Nhiều người có sân vườn muốn trồng một vài cây cảnh lâu năm, những cây có thể sống hàng chục năm, đồng hành cùng các thế hệ trong gia đình họ khi lớn lên.

Tuy nhiên, bạn không thể tùy tiện chọn bất kỳ loại cây nào để trồng trong sân nhà. Một số cây có thể trông đẹp lúc đầu, nhưng sau đó rễ của chúng sẽ phát triển quá mức, khiến chúng khó quản lý và dễ bị bệnh.

Dưới đây là 3 cây cảnh được ưa chuộng. Chúng rất khỏe mạnh, khó chết và cần ít sự chăm sóc. Nếu được chăm sóc đúng cách, chúng có thể sống trong nhà bạn hàng chục năm.

Cây cảnh này này thích nghi tốt với nhiều loại đất

1. Cây cảnh bạch quả

Cây cảnh bạch quả phát triển tương đối chậm, nhưng chúng có tuổi thọ rất cao. Nhiều cây bạch quả cổ thụ đã sống sót hơn một nghìn năm, khiến chúng trở thành vật gia truyền thích hợp trong sân nhà.

Cây cảnh này này thích nghi tốt với nhiều loại đất khác nhau, bén rễ ở hầu hết các loại đất vườn thông thường. Nó chịu hạn tốt và có thể chịu được nhiệt độ thấp ở các vùng phía bắc, chỉ cần chăm sóc tối thiểu.

Vào mùa thu, lá cây chuyển sang màu vàng và rụng xuống đất, tạo nên một cảnh tượng đặc biệt đẹp mắt.

Một điều cần lưu ý khi trồng cây bạch quả là chọn vị trí cao ráo, thoát nước tốt, vì cây bạch quả rất dễ bị thối rễ do đất ngập nước.

Không cần bón phân thường xuyên

Rễ của chúng ăn sâu và không lan rộng quá nhiều trên mặt đất; để lại một khoảng cách nhỏ so với chân nhà hoặc tường sẽ giúp tránh gây hư hại cho móng nhà hoặc mặt đường.

Khi chọn cây con, hãy ưu tiên cây đực. Cây cái cho quả có mùi khó chịu khi rụng xuống đất, khiến việc dọn dẹp khó khăn hơn.

Không cần bón phân thường xuyên; chỉ cần vùi một lượng nhỏ phân hữu cơ hoai mục xung quanh mép ngoài của tán cây vào mùa xuân và mùa thu là đủ. Thoát nước tốt trong mùa mưa sẽ ngăn ngừa bệnh tật.

Cây cảnh này rất dẻo dai

2. Cây cảnh hợp hoan

Cây cảnh hợp hoan (Albizia julibrissin), còn được gọi là cây hoa nhung, nở rộ với những chùm hoa màu hồng nhung trông dịu dàng và duyên dáng. Cây cảnh phát triển nhanh hơn cây bạch quả và có thể tạo bóng mát chỉ trong vài năm.

Cây cảnh này rất dẻo dai; nó có thể sống sót ngay cả trong đất nghèo dinh dưỡng, khô cằn và có các nốt sần riêng trong rễ, có thể dần dần cải thiện chất lượng đất trong vườn.

Vào mùa hè, cành và lá của nó xòe rộng, tạo ra một bóng mát trong vườn. Đây là loại cây thân gỗ có rễ nông, rễ trải rộng trên lớp đất mặt.

Cây cảnh này dễ bị úng nước

Không nên trồng quá gần nhà cửa hoặc đường trải đá. Khi trời gió, cành cây mỏng manh dễ bị gãy, vì vậy cần lưu ý điều này trước khi trồng.

Cây cảnh này dễ bị úng nước, vì vậy hố trồng nên được nâng cao hơn một chút để tránh nước đọng sau mưa. Cây không phát triển tốt nếu bị cắt tỉa mạnh; chỉ cần loại bỏ các cành chết và bị bệnh là đủ.

Sau khi ra hoa, cây sẽ tạo ra các quả hình dải ruy băng và sẽ rụng dần vào mùa thu, cần phải dọn dẹp đơn giản – một sự bất tiện nhỏ nhưng có thể chấp nhận được.

Cây cảnh mẫu đơn này có khả năng chịu lạnh tốt

3. Cây cảnh mẫu đơn

Mặc dù mẫu đơn là cây bụi, nhưng sau nhiều năm được trồng trọt, cành và thân cây dần trở nên hóa gỗ và có thể phát triển thành cây thân gỗ nở hoa rực rỡ.

Cây cảnh mẫu đơn này có khả năng chịu lạnh tốt và hầu hết có thể sống sót qua mùa đông ngoài trời ở các vùng phía bắc mà không gặp vấn đề gì.

Nó cần trải qua quá trình xuân hóa vào mùa đông để nở hoa bình thường vào mùa xuân năm sau. Khi nở hoa, nó rất thanh lịch và trang nhã. Sau thời kỳ ra hoa, cành và lá của nó vẫn xanh tươi và cũng có thể dùng để trang trí sân vườn.

Việc chăm sóc cây cảnh mẫu đơn rất đơn giản

Cây cảnh mẫu đơn có rễ mọng nước và dễ bị úng nước ở những vùng trũng. Chúng nên được trồng ở những vị trí cao, nhiều nắng với đất tơi xốp, thoát nước tốt.

Mùa thu là thời điểm tốt nhất để trồng; việc trồng lại vào mùa xuân thường dẫn đến việc cây không bén rễ tốt và ra hoa ít hơn.

Việc chăm sóc cây cảnh mẫu đơn rất đơn giản; sau khi ra hoa, chỉ cần cắt bỏ những bông hoa đã tàn và giữ lại lá để nuôi dưỡng rễ.

Vào cuối mùa thu, bón một lượng nhỏ phân hữu cơ, và vào mùa đông, phủ một lớp rơm khô lên rễ để bảo vệ đơn giản. Tránh thay chậu thường xuyên; cây càng bén rễ lâu thì khả năng ra hoa càng ổn định.

Trồng cây cảnh trong sân nhà cần có tầm nhìn dài hạn.

Ba cây cảnh trên đây đều thích hợp để trồng lâu dài trong sân vườn. Chúng khỏe mạnh, ít gặp các vấn đề lớn, và nếu được chăm sóc đúng cách, chúng có thể đồng hành cùng gia đình trong nhiều thập kỷ.

Trồng cây cảnh trong sân nhà cần có tầm nhìn dài hạn. Đừng vội vàng hay trồng một cách mù quáng. Hãy chọn đúng giống cây và chăm sóc chúng một cách đơn giản. Bạn có thể tận hưởng cảnh quan mỗi năm và giữ cho khu vườn nhỏ luôn tươi tốt qua nhiều thế hệ.