Cách Lionel Messi gây dựng khối tài sản 1,1 tỷ USD

Lionel Messi từ lâu được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá. Bên cạnh việc giành hầu hết các danh hiệu cao quý của môn thể thao vua, thủ quân tuyển Argentina cũng gặt hái thành công tài chính đáng kể.

Khi bước vào World Cup 2026 - có thể là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Messi đã vượt mốc 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Cột mốc này giúp anh trở thành cầu thủ nam thứ hai trong lịch sử bóng đá quốc tế chạm tới 200 lần ra sân cho đội tuyển, chỉ xếp sau người đồng nghiệp lâu năm Cristiano Ronaldo.

Đồng đội cõng Lionel Messi sau chiến thắng trước Anh ở bán kết World Cup ngày 15/7. Ảnh: AP

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Messi hiện vào khoảng 1,1 tỷ USD. Con số này đưa anh vào nhóm rất ít vận động viên trên thế giới trở thành tỷ phú khi vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp.

Khối tài sản của siêu sao người Argentina được hình thành từ nhiều nguồn, bao gồm tiền lương thi đấu tại CLB, các thỏa thuận dài hạn cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo, tài trợ thương mại.

Năm 2025, Messi gia hạn hợp đồng với Inter Miami thêm ba năm để tiếp tục thi đấu tại MLS.

Theo Spotrac, anh nhận mức lương cơ bản khoảng 25 triệu USD mỗi mùa, còn tổng thu nhập hàng năm được ước tính từ 70-80 triệu USD, bao gồm tiền thưởng, các hợp đồng thương mại và những thỏa thuận chia sẻ doanh thu như hợp tác với Apple TV MLS Season Pass.

Một phần lớn tài sản của Messi đến từ việc quảng cáo. Trong nhiều năm qua, anh hợp tác với hàng loạt thương hiệu lớn trong lĩnh vực thể thao, thời trang và hàng tiêu dùng như Adidas, Budweiser, Gatorade, Pepsi, Konami, Jacob & Co., Lay's và Hard Rock Cafe. Sự hợp tác này góp phần quan trọng giúp tổng thu nhập trong sự nghiệp của ngôi sao người Argentina vượt mốc một tỷ USD.

Ngoài bóng đá, Messi còn xây dựng danh mục đầu tư kinh doanh đa dạng trong các lĩnh vực thời trang, thể thao và phong cách sống. Anh sở hữu chuỗi khách sạn MiM Hotels, được thành lập năm 2017, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực thời trang với thương hiệu The Messi Store ra mắt năm 2019.

Năm 2022, Messi tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền thông và đầu tư khi thành lập công ty truyền thông 525 Rosario, hãng công nghệ Play Time, tập trung vào các dự án thể thao và công nghệ. Đến năm 2023, anh thêm ẩm thực vào danh mục kinh doanh khi rót vốn vào chuỗi nhà hàng El Club de la Milanesa.

Gần đây nhất, ngày 16/4, Messi mua lại 100% cổ phần của UE Cornellà - CLB đang thi đấu ở giải hạng Năm Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên anh sở hữu một đội bóng tại châu Âu.