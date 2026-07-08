Tranh cãi "cao ốc cạnh Hồ Gươm" trên sa bàn Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Chuyên gia nói gì?

Từ một góc chụp trên mạng xã hội đến nghi vấn về "cao ốc cạnh Hồ Gươm"

Những ngày gần đây, nhiều hình ảnh chụp sa bàn Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm được người dân chia sẻ trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Trong đó, một công trình có chiều cao nổi bật nằm trong khu vực trung tâm Hà Nội thu hút sự chú ý đặc biệt. Không ít ý kiến cho rằng đây là tòa nhà được quy hoạch trên khu đất Hàm Cá Mập sau khi công trình cũ bị tháo dỡ.

Nhiều người đặt câu hỏi: Xây một tòa tháp trọc trời ngay lõi đô thị lịch sử? Bỏ Hàm Cá Mập xong xây cao ốc?

Từ những hình ảnh được chia sẻ, không ít người cho rằng Hà Nội có thể sẽ xây dựng một công trình mới thay thế tòa nhà Hàm Cá Mập.

Một công trình cao tầng trên sa bàn Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm khiến nhiều người nhầm tưởng đây là tòa nhà được quy hoạch trên khu đất Hàm Cá Mập sau khi công trình cũ được tháo dỡ.

Tuy nhiên, nhiều bình luận dưới bài viết cho rằng công trình cao tầng trên thực tế không nằm cạnh Hồ Gươm, mà thuộc khu vực hồ Bảy Mẫu, Công viên Thống Nhất.

Trong khi đó, tỷ lệ bản đồ lớn của toàn thành phố khiến các mô hình, cụm công trình trong khu vực nội đô có khoảng cách gần nhau về mặt thị giác, khiến việc xác định vị trí chỉ qua một bức ảnh trở nên khó chính xác.

Nhiều bình luận cho rằng công trình cao tầng nằm tại khu vực hồ Bảy Mẫu, Công viên Thống Nhất.

Không thể suy luận quy hoạch từ một chi tiết trên sa bàn

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng Phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc và đô thị (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội), cho rằng các sa bàn trưng bày tại triển lãm được xây dựng nhằm giúp người dân hình dung trực quan về cấu trúc phát triển đô thị trong tương lai, chứ không được coi là tài liệu để xác định chính xác vị trí hay quy mô của từng dự án cụ thể.

Khu vực trưng bày sa bàn tổng thể Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Lê Minh

"Mỗi công trình cụ thể đều phải được xác định thông qua các đồ án quy hoạch ở cấp độ chi tiết hơn, đồng thời trải qua đầy đủ quy trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi có thể triển khai trên thực tế", ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm chủ yếu mang tính định hướng chiến lược, phục vụ công tác quản lý nhà nước và định hướng phát triển dài hạn, không phải là công cụ để người dân kiểm tra trực tiếp một căn nhà, một thửa đất cụ thể.

Sa bàn Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang tính chiến lược, không phải công cụ để người dân kiểm tra quy hoạch trực tiếp một căn nhà, một thửa đất cụ thể. Ảnh: Lê Minh

Đồng quan điểm, ông Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng các mô hình tại triển lãm có nhiệm vụ truyền tải thông tin quy hoạch của Hà Nội với với tầm nhìn 100 năm như thế nào.

Theo ông Tùng, người dân không nên mặc nhiên coi mọi khối kiến trúc trên sa bàn là một dự án đã được phê duyệt.

"Để xác định chức năng sử dụng đất hay định hướng xây dựng chi tiết tại một vị trí cụ thể, người dân cần căn cứ vào hồ sơ quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền công bố, thay vì chỉ dựa vào mô hình trực quan", ông Tùng cho biết.

Triển lãm Quy hoạch Hà Nội 100 năm thu hút đông đảo người dân tới tham quan, kiểm tra quy hoạch. Ảnh: Lê Minh

Việc đông đảo người dân đến tham quan triển lãm, chụp ảnh và trao đổi về quy hoạch cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đối với định hướng phát triển của Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân nên phân biệt rõ giữa mô hình minh họa và hồ sơ quy hoạch có giá trị pháp lý. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là các góc chụp cận cảnh hoặc cắt ghép khỏi bối cảnh tổng thể, có thể dẫn đến những cách hiểu chưa chính xác về vị trí và ý nghĩa của các công trình trên sa bàn.

Trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, việc tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, có kiểm chứng sẽ giúp người dân hiểu đúng hơn về các định hướng phát triển, đồng thời hạn chế những thông tin chưa chuẩn xác từ các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.