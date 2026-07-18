Giá vàng hôm nay 18/7: Vàng thế giới tăng trở lại, trong nước giảm

Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu tăng trở lại, nhưng vẫn duy trì mức giá thấp nhất trong 6 tuần qua. Trước đó, giá vàng chịu áp lực giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng đã giảm hơn 3% trong tuần qua. Chốt phiên, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm 0,5%, xuống còn 3.973,1 USD/ounce.

Đồng USD tăng giá phiên thứ hai liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Chris Gaffney, Chủ tịch thị trường toàn cầu tại EverBank, cho biết: “Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo vàng là do đồng USD mạnh lên và nỗi lo lạm phát toàn cầu gia tăng, đẩy lãi suất toàn cầu lên cao”.

Giá vàng liên tục biến động mạnh. (Ảnh minh họa).

Mỹ đã đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào Iran, tấn công các cây cầu và một sân bay. Đáp trả, Tehran tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Diễn biến căng thẳng khiến giá dầu Brent tăng hơn 14% trong tuần. Trong khi đó, giá vàng giảm khoảng 2,5% do giới đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng từ xung đột Mỹ - Iran có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Mặc dù vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao thường gây áp lực lên kim loại không sinh lời này.

Ông Chris Gaffney lưu ý rằng, giá vàng đã giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce bốn lần trong bốn tuần qua, nhưng mức hỗ trợ chung vẫn được duy trì cho đến nay.

“Mức giá 4.000 USD/ounce là một mốc giá tâm lý quan trọng đối với các nhà đầu tư. Nếu giá vàng vượt qua mức này và tiếp tục giảm, chúng ta có thể thấy giá vàng giảm mạnh trong ngắn hạn. Dữ liệu quan trọng sẽ là số liệu lạm phát của Mỹ - nếu giá dầu không tăng mạnh, thì số liệu lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục được cải thiện. Điều này sẽ làm giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất ở Mỹ, điều chắc chắn sẽ giúp giá vàng tăng”, ông Gaffney nói.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện ước tính xác suất tăng lãi suất của Mỹ trong tháng 9 vào khoảng 53,3%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 18/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức mua vào 143,6 triệu đồng/lượng, bán ra 146,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 142,1 - 145,6 (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.017 USD/ounce, tăng 39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định giá vàng vẫn dao động quanh vùng 4.000 USD/ounce, dù căng thẳng mới tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng trở lại. Việc vàng giữ được vùng hỗ trợ quan trọng này cho thấy nhà đầu tư không còn mạnh tay bán ra trước những lo ngại lạm phát như trước đây.

Ông phân tích, trong ngắn hạn, giá dầu tăng có thể khiến lạm phát duy trì ở mức cao, kéo lợi suất trái phiếu đi lên và gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, nếu cú sốc năng lượng kéo dài làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, nhu cầu đối với vàng với vai trò tài sản phòng thủ sẽ gia tăng trở lại.

Ông Hansen cũng dự báo vàng sẽ tiếp tục dao động trong vùng 3.950-4.200 USD/ounce. Nếu vượt 4.200 USD/ounce, thị trường có thể chuyển sang kỳ vọng nhiều hơn vào rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế, tạo động lực cho vàng đi lên.

Ngược lại, nếu đánh mất mốc 3.950 USD/ounce, áp lực từ lạm phát, lợi suất trái phiếu và đồng USD mạnh có thể khiến giá vàng tiếp tục suy yếu.