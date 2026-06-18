Messi lập hat-trick: Cách siêu sao Argentina xây dựng đế chế tỷ USD

Hat-trick lịch sử và vị thế tỷ phú USD

Ở tuổi 38, Lionel Messi tiếp tục khiến thế giới bóng đá sửng sốt khi lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup, giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 sáng 17/6. Ba bàn thắng không chỉ đưa nhà đương kim vô địch tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ cúp vàng, mà còn giúp Messi cân bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose.

Messi cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi hat-trick tại World Cup, khẳng định đẳng cấp của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử.

Thành công trên sân cỏ cũng phản chiếu thành công về tài chính. Theo Forbes, trong 12 tháng gần nhất, Messi thu về khoảng 140 triệu USD, gồm 70 triệu USD từ lương và thưởng thi đấu, 70 triệu USD từ quảng cáo, bản quyền hình ảnh và đầu tư.

Giá trị tài sản ròng của anh hiện được ước tính khoảng 1,1 tỷ USD, đưa Messi gia nhập nhóm rất ít vận động viên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc tỷ USD khi vẫn còn thi đấu.

Danh sách các huyền thoại thể thao trở thành tỷ phú USD vẫn khá ngắn. Theo một số tổ chức định giá tài sản, Michael Jordan dẫn đầu với khoảng 4,3 tỷ USD, tiếp đến là Cristiano Ronaldo khoảng 2 tỷ USD, Tiger Woods khoảng 1,5 tỷ USD, LeBron James khoảng 1,4 tỷ USD, Lionel Messi và Roger Federer cùng khoảng 1,1 tỷ USD, trong khi David Beckham chạm mốc 1 tỷ USD.

Hat-trick vào lưới Algeria một lần nữa chứng minh Messi vẫn là thiên tài trên sân cỏ. Ảnh: AFA

Điểm chung của họ là phần lớn tài sản không đến từ tiền lương thi đấu mà từ thương hiệu cá nhân, đầu tư và các doanh nghiệp riêng. Với Messi, mỗi bàn thắng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tiếp tục gia tăng giá trị thương hiệu đã được xây dựng suốt hơn 20 năm.

World Cup 2026 cũng chứng kiến Messi xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng cáo toàn cầu của Adidas, Michelob Ultra hay Lowe's. Điều đó cho thấy sức hút thương mại của anh gần như không hề suy giảm dù sắp bước sang tuổi 39.

Giỏi kiếm tiền cũng giống như tài chơi bóng

Điều đặc biệt ở Messi không nằm ở việc anh kiếm được hơn 1 tỷ USD, mà ở cách anh tạo dựng khối tài sản ấy.

Trong hơn hai thập kỷ, Messi gần như đi theo đúng triết lý đã làm nên tên tuổi trên sân cỏ: bình tĩnh, ít phô trương nhưng luôn nhìn thấy cơ hội trước người khác vài nhịp. Nếu trên sân bóng, anh hiếm khi rê dắt chỉ để biểu diễn mà luôn hướng tới đường chuyền hoặc cú dứt điểm hiệu quả nhất, thì trong kinh doanh, Messi cũng ưu tiên những khoản đầu tư dài hạn thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Nguồn thu của anh đến từ ba trụ cột.

Thứ nhất là tiền lương từ Barcelona, PSG, Inter Miami và đội tuyển Argentina.

Thứ hai là các hợp đồng tài trợ lâu dài với Adidas, Pepsi, Hard Rock, Lay's cùng nhiều thương hiệu toàn cầu.

Thứ ba là hệ thống đầu tư trải rộng từ khách sạn, bất động sản đến công nghệ thể thao và thời trang.

Messi sở hữu chuỗi khách sạn MiM Hotels tại Tây Ban Nha, quỹ đầu tư bất động sản Edificio Rostower Socimi có giá trị vốn hóa khoảng 230 triệu USD, công ty Play Time Sports-Tech, thương hiệu thời trang The Messi Brand, cổ phần trong chuỗi nhà hàng El Club de la Milanesa và gần đây mở rộng sang sở hữu các CLB Deportivo LSM tại Uruguay, UE Cornellà tại Tây Ban Nha, đồng thời có quyền mua cổ phần Inter Miami sau khi giải nghệ.

Biệt thự ven biển trị giá khoảng 10,8 triệu USD tại Fort Lauderdale của Lionel Messi. Ảnh: Forbes

Một trong những quyết định mang tính chiến lược nhất là hợp đồng với Adidas. Messi ký với hãng từ năm 2006 khi mới 19 tuổi và đến năm 2017 được trao hợp đồng trọn đời - đặc quyền chỉ dành cho số ít vận động viên trong lịch sử.

Thay vì liên tục đổi nhà tài trợ để tối đa hóa thu nhập ngắn hạn, anh lựa chọn sự ổn định, giúp giá trị thương hiệu tăng đều theo thời gian.

Quan trọng hơn cả là "thương hiệu sạch". Trong hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao, Messi hiếm khi vướng bê bối đời tư hay những tranh cãi làm ảnh hưởng tới hình ảnh. Sự chuyên nghiệp và kín tiếng khiến anh trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều tập đoàn đa quốc gia, giúp các hợp đồng tài trợ kéo dài hàng chục năm thay vì chỉ mang tính thời vụ.

Nếu Cristiano Ronaldo xây dựng đế chế kinh doanh bằng cách liên tục mở rộng thương hiệu CR7 sang khách sạn, phòng gym, thời trang, nước uống, YouTube và mạng xã hội thì Messi chọn một con đường khác.

Anh ít xuất hiện để quảng bá các khoản đầu tư, không tạo cảm giác "kinh doanh mọi thứ", mà tập trung vào những tài sản tạo dòng tiền bền vững. Hai siêu sao đại diện cho hai phong cách khác nhau, nhưng đều thành công trong việc biến tên tuổi thành những đế chế tài chính toàn cầu.

Sau khi chuyển đến Inter Miami, Messi tận hưởng cuộc sống trong biệt thự ven biển trị giá khoảng 10,8 triệu USD tại Fort Lauderdale với bến du thuyền riêng, hồ bơi, phòng gym và rạp chiếu phim. Dù sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD, hình ảnh quen thuộc của anh vẫn là những buổi dạo biển cùng gia đình, đưa các con đi chơi hay tận hưởng cuộc sống bình yên ở Miami.

Câu chuyện của Messi cho thấy tài năng có thể tạo ra thu nhập rất lớn, nhưng tầm nhìn dài hạn mới tạo nên sự giàu có bền vững. Giống như cách anh kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trên sân cỏ, Messi không kiếm tiền bằng sự ồn ào mà bằng chiến lược, sự bền bỉ và khả năng nhìn xa.

Đó cũng chính là cách anh đã thống trị sân cỏ suốt hơn hai thập kỷ và giờ đây xây dựng nên một đế chế tài chính thuộc hàng lớn nhất trong lịch sử thể thao.