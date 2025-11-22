Bitcoin giảm không phanh, nhà đầu tư ồ ạt rút tiền kỷ lục

Ngày 19/11, các nhà đầu tư rút khoảng 523 triệu USD khỏi quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT.O) của BlackRock – mức rút tiền trong một ngày lớn nhất kể từ khi quỹ ra mắt. IBIT, quỹ ETF Bitcoin lớn nhất hiện nay, từ khi ra mắt tháng 1/2024 đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư và đóng vai trò trung tâm trong “cơn sốt” ETF tiền điện tử.

Đợt rút tiền này phản ánh sức ép giảm giá mạnh trên thị trường Bitcoin, vốn đã sụt giảm đáng kể sau khi lập đỉnh kỷ lục vào tháng 10. Bitcoin tuần này giảm xuống dưới 90.000 USD, mức thấp nhất trong bảy tháng. Những con số này cho thấy đà sụt giảm không chỉ diễn ra trên Bitcoin mà còn ảnh hưởng tới nhiều tài sản rủi ro khác.

Các chuyên gia nhận định đây là tín hiệu nhà đầu tư chuyển hướng, từ Bitcoin sang các tài sản an toàn hơn như vàng. Điều này đặt câu hỏi về vai trò “bảo vệ tài sản” của Bitcoin so với kim loại quý trong bối cảnh thị trường biến động.

Vì sao các nhà đầu tư rút tiền?

Theo Thomas Perfumo, Kinh tế gia toàn cầu của Kraken, “thị trường crypto bắt đầu trải qua giai đoạn ‘say nắng’ từ tháng 8”, phần lớn dòng tiền tham gia trước đó đến từ vay mượn. Đà tăng nóng trong mùa hè dường như đã đạt đỉnh, và hiện tại thị trường đang điều chỉnh sau giai đoạn mua mạnh.

Ngoài ra, các cổ đông lâu dài cũng bắt đầu chốt lời, cùng với sự thận trọng tăng lên từ các công ty nắm giữ kho Bitcoin. Brian Vieten, nhà phân tích tại Siebert Financial, cho biết các công ty này đã mua gần 50 tỷ USD Bitcoin trong năm qua, nhưng gần đây giao dịch của họ diễn ra với mức chiết khấu so với giá trị tài sản ròng, làm giảm kỳ vọng mua mới trong ngắn hạn.

Động thái rút tiền cũng phản ánh mối lo về định giá quá cao trên nhiều loại tài sản. José Torres, kinh tế gia cao cấp tại Interactive Brokers, nhận xét: “Thiếu tinh thần đầu cơ đang gây áp lực lên Bitcoin.”

Bitcoin còn hấp dẫn nhà đầu tư hay không?

IBIT hiện quản lý hơn 73 tỷ USD tài sản, nhưng đã giảm 19% kể từ đầu quý. So với vàng, tiền điện tử vẫn cho thấy sự biến động mạnh và khó đoán. Trong khi đó, vàng vẫn giữ mức hỗ trợ ổn định, khiến nhiều nhà đầu tư xem vàng như lựa chọn thay thế Bitcoin trong giai đoạn bất ổn.

Chris Louney, Giám đốc Chiến lược Vàng tại RBC Capital Markets, nhận định rằng khả năng duy trì hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce là tín hiệu tích cực dài hạn, phản ánh niềm tin tiếp tục của nhà đầu tư vào vàng. Trong khi Bitcoin chịu áp lực từ các đợt rút vốn và điều chỉnh định giá, vàng vẫn được xem là tài sản trú ẩn đáng tin cậy.