Mail đưa tin hôm 24/11: "Brooklyn Beckham cuối cùng cũng chính thức quản lý thương hiệu mang tên mình sau khi Victoria chuyển giao lại quyền sở hữu cho con trai như một động thái làm lành".

Trước đó, Victoria đăng ký thương hiệu này dưới tên con trai vào năm 2016, lúc Brooklyn mới 16 tuổi và vẫn chưa đủ tuổi thành niên.

Khi thương hiệu đến hạn gia hạn đăng ký trong năm nay, Victoria đã nộp hồ sơ lên Văn phòng Sở hữu trí tuệ Anh (IPO), nhằm chấm dứt quyền kiểm soát của mình và chuyển giao quyền sở hữu cho Brooklyn Beckham - cậu con trai cả đang có mối quan hệ bất hòa với gia đình.

Con trai cả nhà Becks gần đây tập trung vào xây dựng sự nghiệp nấu ăn, kinh doanh xốt ớt. Ảnh: Instagram/ brooklynbeckham

Tờ báo Anh cho biết việc Vic nắm quyền quản lý từng là một trong những nguyên nhân gây tranh cãi, khiến mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình rạn nứt đến mức chưa thể hàn gắn. Giờ đây, hơn 10 tháng sau màn công khai mâu thuẫn gia đình nhắm vào cha mẹ, Brooklyn Beckham cuối cùng đã sở hữu thương hiệu mang tên mình.

Nhà thiết kế thời trang được cho là đã thực hiện việc chuyển giao thương hiệu không chỉ cho Brooklyn (27 tuổi) mà cả những người con khác của cô, gồm Romeo (24 tuổi), Cruz (21 tuổi) và Harper (15 tuổi). Đây được xem là một bước đi khôn ngoan về mặt kinh doanh nhằm bảo vệ thương hiệu cá nhân của từng người trước nguy cơ bị khai thác thương mại trái phép. Thương hiệu này bao gồm nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ, trong đó có mỹ phẩm, quần áo, trang phục thể thao, các chương trình truyền hình và âm nhạc.

Sau khi Vic hoàn tất thủ tục rút khỏi quyền sở hữu, Brooklyn sẽ phải tự nộp hồ sơ gia hạn đăng ký thương hiệu để chính thức kiểm soát. Động thái này của cựu thành viên nhóm Spice Girls được cho là thể hiện mong muốn hàn gắn mối quan hệ với con trai cả - người gần như tuyệt giao với cha mẹ và các em suốt hai năm qua.

Gần hai năm qua, vợ chồng Brooklyn Beckham gần như tuyệt giao với Vic - Becks và các em trai, em gái. Ảnh: Evening Standard

Quyền sở hữu thương hiệu mang tên mình cũng là vấn đề Brooklyn đề cập trong tuyên bố hồi tháng 1 về mâu thuẫn gia đình. Anh cáo buộc cha mẹ gây sức ép, thậm chí tìm cách mua chuộc anh ký văn bản từ bỏ quyền đối với tên tuổi, trước đám cưới năm 2022. Theo Brooklyn, việc này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của anh, vợ Nicola Peltz và các con trong tương lai.

"Vài tuần trước ngày trọng đại, cha mẹ tôi liên tục gây áp lực, thậm chí tìm cách mua chuộc tôi để ký văn bản từ bỏ quyền đối với tên mình. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tôi, vợ tôi và những đứa con trong tương lai. Họ nhất quyết yêu cầu tôi ký trước ngày cưới vì các điều khoản của thỏa thuận sẽ bắt đầu có hiệu lực. Việc tôi kiên quyết từ chối đã ảnh hưởng đến khoản tiền mà họ có thể nhận được, và kể từ đó, họ không còn đối xử với tôi như trước", Brooklyn viết trong bài đăng.

Brooklyn và Nicola hiện sinh sống tại Los Angeles. Kể từ sau tuyên bố gây chấn động nói trên, cả hai không còn liên lạc với gia đình anh, bất chấp những nỗ lực hàn gắn từ David và Victoria.

Năm 2000, cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá Anh David Beckham đăng ký thương hiệu mang tên mình. Trong khi đó, thương hiệu "Victoria Beckham" được đăng ký vào năm 2002, thời điểm cựu thành viên Spice Girls bắt đầu sự nghiệp âm nhạc solo. Tài sản của gia đình Beckham hiện được ước tính vào khoảng 673 triệu USD. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với khối tài sản ước tính 1,6 tỷ USD của Nelson Peltz, cha của Nicola.

Brooklyn Beckham, sinh năm 1999, là con trai cả của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham. Nicola sinh năm 1995, là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và người mẫu Claudia Heffner Peltz.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2019, theoElle, sau khi gặp lại nhau tại một bữa tiệc Halloween ở Los Angeles. Cặp sao công khai tình cảm vào tháng 1/2020 và đính hôn chỉ khoảng 8 tháng sau đó. Tháng 4/2022, con trai cả của David Beckham và nữ diễn viên người Mỹ tổ chức đám cưới xa hoa tại dinh thự của gia đình cô dâu ở Palm Beach, Florida, với khoảng 600 khách mời. Sau hôn lễ, cả hai sử dụng họ kép Peltz Beckham.

Vợ chồng Nicola Peltz - Brooklyn Beckham. Ảnh: Instagram/ nicolapeltz

Tháng 8/2025, Brooklyn và Nicola tổ chức lễ tái thề nguyện nhân kỷ niệm ba năm ngày cưới mà không có sự tham dự của các thành viên nhà Becks. Đến tháng 1/2026, Brooklyn công khai mâu thuẫn gia đình, cáo buộc họ nhiều lần tìm cách phá hoại mối quan hệ của vợ chồng anh, gây sức ép để anh từ bỏ quyền đối với tên tuổi của mình trước đám cưới và khiến anh cảm thấy bị kiểm soát trong phần lớn cuộc đời.

Anh cũng cho rằng Victoria đã làm gián đoạn điệu nhảy đầu tiên của hai vợ chồng trong tiệc cưới, khiến anh cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Brooklyn tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình, đồng thời khẳng định Nicola không phải người kiểm soát mình như những lời đồn đoán.

Trong gần hai năm qua, Brooklyn và Nicola vắng bóng trong các hoạt động của gia đình Beckham. Dù thường xuyên xuất hiện trong cùng giới giải trí và thời trang, hai vợ chồng cũng tránh những cuộc chạm mặt với David, Victoria và các thành viên khác trong gia đình ."Thế giới" của Brooklyntrong thời gian qua gần như chỉ xoay quanh vợ Nicola Peltz, gia đình nhà vợ cùng công việc nấu ăn, kinh doanh xốt ớt chưa mấy khởi sắc, bất chấp mọi động thái hàn gắn từ nhà Becks.

Vic sinh năm 1974, nổi tiếng khi ra mắt cùng Spice Girls - một trong những ban nhạc nữ có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời - vào năm 1996. Tên tuổi cô càng phổ biến khi kết hôn ngôi sao bóng đá David Beckham năm 1999, trở thành một trong những nàng WAGs (vợ, người yêu của các vận động viên) được báo chí săn đón nhất.

Vợ chồng Victoria - David bên hai con trai Romeo, Cruz cùng bạn gái và con gái út Harper. Ảnh: Instagram/ victoriabeckham

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Aspire của Emma Grede, khi được hỏi về cáo buộc gây sốc từ con trai cả Brooklyn, Victoria Beckham khẳng định cô không phải là bà mẹ áp đặt và chưa bao giờ đặt thương hiệu Beckham lên trên hết.