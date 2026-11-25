Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì mức 5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... cùng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC ở mốc 133,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm và nới rộng khoảng cách với thế giới hơn 22 triệu đồng/lượng (ảnh: NY).

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 128-132 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn DOJI 128,5-133,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 132-133,5 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.546 USD/ounce, giảm 104 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với thế giới lên 22,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.679 đồng/USD, tăng 11 đồng so với sáng qua, ghi nhận mức cao kỷ lục mới.

Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.395-26.963 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại đi xuống.

Tại Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.590-25.970 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng qua. Giá USD tại BIDV cũng giảm 20 đồng, xuống còn 25.595-25.975 đồng/USD (mua vào - bán ra).