho toàn bộ ngôi nhà.

Công trình hướng đến cách tổ chức không gian dựa trên "khoảng trống" thay vì tối đa diện tích sử dụng. Các khoảng đệm, sân và giếng trời đóng vai trò chính trong việc điều tiết vi khí hậu, đồng thời tạo không gian sinh hoạt chung linh hoạt.

Hình khối công trình được tính toán theo hướng nắng địa phương. Các mảng tường và khối đua tạo bóng đổ, hạn chế bức xạ hướng tây vào buổi chiều. Giải pháp này giúp căn nhà giảm phụ thuộc vào thiết bị làm mát, đồng thời duy trì sự thông thoáng liên tục.

Vật liệu hoàn thiện của căn nhà thiên về bề mặt thô mộc. Bê tông, đá tổ ong, đá rối tạo nền vững chắc cho tổng thể. Gạch nung và gạch đá mài gợi liên tưởng đến nhà ở truyền thống. Nội thất gỗ tông nâu trầm giúp cân bằng thị giác, duy trì cảm giác ấm áp và ổn định.

Không gian bên trong nhà tổ chức theo dạng mở, phòng khách và bếp liên thông trên cùng mặt sàn. Hệ cửa kính lớn kết nối trực tiếp với sân trước và sau, tăng khả năng lấy sáng, đối lưu không khí.

Bàn ăn đặt cạnh cầu thang, vị trí giao thông chính, nhằm tăng tần suất tương tác giữa các thành viên.

Không gian bếp sử dụng nội thất gỗ tông nâu trầm. Hệ cửa kính lớn tại khu vực bếp giúp kết nối trực tiếp với sân sau.

Cầu thang sử dụng kết cấu thép, bậc gỗ và lan can kính. Ánh sáng từ giếng trời phía trên chiếu trực tiếp xuống khu vực này, tạo điểm nhấn thị giác và hỗ trợ chiếu sáng tự nhiên cho lõi nhà.

Khu vực phòng ngủ bố trí hiên nhỏ phía trước, gợi lại ký ức về nhà ba gian truyền thống với hiên rộng mát. Đây cũng là nơi gia chủ ngồi uống trà, đọc sách thư giãn.

Phòng ngủ của trẻ ưu tiên các gam màu sinh động.

Khu vực vệ sinh sử dụng gạch thẻ tông màu trầm. Hệ cửa kính lớn giúp tối ưu nguồn sáng tự nhiên đồng thời tạo tầm nhìn kết nối trực tiếp với các khoảng xanh bên ngoài.

Sơ đồ mặt bằng tầng 1 và tầng 2 của công trình.

Đơn vị thiết kế: SIMBA Architects

Chủ trì thiết kế: KTS Nguyễn Đức Hậu

Nhóm thiết kế: KTS Lê Văn Của, KS Nguyễn Ngọc Hoàng

Ảnh: Lonton Studio