Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE

Đoàn công tác của Bộ Tài chính đang có chuyến thăm, làm việc tại Vương Quốc Anh. Tại cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) ngày 15/9 tại London, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian qua, Chính phủ Việt Nam tập trung để triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán.

"Đến nay, Việt Nam đã nỗ lực đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức FTSE thông qua những cải cách, quyết sách mạnh mẽ như ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để tạo thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam", Bộ trưởng nói.

Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được Chính phủ phê duyệt cuối tuần trước. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell ngay trong năm 2025.

Để được nâng hạng, Việt Nam phải thỏa mãn 9 tiêu chí lớn bắt buộc và 2 tiêu chí mang tính tham khảo không bắt buộc. Các tiêu chí này phải được tổ chức xếp hạng thị trường xem xét trên cơ sở đánh giá qua trải nghiệm thực tế và phản hồi tích cực của nhà đầu tư nước ngoài.

FTSE Russell là một trong những công ty quan trọng thuộc sở hữu của Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG). FTSE Russell cung cấp dịch vụ chỉ số, dữ liệu và phân tích thị trường. Các sản phẩm chỉ số của FTSE Russell được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, khách hàng sử dụng gồm các công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư khác.

FTSE Russell cung cấp chỉ số cho 94 trong tổng số 100 công ty quản lý tài sản hàng đầu trên thế giới, quản lý gần 16.000 tỷ USD tài sản. Hiện FTSE đánh giá 47 quốc gia và các thị trường chứng khoán của các nước này, bao phủ 90% các thị trường vốn toàn cầu.

Đại diện Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE), ngày 15/9. Ảnh: MOF

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và LSE thời gian tới. Cụ thể, Việt Nam mong muốn tăng trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế giám sát thị trường, áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững (ESG), qua đó nâng cao tính minh bạch, an toàn và hội nhập toàn cầu.

Đồng thời, Việt Nam quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm mới như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, công cụ chứng khoán phái sinh. Bộ trưởng đề nghị có các chương trình xúc tiến đầu tư chung, hoạt động quảng bá để xây dựng, kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt tại Vương quốc Anh và châu Âu.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng muốn nhận được chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo, nâng cao nhận thức thị trường, năng lực cho nguồn nhân lực tài chính - chứng khoán và ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech, AI, Blockchain) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.

Đáp lại đề xuất của Bộ trưởng, bà Julia Hoggett, Tổng giám đốc LSE, khẳng định tin tưởng vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Bà cho biết LSE sẽ tiếp tục tăng hợp tác để hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Bà Julia Hoggett kỳ vọng sự hợp tác hai bên sẽ có thêm bước phát triển mới và LSE sẽ là một "cửa ngõ" hiệu quả để thị trường Việt Nam kết nối với nhiều thị trường khác trên thế giới.

Bà cũng trao đổi về sáng kiến hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán như: hợp tác giữa FTSE Russell và Uỷ ban chứng khoán Việt Nam nhằm tháo gỡ trong tiêu chí nâng hạng; ký kết MOU nhằm hợp tác phát triển chỉ số giữa VNX và FTSE Russell...

Trong chương trình làm việc, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE) - chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên. Việc ký kết nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn, thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Theo đó, VNX và FTSE sẽ hợp tác chiến lược nâng cao chuẩn mực chỉ số thị trường, xây dựng các sản phẩm tài chính như quỹ ETF, chứng chỉ lưu ký, và công cụ phái sinh. Hai bên sẽ hợp tác đào tạo trong lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là kỹ năng xây dựng, vận hành hệ thống chỉ số thị trường. Ngoài ra, FTSE Russell hỗ trợ VNX ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, và chia sẻ kinh nghiệm vận hành thị trường từ các quốc gia phát triển.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng gửi lời mời các lãnh đạo LSE, FTSE Russell sang thăm Việt Nam và làm việc với Bộ Tài chính, UBCKNN để có thêm thông tin về sự phát triển, tiềm năng và cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đến cuối tháng 8, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 352 tỷ USD, tương đương 79,5% GDP ước tính năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể, có một số phiên giá trị giao dịch trên 3 tỷ USD. Từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỷ USD mỗi phiên, nằm trong nhóm sôi động hàng đầu khu vực ASEAN.