Trưởng phòng ngân hàng kiện đòi 1,7 tỷ sau khi bị sa thải, phải trả 254 triệu tiền sửa xe

Từ trưởng phòng đến quyết định bị sa thải

Ông Nguyễn Văn T. (ở Thái Bình) bắt đầu làm việc tại Ngân hàng TMCP B. (Hà Nội) từ tháng 6/2017 và đến năm 2020 ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Từ ngày 16/12/2020, ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng hỗ trợ hoạt động tại ngân hàng.

Ngày 30/7/2022, ông T. điều khiển chiếc Toyota Innova thuộc sở hữu của ngân hàng. Ông cho rằng việc sử dụng xe nhằm đưa cán bộ nguồn đi ăn cơm phục vụ công việc chung và đã được Giám đốc Chi nhánh T6 đồng ý.

Theo ông T., khoảng 14h cùng ngày, khi đang lái xe trên đường, ông bất ngờ bị choáng rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, ông phát hiện mình và chiếc xe đã rơi xuống sông B., nước ngập khoảng 1/3 thân xe. Sáng 1/8/2022, ông đến Công an thành phố T. trình báo vụ việc.

Sau tai nạn, ngân hàng ban hành các quyết định tạm đình chỉ công việc đối với ông T. Ngày 20/9/2022, Hội đồng kỷ luật tổ chức họp. Một tuần sau, Tổng Giám đốc Ngân hàng B. ban hành quyết định kỷ luật sa thải ông.

Cho rằng quyết định sa thải trái pháp luật, ông T. khởi kiện, yêu cầu tòa buộc ngân hàng thu hồi quyết định và bồi thường thiệt hại. Tổng số tiền ông yêu cầu ban đầu là hơn 1,748 tỷ đồng, gồm tiền lương, bảo hiểm, các quyền lợi liên quan và tiền bồi thường do bị sa thải trái pháp luật.

Một trưởng phòng ngân hàng bị buộc bồi thường gần 254 triệu đồng chi phí sửa chữa xe sau vụ tai nạn. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Ông lập luận mình thực hiện công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo chi nhánh. Hợp đồng lao động và bản mô tả công việc cũng có nội dung cho phép thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công. Theo ông, ngân hàng chưa chứng minh cụ thể mức độ thiệt hại của chiếc xe tại thời điểm xử lý kỷ luật.

Trong khi đó, ngân hàng cho rằng ông T. không phải là lái xe và không được giao sử dụng chiếc Innova. Ông đã tự ý lấy xe, gây tai nạn do không chú ý quan sát, sau đó không báo cáo kịp thời để đơn vị có biện pháp hạn chế thiệt hại.

Ngân hàng cho rằng ông T. không phối hợp trong quá trình kiểm tra, giám định và sửa chữa xe, khiến việc khắc phục hậu quả bị chậm trễ. Tham khảo ý kiến chuyên gia, thiệt hại được xác định khoảng 250 triệu đồng. Báo giá, định giá sau đó cho thấy chi phí sửa chữa chiếc Toyota Innova từ khoảng 250-404 triệu đồng.

Theo ngân hàng, mức thiệt hại này vượt ngưỡng quy định trong nội quy lao động để áp dụng hình thức kỷ luật sa thải. Vì vậy, việc xử lý kỷ luật ông T. là phù hợp với nội quy và quy định pháp luật.

Về trình tự, thủ tục, ngân hàng cho biết ngày 16/9/2022, ông T. nhận thông báo thành lập Hội đồng kỷ luật và triệu tập họp qua email, Zalo, đồng thời xác nhận tham dự cuộc họp ngày 20/9/2022. Tại cuộc họp, ông không có ý kiến về thời gian thông báo cũng như việc tổ chức.

Ngày 20/2/2023, Ngân hàng B. có yêu cầu phản tố, đề nghị ông T. bồi thường hơn 329,3 triệu đồng, gồm 289,2 triệu đồng chi phí sửa chữa xe và hơn 40 triệu đồng khấu hao tài sản.

Sau đó, căn cứ kết quả định giá của tòa án, ngân hàng nâng yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa lên hơn 404,6 triệu đồng và tạm tính thêm 70 triệu đồng giá trị hao mòn, tổng cộng hơn 474,6 triệu đồng tính đến ngày 10/5/2024.

