Dầu thô Brent thế giới cận kề 106 USD/thùng sau khi Mỹ kêu gọi các nước điều tàu tới Iran

Giá xăng dầu hôm nay 16/3: Dầu thô thế giới tiếp tục gia tăng

Cập nhật lúc 15 giờ ngày 25 phút ngày 16/3, giá dầu thô thế giới tiếp tục bật tăng. Dầu WTI ghi nhận mức giá giao dịch 100,3 USD/thùng, tăng 1,6 USD/thùng so với chốt phiên tuần trước, mức tăng 1,6%; dầu Brent giao dịch ở mức 105,8 USD/thùng, tăng 2,65 USD/thùng, tương đương 2,57%.

Như vậy, so với giá giao dịch sáng nay, giá dầu thô thế giới đã tăng hơn 1 USD/thùng, mức giá tăng theo ngày cao so với xu hướng giảm trong tuần trước.

Trading Economics ghi nhận giá dầu Brent mở cửa phiên giao dịch tối Chủ nhật tăng khoảng 3%, vượt mốc 105 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022, khi cuộc chiến ở Trung Đông bước sang tuần thứ ba sau các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ của Iran trên đảo này, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này, có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vẫn được bình ổn từ ngày 12/3, dự kiến cơ quan điều hành Bộ Công Thương - Bộ Tài chính sẽ có điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế.

Một cuộc tấn công trực tiếp vào hạ tầng xuất khẩu dầu của đảo Kharg có thể sẽ dẫn đến sự trả đũa nghiêm trọng của Iran đối với cơ sở hạ tầng năng lượng trên toàn khu vực, đây là nguy cơ khiến áp lực lên nguồn cung toàn cầu gia tăng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm Chủ nhật dầu từ đợt giải phóng dự trữ kỷ lục 400 triệu thùng hồi tuần trước sẽ được cung cấp ngay lập tức cho châu Á.

Trước đó, Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, khiến nhiều tàu chở dầu thô tại các quốc gia trong khu vực như Kuwait, Qatar, UAE... rất khó khăn, các khách hàng mua dầu thô tại các nước Trung Đông cũng đang đối diện vơi nguy cơ khan hiếm dầu.

Trước nguy cơ đút gãy nguồn cung dầu mỏ do chiến sự ở Trung Đông, đồng loạt các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Nga và các nước thành viên OPEC đồng loạt tuyên bố mở cửa kho dự trữ dầu thô chiến lược, trong đó Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận dầu Nga và tuyên bố xả hơn 172 triệu thùng, Nhật xuất kho hơn 80 triệu thùng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) xả 400 triệu thùng dầu.

Tuy nhiên, giá dầu thô thế giới tuần qua tiếp tục leo dốc, tăng vượt ngưỡng 100 USD/thùng tại thời điểm ngày 16/3.

Động thái mới của Mỹ khiến thị trường dầu thô thế giới tiếp tục nóng bỏng, trong đó ngày 14/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi nhiều quốc gia, đặc biệt các quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp từ chiến sự tại Iran gửi tàu chiến, phối hợp với Mỹ, để giữ cho tuyến đường này mở và an toàn. Ngày 15/3, lãnh đạo Mỹ đã “nhận được một số phản hồi tích cực” để giúp nước này đảm bảo an ninh eo biển Hormuz hay không.

Giá xăng dầu trong nước: Tiếp tục ổn định

Để ổn định giá xăng dầu, tránh tác động lớn đến kinh tế vĩ mô, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu theo phiên điều chỉnh 22 giờ ngày 12/3 bất chấp giá dầu thô thế giới biến động dữ dội.

Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định vẫn chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng E5, RON95, dầu hoả và dầu mazut với mức 4.000 đồng/ mỗi lít, trong khi dầu diesel được chi mức 5.000 đồng/ mỗi lít, mức chi Quỹ bình ổn xăng dầu giữ nguyên từ đầu tuần cho đến nay.

Xăng dầu trong nước tiếp tục ổn định nhờ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu "xả hàng"

Hiện giá xăng dầu bán lẻ trong nước vẫn giữ nguyên, trong đó:

- Xăng E5RON92 giảm 447 đồng/lít, tương đương giảm 1,95%, thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít; giá bán lẻ 22.504 đồng/lít; - Xăng RON95-III tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 1,33%), giá bán lẻ không cao hơn 25.575 đồng/lít; - Dầu diesel 0.05S tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 2,10%), giá bán lẻ không cao hơn 27.025 đồng/lít; - Dầu hỏa tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 10,29%); giá bán lẻ không cao hơn 26.932 đồng/lít; - Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,79%); giá bán lẻ không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Cơ quan điều hành quyết định giữ nguyên mức chi Quỹ bình ổn cho giá xăng dầu, trong đó dầu diesel được chi 5.000 đồng/ mỗi lít lít, còn lại các xăng E5, RON95 và dầu hoả, dầu mazut đều được chi 4.000 đồng/ mỗi lít xăng dầu bán ra.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 12/3/2026 như sau: Xăng E5RON92 ở mức 26.504 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 29.575 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S ở mức 32.025 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 30.932 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 22.661 đồng/kg.

Hiện trường xăng dầu thế giới ngày 11/3/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ sau khi có các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền định đi qua eo biển này; một nhà máy lọc dầu ở UAE phải đóng cửa sau khi bị tấn công; IEA đề xuất xả kho dầu từ kho dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 11/3/2026 có diễn biến tăng, giảm so với ngày 10/3/2026 tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 11/3/2026 so với ngày 10/3/2026 là: 116,760 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,460 USD/thùng, tương đương giảm 2,06%); 129,170 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,750 USD/thùng, tương đương tăng 1,37%); 157,270 USD/thùng dầu hỏa (tăng 14,280 USD/thùng, tương đương tăng 9,99%); 163,560 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 3,160 USD/thùng, tương đương tăng 1,97%); 670,930 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,780 USD/tấn, tương đương giảm 1,73%).