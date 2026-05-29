Hà Nội đề xuất nhà ở xã hội bán "ế" 12 tháng có thể được đổi công năng

Hà Nội đề xuất cơ chế chuyển đổi linh hoạt giữa nhà ở xã hội, tái định cư và thương mại

Một cơ chế mới cho phép chuyển đổi qua lại giữa các loại hình nhà ở đang được Hà Nội đưa ra lấy ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác quỹ nhà và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Theo dự thảo Quyết định do UBND TP. Hà Nội xây dựng, phạm vi điều chỉnh tập trung vào các căn hộ chung cư thuộc ba nhóm gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Các cơ quan quản lý, chủ đầu tư cùng tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, sở hữu và quản lý nhà ở đều thuộc đối tượng áp dụng.

Dự thảo xác định 6 hướng chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở. Trong đó, nhà ở thương mại có thể được chuyển thành nhà ở xã hội hoặc nhà tái định cư và ngược lại; đồng thời cho phép chuyển đổi giữa nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo nhu cầu thực tế.

Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại nếu dự án đã hoàn thành nhưng không tiêu thụ hết sản phẩm sau ít nhất 12 tháng mở bán. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đáng chú ý, các dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành xây dựng, đủ điều kiện kinh doanh nhưng vẫn còn tồn kho sau tối thiểu 12 tháng mở bán do sức mua thấp sẽ được xem xét chuyển sang nhà ở thương mại. Tuy nhiên, phần diện tích được chuyển đổi không vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn dự án.

Ở chiều ngược lại, chủ đầu tư muốn chuyển dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội phải thực hiện khi dự án chưa được giao đất hoặc chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đồng thời, doanh nghiệp phải cam kết mức lợi nhuận tối đa 10% trên tổng chi phí đầu tư xây dựng thực tế của phần diện tích được chuyển đổi.

Đối với quỹ nhà tái định cư, thành phố đề xuất cho phép chuyển sang nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội nếu sau ít nhất 9 tháng kể từ thời điểm bàn giao vẫn không phát sinh nhu cầu sử dụng. Ngược lại, trong trường hợp xuất hiện yêu cầu đột xuất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, cải tạo hoặc tái thiết đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội cũng có thể được chuyển đổi sang chức năng tái định cư.

Thành phố kỳ vọng cơ chế chuyển đổi linh hoạt sẽ giúp giảm lãng phí quỹ nhà, tăng nguồn cung phù hợp nhu cầu thực tế và hỗ trợ điều tiết thị trường bất động sản. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo dự thảo, mọi trường hợp chuyển đổi đều phải được UBND TP. Hà Nội xem xét và chấp thuận bằng văn bản hoặc quyết định riêng cho từng dự án cụ thể. Chủ đầu tư cũng phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến đất đai, tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo mặt bằng giá thị trường tại thời điểm được phép chuyển đổi.

Thành phố nhấn mạnh việc điều chỉnh công năng nhà ở phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, không gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không làm thay đổi cấu trúc không gian đô thị và phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát tài sản công hay lợi dụng chính sách để trục lợi.

Theo UBND TP. Hà Nội, cơ chế chuyển đổi linh hoạt được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng lãng phí quỹ nhà, tạo thêm công cụ điều tiết thị trường bất động sản, đồng thời tăng khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cũng như nguồn nhà tái định cư phục vụ các dự án chỉnh trang, cải tạo đô thị trong thời gian tới.