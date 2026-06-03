Xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp mới (địa phận tỉnh Tiền Giang cũ) trồng loại quả tỷ đô theo cách này, doanh thu 2 tỷ/năm

Trồng sầu riêng kiểu lấy "hữu cơ" làm gốc

Sầu riêng từ lâu đã được mệnh danh là loại trái cây mang lại giá trị kinh tế cao, song đây cũng là loại cây trồng đòi hỏi kỹ thuật cao, cách chăm sóc khá khó.

Trước làn sóng lạm dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học làm đất đai ngày một suy kiệt, chị Thảo đã mạnh dạn chọn cho mình một lối đi riêng: Canh tác hoàn toàn theo hướng sinh học hữu cơ trên tổng diện tích 1,2 ha của gia đình.

Nhớ lại những ngày đầu chuyển đổi phương pháp, chị Thảo chia sẻ : “Việc theo đuổi quy trình hữu cơ đòi hỏi sự kiên trì rất lớn.

Khác với phân bón hóa học vốn cho hiệu quả kích sinh trưởng nhanh chóng tức thì, các chế phẩm sinh học và phân hữu cơ có tác dụng chậm hơn, đòi hỏi người nông dân phải theo dõi sát sao từng giai đoạn phát triển của cây. Tuy nhiên, quả ngọt đã đến khi hệ sinh thái đất được cải tạo rõ rệt”.

Chị Trần Thị Thanh Thảo, ấp An Hòa, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp phát triển kinh tế với mô hình trồng sầu riêng theo hướng sinh học hữu cơ mang về doanh thu 2 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Theo kinh nghiệm thực tế của chị Thảo, việc trồng sầu riêng theo hướng sinh học hữu cơ tuy không cho thấy hiệu quả nhanh, nhưng xét về lâu dài, đất đai ngày càng tơi xốp, hệ rễ cây phát triển rất bền, cây xanh tốt và khả năng tự kháng sâu bệnh được nâng cao đáng kể.

Đồng thời, phương pháp này giúp tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào nhờ giảm hẳn lượng phân thuốc hóa học đắt đỏ so với cách trồng truyền thống trước đây, từ đó nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên cùng một đơn vị diện tích.

Trái sầu riêng hữu cơ vị thơm ngọt của doanh thu tiền tỷ

Nhờ quy trình canh tác khoa học và bền bỉ, vườn sầu riêng 1,2 ha của gia đình chị Thảo liên tục đạt năng suất cao, chất lượng trái đồng đều, thơm ngon, luôn được thương lái và thị trường ưa chuộng.

Hiện nay, mô hình này mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một con số vô cùng ấn tượng, điển hình cho sự thành công của tư duy nông nghiệp xanh, sạch và hiện đại.

Không dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, chị Thảo còn là một công dân kiểu mẫu, luôn đi đầu trong việc thực hiện và tuyên truyền, vận động người thân cùng nhân dân địa phương chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Mô hình trồng sầu riêng của chị Trần Thị Thanh Thảo đã mở ra một hướng đi triển vọng cho ngành nông nghiệp địa phương, thay đổi dần thói quen lạm dụng hóa chất độc hại trong canh tác cây ăn trái lâu năm. Ảnh: NVCC

Ý thức được vai trò của người nông dân trong thời kỳ mới, chị Thảo luôn hăng hái đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương, tiêu biểu là các công trình cầu giao thông nông thôn.

Đồng thời, chị cũng đóng góp thiết thực vào quỹ “Vì người nghèo” và quỹ “Hỗ trợ vốn nông dân” nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên.

Đối với hoạt động đoàn thể, chị tích cực tham gia sinh hoạt đều đặn, chủ động đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết giúp hoạt động phong trào của Hội Nông dân ấp nhà ngày càng vững mạnh.

Chia sẻ về những quả ngọt đã gặt hái được, chị Thảo bày tỏ: "Đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp Hội Nông dân và chính quyền cơ sở. Bên cạnh đó, gia đình luôn là điểm tựa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi vừa yên tâm sản xuất, vừa có thể tham gia các mặt công tác xã hội, góp phần cùng bà con chung tay nâng chất các tiêu chí của một xã nông thôn mới nâng cao".

Trồng sầu riêng theo hướng sinh học hữu cơ tuy không cho thấy hiệu quả nhanh, nhưng về lâu dài, đất đai ngày càng tơi xốp, hệ rễ cây phát triển rất bền, cây xanh tốt và khả năng tự kháng sâu bệnh được nâng cao đáng kể. Ảnh: Vân Nguyễn

Mô hình điểm về trồng sầu riêng hữu cơ cần được nhân rộng

Sự thành công của chị Thảo không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia đình mà còn mở ra một hướng đi triển vọng cho ngành nông nghiệp địa phương, thay đổi dần thói quen lạm dụng hóa chất độc hại trong canh tác cây ăn trái lâu năm.

Đánh giá về mô hình này, ông Đặng Minh Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cái Bè khẳng định: “Mô hình trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ của chị Thảo có hiệu quả kinh tế cao và rất bền vững. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ chủ động tham mưu và phối hợp tổ chức các buổi tham quan, chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng mô hình này ra toàn địa phương.

Bởi lẽ, giải pháp này không chỉ mang lại nguồn thu nhập vượt trội cho nhà nông mà quan trọng hơn hết là bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giúp sản phẩm trái cây địa phương đạt chuẩn chất lượng”.

Với những thành tích đạt được, chị đã vinh dự được công nhận là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2024.