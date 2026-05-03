Nhà Bezos chi 10 triệu USD tài trợ Met Gala, gây tranh luận trong giới thời trang

Các nguồn tin tiết lộ độc quyền với Page Six rằng nhà Bezos đã chi ít nhất 10 triệu USD cho sự kiện năm nay, với chủ đề "Costume Art", và tên ông xuất hiện nổi bật trên thư mời. Một số nguồn tin khác cho rằng con số có thể lên tới 20 triệu USD.

Động thái này giúp cặp vợ chồng tỷ phú - những người sẽ ngồi cùng các bạn thân như Kris Jenner tại sự kiện - ghi điểm mạnh trong mắt Anna Wintour, cựu Tổng biên tập tạp chí Vogue.

Họ cũng là đồng chủ tịch danh dự của đêm tiệc thời trang lớn nhất năm, bên cạnh Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams và chính bà Wintour - người sử dụng sự kiện này để gây quỹ cho Trung tâm Trang phục Anna Wintour thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

"Nhà Bezos hiện là hình mẫu tiêu biểu cho 'giấc mơ Mỹ' về địa vị, tài sản và phong cách", cựu biên tập Vogue William Norwich nói với Page Six. "Họ thể hiện rõ lối sống tiêu dùng phô trương và có được 'AWOK', tức sự chấp thuận của Anna Wintour".

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sanchez Bezos. Ảnh: FilmMagic

Tuy nhiên, với không ít người trong giới thời trang, việc Wintour ưu ái "cặp hoàng gia kiểu mới" của nước Mỹ - cách một nguồn tin gọi vợ chồng Bezos - lại đi ngược tinh thần vốn có của Met Gala. Tuần này, cả hai cũng vừa tham dự quốc yến tại Nhà Trắng cùng Vua Charles và Hoàng hậu Camilla, nơi bà Lauren đeo bộ trang sức ngọc lục bảo 200 carat.

"Tôi thực sự thất vọng", một khách quen của Met Gala, cũng là người trong ngành thời trang, nói. "Giờ đây, người ta có thể dùng tiền để mua sự ưu ái của bà Anna và cả Met".

Bà Lauren Sánchez, 56 tuổi, từng được Anna Wintour ưu ái chọn làm gương mặt trang bìa kỹ thuật số của tạp chí Vogue vào tháng 6 năm ngoái,, nhằm quảng bá cho đám cưới xa hoa tại Venice với Jeff Bezos. Danh sách khách mời cưới gồm Kim Kardashian, Oprah Winfrey và Leonardo DiCaprio. Cũng xuất hiện tin đồn cho rằng bà Wintour đã tham gia lựa chọn chiếc váy cưới Dolce & Gabbana cho cô dâu, song nguồn tin thân cận với cặp vợ chồng đã lên tiếng bác bỏ.

"Với tôi, đây không chỉ là câu chuyện của riêng Met Gala. Nó phản ánh một sự chuyển dịch rộng hơn của thế giới hiện nay", Stephanie Winston Wolkoff, cựu phụ trách sự kiện của Vogue và từng điều hành Met Gala hơn một thập kỷ, nhận định. "Đã có thời, việc bước vào những không gian như Met Gala hay xuất hiện trên Vogue không phải thứ có thể mua được. Đó là điều bạn đạt được nhờ tầm ảnh hưởng, công việc và dấu ấn cá nhân. Nó mang giá trị danh tiếng thực sự, chứ không phải một giao dịch".

"Theo thời gian, Met Gala đã thay đổi", bà nói thêm. "Trước đây, đó là sự tôn vinh đúng nghĩa dành cho các nhà thiết kế, nàng thơ của họ và nghệ thuật thời trang. Mỗi nhân vật trên thảm đỏ đều có chủ đích, như một phần của câu chuyện lớn hơn. Còn giờ, cảm giác đó đã nhạt đi".

Dẫu vậy, mục tiêu tài chính dường như vẫn là ưu tiên hàng đầu của Wintour. Năm ngoái, bà gây quỹ được 31 triệu USD - con số cao nhất trong lịch sử 77 năm của sự kiện. Theo Norwich, Wintour có thể đã tiếp cận vợ chồng Bezos từ ít nhất hai năm trước để kêu gọi tài trợ, dù một số nguồn tin khác cho rằng lời đề nghị được đưa ra sau đám cưới của họ.

Anna Wintour (bên phải), xuất hiện cùng vợ chồng Bezos tại show diễn của Tom Ford ở Los Angeles vào tháng 2/2020. Ảnh: Penske Media

Theo nhà báo thời trang Amy Odell, khi ông Bezos lần đầu tài trợ cho Met Gala vào năm 2012 thông qua Amazon, không ai tỏ ra bận tâm. Khi đó, ông chưa sánh đôi cùng người vợ quyến rũ như hiện tại.

Dù vấp phải sự "khó chịu" từ vài ý kiến trong giới thời trang, ảnh hưởng và sức mua của nhà Bezos là điều khó phủ nhận. Họ được xem là nhóm khách hàng "siêu quan trọng" (VIC) - những người chiếm khoảng 2% khách hàng nhưng đóng góp tới 40% doanh thu xa xỉ.

"Họ đại diện cho nhóm khách hàng mà ngành thời trang đang hướng tới", cây viết Amy Odell nhận xét. "Lauren là hình mẫu điển hình. Cô ấy muốn việc phô trương sự giàu có trở nên 'bình thường' trở lại, và thực tế là nhiều người giàu cũng muốn như vậy".

Bên cạnh đó, sự tham gia của Bezos cũng kéo theo tranh cãi xã hội. Các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra bên ngoài sự kiện, với những tấm áp phích chỉ trích Amazon bóc lột lao động.

Tuy vậy, không thể phủ nhận nguồn tài chính khổng lồ từ những người như Bezos đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các thiết chế văn hóa như Met. "Câu hỏi là làm thế nào để phát triển mà không đánh mất bản sắc đã làm nên tên tuổi của Met Gala", Winston Wolkoff nói. "Khi ranh giới đó bị xóa nhòa, hình ảnh của cả thương hiệu cũng sẽ thay đổi".

Trong khi đó, một câu hỏi khác cũng thu hút sự chú ý không kém: Lauren Sánchez Bezos sẽ mặc gì trên thảm đỏ năm nay. Một nguồn tin trong giới thời trang cho rằng chỉ có một người biết câu trả lời: "Anna, bà ấy chắc chắn biết Lauren sẽ mặc gì".

Jeff Bezos (62 tuổi) là người sáng lập và Chủ tịch điều hành của Amazon - tập đoàn khởi nguồn từ một hiệu sách trực tuyến đặt trong gara ở bang Washington vào năm 1995. Tính đến tháng 4/2026, Bloomberg ước tính tài sản của ông dao động từ 230 đến 241 tỷ USD.

Lauren Sánchez (56 tuổi) là cựu biên tập viên tin tức giải trí, nhà báo từng đoạt giải Emmy, đồng thời là một phi công trực thăng và người sáng lập công ty sản xuất không ảnh Black Ops Aviation.

Mối quan hệ giữa tỷ phú Amazon và nữ nhà báo được công khai vào tháng 1/2019. Cuối tháng 6/2025, cặp đôi đã chính thức kết hôn bằng một lễ cưới xa hoa tại Venice (Ý). Hiện tại, vợ chồng tỷ phú Bezos không chỉ đồng hành trong nhiều dự án kinh doanh, từ thiện mà còn là những gương mặt quyền lực thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thượng lưu bậc nhất thế giới.