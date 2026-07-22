Tỷ phú giàu thứ 4 thế giới muốn đầu tư vào Liverpool, "The Kop" chờ đổi đời

Jeff Bezos được mời tham gia thương vụ đầu tư vào Liverpool

Tương lai của Liverpool đang thu hút sự chú ý lớn khi tỷ phú Jeff Bezos được cho là đã tham gia các cuộc thảo luận về khả năng đầu tư vào đội bóng giàu truyền thống của Ngoại hạng Anh. Theo các nguồn tin, người sáng lập Amazon đã được tiếp cận để góp mặt trong liên minh tài chính do doanh nhân người Anh gốc Ấn Độ Amit Bhatia đứng đầu.

Doanh nhân Amit Bhatia

Nhóm đầu tư của Bhatia đang đàm phán với Fenway Sports Group (FSG) để thực hiện một "khoản đầu tư thiểu số chiến lược" vào Liverpool. Theo Daily Mail Sport, thỏa thuận này có thể đưa giá trị của đội chủ sân Anfield vượt ngưỡng 4,5 tỷ bảng (khoảng 6 tỷ USD).

Sky News cũng cho biết Bezos đã có các cuộc trao đổi về việc hợp tác cùng Bhatia và các cộng sự. Dù vậy, cả FSG lẫn Jeff Bezos đều chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

FSG hưởng thành quả sau 16 năm sở hữu Liverpool

FSG tiếp quản Liverpool vào năm 2010 với mức giá chỉ 300 triệu bảng và đã đưa CLB trở lại vị thế hàng đầu châu Âu. Trong thời gian nắm quyền, đội bóng giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng 1 danh hiệu Champions League, đồng thời duy trì mô hình phát triển bền vững về tài chính.

Theo số liệu do The Athletic công bố năm 2024, FSG chỉ trực tiếp rót khoảng 136 triệu bảng vào Liverpool, trong khi phần lớn hoạt động của CLB được vận hành theo cơ chế tự chủ tài chính. Nếu thương vụ mới được thông qua, cấu trúc được cho là sẽ tương tự vụ FSG bán một phần nhỏ cổ phần cho công ty đầu tư thể thao Dynasty cách đây ba năm.

Người phát ngôn của FSG xác nhận: "Một tập đoàn đầu tư do Amit Bhatia dẫn đầu, quản lý và đại diện đã bày tỏ sự quan tâm đến việc thực hiện một khoản đầu tư thiểu số chiến lược vào Câu lạc bộ bóng đá Liverpool".

Jeff Bezos hiện được Forbes xếp là người giàu thứ tư thế giới với khối tài sản 256,9 tỷ USD. Trước đây, ông từng cân nhắc mua lại các đội bóng bầu dục Mỹ như Seattle Seahawks và Washington Commanders nhưng cuối cùng đều không theo đuổi đến cùng.

Liverpool vẫn cần thêm viện binh cho mùa giải mới

Trong lúc những thông tin về giới chủ mới xuất hiện, Liverpool vẫn đang tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới tại Mỹ. Đội bóng của HLV Andoni Iraola sẽ lần lượt gặp Sunderland, Wrexham và Leeds trong chuyến du đấu trước mùa giải.

HLV Andoni Iraola khẳng định đội bóng vẫn còn nhiều vị trí cần tăng cường

Mùa hè năm nay, Liverpool mới chỉ bổ sung hai tân binh đáng chú ý là Jeremy Jacquet với giá 60 triệu bảng và Victor Munoz từ Osasuna với mức phí 34,5 triệu bảng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định đội bóng vẫn còn nhiều vị trí cần tăng cường.

Iraola cũng chỉ rõ nhu cầu cấp thiết của Liverpool: "Có những trường hợp rõ ràng chúng ta biết mình cần phải ký hợp đồng với cầu thủ. Ví dụ như vị trí tiền vệ cánh. Chúng ta chắc chắn cần phải ký hợp đồng với một tiền vệ cánh".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người xứ Basque thừa nhận đội bóng đang "rất thiếu hụt" nhân sự nơi hàng phòng ngự khi Conor Bradley phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đầu gối.