Tòa giữ quyết định sa thải, buộc người lao động bồi thường gần 254 triệu đồng

Tại phiên sơ thẩm, TAND TP Thái Bình không chấp nhận yêu cầu hủy quyết định sa thải và các khoản bồi thường của ông T.

Tòa ghi nhận sự tự nguyện của ngân hàng trong việc thanh toán cho ông hơn 25,4 triệu đồng, gồm tiền lương, phụ cấp, tiền tạm ứng trong thời gian tạm đình chỉ công việc và tiền nghỉ phép năm 2022 còn lại. Sau khi khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân, số tiền ông thực nhận là hơn 22,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, tòa chấp nhận một phần yêu cầu phản tố, buộc ông T. bồi thường gần 254 triệu đồng chi phí sửa chữa xe. Phần yêu cầu còn lại hơn 150,7 triệu đồng không được chấp nhận.

Tòa cũng bác yêu cầu bồi thường 70 triệu đồng tiền hao mòn tài sản. Tổng số tiền ngân hàng yêu cầu nhưng không được tòa chấp nhận là hơn 220,7 triệu đồng.

Không đồng ý, ngày 22/8/2024 ông T. kháng cáo toàn bộ, đề nghị cấp phúc thẩm chấp nhận các yêu cầu của mình và bác toàn bộ yêu cầu phản tố của ngân hàng.

Tại phiên phúc thẩm, ông tiếp tục cho rằng yêu cầu bồi thường của ngân hàng đã hết thời hiệu, đồng thời lập luận đơn vị không áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại, khiến giá trị tổn thất của xe tăng lên hơn 400 triệu đồng. Về quyết định sa thải, ông khẳng định đã được lãnh đạo chi nhánh đồng ý sử dụng xe và cho rằng trình tự xử lý kỷ luật có vi phạm.

Tuy nhiên, ngân hàng giữ nguyên quan điểm ông T. tự ý sử dụng xe, gây tai nạn và không báo cáo kịp thời, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản. Vì vậy, việc sa thải là đúng quy định.

HĐXX phúc thẩm nhận định ông T. không phải lái xe của ngân hàng và ngày 30/7/2022 không được lãnh đạo giao xe để phục vụ công việc. Theo văn bản ủy quyền, ông chỉ được thực hiện công việc điều động xe nhưng đã tự ý lấy và điều khiển chiếc Innova.

Tòa xác định ông T. không chú ý quan sát, đâm vào cột biển báo và lan can sông B., khiến xe rơi xuống sông, hư hỏng nặng. Biên bản khám phương tiện ngày 1/8/2022 của Công an thành phố T. xác định mức độ thiệt hại là 250 triệu đồng. Sau tai nạn, ông không có biện pháp khắc phục, hạn chế hậu quả do xe bị ngập nước và đến sáng hôm sau mới trình báo công an.

Về thủ tục kỷ luật, tòa cho rằng ngân hàng có vi phạm thời gian báo trước 5 ngày làm việc khi triệu tập họp. Tuy nhiên, ông T. đã xác nhận tham dự và không có ý kiến về thời gian, thành phần hay nội dung cuộc họp. Việc gửi biên bản sau 3 ngày cũng được tòa xem xét trong bối cảnh cuộc họp được tổ chức qua Zoom.

Từ đó, tòa kết luận quyết định sa thải ông T. là đúng quy định và không chấp nhận kháng cáo của ông.

Đối với yêu cầu bồi thường, cấp phúc thẩm nhận định tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động nhưng đã hết thời hiệu xử lý bồi thường theo thủ tục kỷ luật lao động nên được giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Tòa cho rằng ông T. không đưa ra được chứng cứ mới chứng minh việc sử dụng xe đúng nội quy hoặc đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để trục vớt xe, hạn chế thiệt hại.

Do đó, HĐXX xác định thiệt hại của chiếc Innova thuộc lỗi và trách nhiệm của ông T., giữ nguyên mức bồi thường gần 254 triệu đồng mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

TAND tỉnh Thái Bình không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Như vậy, ông T. không được chấp nhận yêu cầu khởi kiện, phải tiếp tục chịu quyết định sa thải và bồi thường gần 254 triệu đồng chi phí sửa chữa xe cho ngân hàng.

(Bài viết dựa trên Bản án số 01/2025/LĐ-PT ngày 13/1/2025 của TAND tỉnh Thái Bình).