Trung Quốc trồng lúa ở một nơi đặc biệt ngoài Trái đất, là giống lúa Japonica rất phổ biến

Theo bản tin mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Trung Quốc vừa thu hoạch thành công lúa được trồng trên Trạm Vũ trụ Thiên Cung, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nghiên cứu nông nghiệp vũ trụ.

Thông tin được Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) công bố thông qua đoạn video ghi lại quá trình ba phi hành gia trên trạm Thiên Cung tiến hành thu gom, bảo quản và xử lý các mẫu lúa sau hơn hai tháng gieo trồng trong môi trường vi trọng lực.

Được thực hiện bởi phi hành đoàn Thần Châu-23 trên quỹ đạo, thí nghiệm nghiên cứu toàn bộ vòng đời của cây lúa trong điều kiện vi trọng lực, từ nảy mầm đến tạo hạt, đồng thời nghiên cứu tác động của điều kiện không gian đối với sự sinh trưởng và di truyền của cây.

Nghiên cứu nhằm phát triển các hệ thống sản xuất lương thực bền vững phục vụ các sứ mệnh trong tương lai lên Mặt Trăng và Sao Hỏa, nơi các phi hành gia sẽ cần tự trồng lương thực.

Ngoài hỗ trợ các sứ mệnh thám hiểm không gian dài ngày, những kết quả này cũng có thể giúp nâng cao hiểu biết khoa học về sự sinh trưởng của cây trồng trong điều kiện bất lợi, với những lợi ích tiềm năng cho nông nghiệp trên Trái Đất.

Trung Quốc đã thu hoạch thành công lúa được trồng trên Trạm Vũ trụ Thiên Cung. Ảnh chụp màn hình.

Được biết, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học Trung Quốc triển khai nghiên cứu hướng tới việc trồng liên tiếp hai thế hệ lúa trên quỹ đạo. Thông qua hai chu kỳ sinh trưởng hoàn chỉnh, nhóm nghiên cứu kỳ vọng thu thập dữ liệu về sự thay đổi đặc tính di truyền của cây trồng dưới tác động kéo dài của môi trường vi trọng lực.

Số hạt giống được đưa lên trạm Thiên Cung cùng tàu Thần Châu-23 thuộc giống lúa Japonica. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng khoảng từ ba đến bốn tháng và đang được trồng phổ biến tại nhiều khu vực ở Trung Quốc.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hệ thống thí nghiệm được thiết kế với bốn đơn vị nuôi trồng độc lập. Mỗi đơn vị chứa sáu hạt giống và được bố trí thành hai nhóm song song nhằm đánh giá các phương thức sinh sản khác nhau của cây lúa trong điều kiện vi trọng lực.

Sau khi thu hoạch, các phi hành gia tiến hành bảo quản hạt, bông lúa cùng các mẫu thân và lá ở điều kiện nhiệt độ phù hợp trước khi chuyển về Trái Đất.

Các nhà khoa học sẽ phân tích những mẫu vật này để đánh giá sự thay đổi về đặc điểm sinh học, khả năng thích nghi môi trường cũng như tính ổn định di truyền qua các thế hệ.

Thử nghiệm lần này kế thừa kết quả từ sứ mệnh Thần Châu-14 năm 2022, khi Trung Quốc lần đầu hoàn thành một chu kỳ sinh trưởng của cây lúa trong không gian và thu được 59 hạt lúa thế hệ F1 từ 6 hạt giống ban đầu.