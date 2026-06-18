Biệt thự 10,75 triệu USD tại Mỹ của Messi

Theo Forbes, các môi giới phụ trách giao dịch xác nhận cầu thủ Lionel Messi mua biệt thự ven kênh tại khu Bay Colony, Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ với giá 10,75 triệu USD (tương đương khoảng 284 tỷ đồng) vào tháng 9/2023. Messi mua căn biệt thự không lâu sau khi gia nhập câu lạc bộ Inter Miami.

Biệt thự mang phong cách hiện đại, gồm 2 tầng, nằm trên khu đất rộng gần 2.000 m2. Công trình có 8 phòng ngủ, 9 phòng tắm, gara cho ba xe ôtô và bể bơi. Ngoài ra, biệt thự còn có hai bến neo thuyền riêng, khu spa, phòng tập thể thao.

Thuế bất động sản hàng năm của biệt thự được ước tính ở mức 83.400 USD (tương đương khoảng 2,2 tỷ đồng).

Biệt thự được xây năm 1988, sau đó cải tạo toàn diện vào năm 2019. Quá trình cải tạo giữ lại kết cấu hai tầng, đồng thời tổ chức lại không gian theo hướng mở và tăng tầm nhìn ra mặt nước.

Mặt tiền biệt thự sử dụng các mảng tường sáng màu, mái ngói thấp và hệ cửa kính lớn. Các khoảng sân, cây xanh tạo lớp chuyển tiếp từ cổng vào khu ở.

Công trình có khoảng 52 m tiếp giáp mặt nước cùng hai cầu tàu riêng, cho phép phương tiện di chuyển trực tiếp từ nhà ra hệ thống kênh.

Giải pháp thiết kế của biệt thự tập trung vào ba yếu tố gồm tầm nhìn ra mặt nước, không gian sinh hoạt liên thông và hệ tiện ích khép kín. Vật liệu, màu sắc cùng cách bố trí nội thất được tiết chế để cảnh quan bên ngoài trở thành điểm nhấn chính.

Phía sau nhà bố trí bể bơi, sân nghỉ và các khu vực ngồi ngoài trời.

Sảnh chính có trần cao khoảng 8,2 m, đóng vai trò điểm phân phối giao thông giữa phòng khách, khu ăn uống và các không gian phụ trợ. Chiều cao trần kết hợp đèn trang trí giúp giảm cảm giác nặng của khối nhà.

Hình ảnh Antonella Roccuzzo, vợ Messi, chụp tại biệt thự.

Phòng khách và bếp được bố trí liên thông. Tường trắng, nội thất màu trung tính và một mảng tường đen tạo tương phản, trong khi hệ cửa kính đưa ánh sáng vào sâu bên trong.

Cách bố trí mở giúp người sử dụng quan sát không gian bên ngoài từ nhiều vị trí.

Bếp sử dụng hệ tủ gỗ, đảo bếp kích thước lớn và thiết bị tích hợp. Hồ sơ niêm yết mô tả đây là bếp sản xuất tại Italy, phục vụ cả nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và những buổi tập trung đông người.

Góc phòng làm việc sử dụng bảng màu xanh đen. Bàn làm việc đặt ở trung tâm, phía trước bố trí cụm ghế tiếp khách thấp. Hệ cửa kính mở ra sân vườn ở ba phía giúp tăng ánh sáng tự nhiên.

Phòng ngủ chính rộng khoảng 149 m2, gồm khu ngủ, góc tiếp khách và phòng tắm riêng. Ban công mở ra phía mặt nước, giúp không gian riêng tiếp cận ánh sáng và cảnh quan bên ngoài. Các phòng ngủ còn lại được tổ chức theo dạng suite (phòng tiêu chuẩn khách sạn) với phòng tắm riêng.

Phòng tắm sử dụng bảng màu đen - trắng, với hệ tủ dài tích hợp hai chậu rửa, mặt bàn sáng màu và gương lớn giúp mở rộng cảm giác không gian. Khu tắm đứng bố trí hai vòi sen đối xứng, băng ghế liền tường và vách kính khung đen để phân tách khu khô và ướt.