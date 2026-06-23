Lionel Messi xây dựng khối tài sản 1,1 tỷ USD thế nào

Tiền đạo Lionel Messi ra sân lần thứ 201 cho tuyển quốc gia Argentina trong trận gặp Áo tại World Cup 2026 vào sáng 23/6, ghi cú đúp và đi vào lịch sử với 17 bàn thắng qua 6 kỳ tham dự, vượt qua kỷ lục 16 bàn của cựu tiền đạo Đức Miroslav Klose.

Tạp chí Forbes ước tính tiền đạo này nắm giữ khối tài sản 1,1 tỷ USD. Anh gia nhập nhóm tỷ phú thể thao bên cạnh LeBron James (bóng rổ), Tiger Woods (golf) và Cristiano Ronaldo (bóng đá) khi còn thi đấu. Cựu cầu thủ David Beckham chỉ chạm mốc 1 tỷ USD sau 13 năm giải nghệ.

Messi chào đời năm 1987 trong một gia đình lao động gần Buenos Aires. Bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng tuổi thiếu niên. Câu lạc bộ FC Barcelona đưa anh sang Tây Ban Nha năm 13 tuổi và chi trả toàn bộ chi phí điều trị. Messi được lên đội một của Barcelona năm 2004 và ra mắt tuyển Argentina năm 2005.

Lionel Messi mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina trong trận thắng Áo ở lượt hai bảng J World Cup 2026 trên sân Dallas ở Arlington, Texas ngày 22/6. Tiền vệ Leandro Paredes kéo áo và ôm chầm lấy đội trưởng khi anh hoàn tất cú đúp, qua đó nâng kỷ lục ghi bàn tại World Cup lên 18. Ảnh: AP

Đến nay cầu thủ này đã đoạt 8 Quả bóng vàng, 10 chức vô địch La Liga, 2 Ligue 1 và 4 UEFA Champions League. Thu nhập của anh tăng theo tỷ lệ thuận với những thành tích trên sân cỏ. Năm 2008, tạp chí Forbes xếp anh vị trí thứ 18 trong danh sách cầu thủ kiếm tiền hàng đầu thế giới với 11,9 triệu USD. Tờ El Mundo từng công bố dữ liệu cho thấy Messi nhận 177 triệu USD riêng trong mùa giải 2017-2018 tại Barcelona.

Năm 2023, anh kết thúc hợp đồng với Paris Saint-Germain (Pháp) và từ chối mức lương 400 triệu USD một năm từ Saudi Pro League để chuyển đến Mỹ thi đấu cho Inter Miami tại giải Major League Soccer (MLS). Anh kiếm 70 triệu USD từ lương thi đấu và 70 triệu USD từ hợp đồng quảng cáo trong mùa giải trước.

Hợp đồng của Messi tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) đặc biệt hơn nhờ điều khoản chia sẻ lợi nhuận trực tiếp từ lượng đăng ký gói phát sóng mới trên Apple TV và doanh thu bán áo đấu toàn cầu của hãng Adidas. Bên cạnh đó, Hiệp hội Cầu thủ MLS ghi nhận anh nhận mức trần 28,3 triệu USD lương cơ bản cho mùa giải hiện nay. Ông Jorge Mas, chủ sở hữu Inter Miami, cho biết tổng thu nhập hàng năm của cầu thủ này tại Mỹ dao động từ 70 triệu đến 80 triệu USD.

Forbes đánh giá khối tài sản của Messi chủ yếu đến từ quá trình tích lũy tiền mặt lâu dài, không phụ thuộc vào một hợp đồng duy nhất. Anh có các đối tác thương mại lớn như Mastercard, Lay's, Michelob Ultra và bản hợp đồng trọn đời ký với Adidas năm 2017.

Tính đến nay, nam tiền đạo thu về 1,2 tỷ USD từ lương thi đấu trước thuế. Tổng thu nhập sự nghiệp của anh đạt 1,8 tỷ USD. Forbes xếp anh vị trí thứ ba trong danh sách vận động viên kiếm tiền hàng đầu thế giới.

Messi mừng bàn thắng trong trận Argentina hạ Venezuela trên sân Momumental, thành phố Buenos Aires, Argentina, lượt áp chót vòng loại khu vực Nam Mỹ, World Cup 2026 tối 4/9/2025. Ảnh: Ole

Năm 2016, tòa án Tây Ban Nha phán quyết cha con Messi gian lận thuế, buộc nộp phạt 4 triệu USD. Sau vụ việc này, tiền đạo người Argentina tổ chức lại hệ thống tài chính và mở rộng danh mục đầu tư. Anh thành lập quỹ tín thác bất động sản Edificio Rostower Socimi, rót vốn vào chuỗi khách sạn MiM Hotels, công ty truyền thông 525 Rosario, hãng công nghệ Play Time và thương hiệu nước tăng lực Mas+ by Messi.

Tiền đạo này sở hữu câu lạc bộ Deportivo LSM (Uruguay) và giữ quyền mua cổ phần Inter Miami sau khi giải nghệ. Sự có mặt của Messi giúp Inter Miami tăng giá trị từ 600 triệu USD lên 1,35 tỷ USD sau ba năm.

Bên cạnh kinh doanh, Quỹ Leo Messi Foundation (thành lập năm 2007) hợp tác với UNICEF xây dựng lớp học cho 1.600 trẻ em ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Syria, tài trợ chương trình bữa sáng học đường cho 15.000 trẻ em tại Mozambique, đồng thời tài trợ xây dựng Trung tâm Ung thư Nhi khoa tại Bệnh viện Sant Joan de Déu ở Barcelona (Tây Ban Nha).

Dù sở hữu khối tài sản lớn, Messi vẫn đứng sau Cristiano Ronaldo trong danh sách các vận động viên giàu nhất. Chỉ số Tỷ phú Bloomberg định giá tài sản của Ronaldo đạt 1,4 tỷ USD vào cuối năm 2025 nhờ mức lương 235 triệu USD tại Al Nassr.

Chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 39 vào ngày 24/6, Messi cho biết anh tiếp tục hướng tới kỳ World Cup tiếp theo cùng tuyển Argentina. "Tôi chỉ dừng lại khi cơ thể từ chối vận động", anh nói với tờ Diario Sport.