Bitcoin lao dốc 30%: 3 “cơn bão” đang đe dọa đồng tiền số lớn nhất thế giới

Trong tháng 11, các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) đã rút ròng 3,5 tỷ USD – mức lớn nhất kể từ tháng 2. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang dừng việc phân bổ vào Bitcoin. Markus Thielen, CEO của 10X Research, nhận định: “Các ETF đã trở thành bên bán, và chỉ khi họ tiếp tục bán, thị trường khó có thể duy trì đà tăng hoặc hồi phục.”

Sự rút ròng này tác động trực tiếp lên giá Bitcoin, khi nguồn cầu từ các nhà đầu tư lớn giảm mạnh. Nó cũng tạo ra tâm lý thị trường bi quan, khiến những nỗ lực hồi phục ngắn hạn gặp khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh các nhà đầu tư cá nhân vẫn còn dè dặt sau cú lao dốc gần 19 tỷ USD vào ngày 10/10.

Stablecoin chậm lại có ý nghĩa gì với thị trường tiền số?

Stablecoin, vốn là loại tài sản kỹ thuật số neo giá vào USD, thường tăng sức hấp dẫn trong giai đoạn biến động. Tuy nhiên, dữ liệu từ DeFiLlama cho thấy tổng vốn hóa thị trường stablecoin đã giảm 4,6 tỷ USD từ đầu tháng 11.

Theo Thielen, đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền không chỉ ngừng chảy vào thị trường mà còn đang rút ra, làm giảm khả năng phục hồi của Bitcoin. Khi stablecoin giảm sức mua, các nhà đầu tư có ít phương tiện dự trữ tạm thời và khả năng đòn bẩy tài chính giảm, kéo theo áp lực bán trên toàn thị trường tiền số.

Các nhà nắm giữ dài hạn đang bán ra – xu hướng này ảnh hưởng ra sao?

Nicolai Søndergaard, nhà phân tích của Nansen, cho biết nhiều nhà đầu tư dài hạn (OG holders) đã bắt đầu bán ra trong đợt giảm giá, có thể dự đoán theo chu kỳ bốn năm của Bitcoin. Họ chọn thu lợi từ khoản đầu tư đã tích lũy lâu nay để chuyển sang các mục tiêu khác.

Xu hướng này khiến áp lực bán kéo dài và lan rộng sang toàn bộ thị trường tiền số. Ethereum giảm 38% và Solana mất hơn 40% kể từ đầu tháng 10, trong khi các công ty như Strategy (MSTR) và các doanh nghiệp khác dừng việc mua vào hàng tuần. Như vậy, sự rút lui của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức đang làm giảm khả năng tạo đà phục hồi bền vững cho Bitcoin.