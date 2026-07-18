Messi nói đối đầu với Yamal ở chung kết 'là điều không tưởng'

Tại sự kiện Fanatics Fest ở New York ngày 17/7, thủ quân tuyển Argentina Lionel Messi đã nhắc đến bức ảnh tắm cho tuyển Tây Ban Nha Lamine Yamal đang viral những ngày qua. "Bức ảnh đó thật tuyệt vời. Tôi đã chụp ảnh với cậu ấy khi cậu ấy còn bé... việc cả hai chúng tôi cùng thi đấu ở World Cup bây giờ quả là điều không tưởng", Messi nói.

Messi trả lời khi được hỏi về bức ảnh anh tắm cho Yamal gần 20 năm trước, hôm 17/7. Ảnh: Foxsports

Thủ quân Argentina cũng dành nhiều lời khen cho chân sút 19 tuổi và chúc Yamal mọi điều tốt đẹp nhất nhưng không quên nói thêm rằng "sẽ đảm bảo cậu ấy không trở thành nhà vô địch lần này".

"Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Tôi chúc cậu ấy may mắn vì thành công của cậu ấy cũng chính là thành công của Barcelona nhưng chúng tôi sẽ cố gắng ngăn cản cậu ấy thể hiện phong độ tốt nhất. Tây Ban Nha có một đội bóng tuyệt vời, không chỉ riêng cậu ấy. Chúng tôi cũng có những vũ khí riêng của mình", Messi nói.

Sau khi Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7, bức ảnh chụp Messi tắm cho Yamal từ năm 2007 'gây sốt' trở lại. Bức ảnh được chụp năm 2007 cho cuốn lịch từ thiện do báo Sport và UNICEF thực hiện tại sân Camp Nou (Tây Ban Nha). Khi đó, Messi 20 tuổi, còn Yamal là em bé được ghép ngẫu nhiên trong buổi chụp.

Trong họp báo trước trận gặp Pháp ngày 14/7, Yamal cũng được hỏi về bức ảnh gây sốt với Messi. Thần đồng bóng đá Tây Ban Nha lúc đó bày tỏ nguyện vọng được đối đầu với Messi. "Tôi rất muốn được cạnh tranh với Messi ở trận chung kết vì đã lỡ cơ hội ở Finalissima".

Tiền vệ Mikel Merino, đồng đội của Yamal, cho biết từng nghĩ bức ảnh là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI). "Hai trong số những cầu thủ xuất sắc cùng xuất hiện trong một bức ảnh là điều khó tin", Merino cho biết.

Câu chuyện giữa Messi và Yamal còn được nhắc tới với một chuỗi trùng hợp xoay quanh con số 19. Hai cầu thủ cách nhau đúng 19 tuổi, từng gặp nhau trong buổi chụp ảnh nổi tiếng cách đây 19 năm. Sự trùng hợp chưa dừng lại ở đó. Cả Messi và Yamal đều có lần đầu dự World Cup khi mới 19 tuổi, cùng khoác áo số 19 tại giải đấu này. Đây cũng là số áo từng gắn với cả hai trong màu áo Barca, dù Messi có trận ra mắt đội một với số áo 30 trước khi chuyển sang số 19.

Yamal từng khoác áo số 19 ở Barca trước khi tiếp quản chiếc áo số 10, số áo huyền thoại mà Messi đã sử dụng trong nhiều năm. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai thế hệ cầu thủ này càng trở nên đặc biệt khi trận chung kết World Cup ngày 19/7, tiếp tục nối dài chuỗi trùng hợp xoay quanh con số đã gắn với hành trình của họ. Từ em bé được Messi bế trên tay cách đây hai thập kỷ, Yamal sẽ đối đầu thần tượng trong trận chung kết World Cup 2026 vào 19/7 (2h sáng 20/7 giờ Hà Nội).

Yamal, Gavi, Pau Cubarsi, Joan Garcia và Dani Olmo (từ trên xuống dưới) từng chụp ảnh chung với Messi khi còn nhỏ Ảnh: 433

Ngoài Lamine Yamal được chụp với Messi, nhiều cầu thủ trong đội hình Tây Ban Nha cũng từng chụp chung ảnh cùng Lionel Messi vào thời điểm vài tháng tuổi hoặc thuở thiếu thời như Gavi, Dani Olmo, Joan García,...