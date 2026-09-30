Chốt giá vàng hôm nay ngày 30/9 đồng loạt tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 30/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 30/9 tăng giá vàng miếng lên mức 144,1 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 30/9, giá vàng trong nước ngày 30/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 30/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 30/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 30/9, tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9, đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 30/9, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 140 –144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 30/9 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 60 USD/ounce, lên mức 4.214 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.190 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá mạnh, vượt mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, giá vàng giao ngay nhanh chóng tăng trở lại khi các dữ liệu yếu hơn về thị trường lao động và niềm tin người tiêu dùng Mỹ giúp thị trường vàng thế giới phục hồi sau đợt bán tháo tại phiên giao dịch hôm qua, dù lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài vẫn neo gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Số liệu lạm phát hoặc việc làm yếu hơn sẽ củng cố đà phục hồi của giá vàng; ngược lại, các số liệu mạnh hơn có thể khơi lại áp lực từ lợi suất tăng - yếu tố đã thúc đẩy đợt bán tháo kim loại quý.

Giá dầu thô giảm làm giảm áp lực lạm phát, qua đó hạn chế động lực khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng. Điều này hỗ trợ giá vàng trong phiên. Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến hoạt động vận chuyển qua khu vực vẫn chưa được giải quyết, tiếp tục tạo lực cầu phòng thủ đối với kim loại quý.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.214 USD/ounce (tương đương khoảng 133 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 30/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 30/9, giá vàng ngày 1/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.