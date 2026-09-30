Phát hiện khu căn hộ tiện nghi, xe sang trong nhà tù ở Indonesia

Ngày 30/9, nhà chức trách Indonesia quyết định tháo dỡ 13 căn nhà trong khuôn viên nhà tù Cibinong ở Bogor, Tây Java, sau khi nơi này bị phát hiện có tù nhân sinh sống cùng nhiều tiện nghi như điều hòa, TV, phòng gym và thiết bị mô phỏng chơi golf.

Theo Bisnis Indonesia, quyết định được đưa ra sau cuộc họp và kiểm tra thực địa cùng ngày. Các công trình nằm ven sông Ciliwung, không có giấy phép xây dựng và không được ghi nhận trong danh mục tài sản của Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia. Tổng thanh tra Bộ, Rudi Setiawan, đồng ý cho tháo dỡ.

Một căn phòng có tủ lạnh hai cửa và TV tại nhà tù Cibinong, Tây Java, ngày 24/9. Ảnh: Beritasatu

Vụ việc bắt đầu từ cuộc kiểm tra đột xuất của Cơ quan giám sát dịch vụ công Indonesia tại nhà tù Cibinong ngày 23/9. Đoàn kiểm tra phát hiện một cụm nhà ở tách biệt với khu giam giữ thông thường. Theo Tempo, khoảng 13 căn thuộc nhiều loại nằm phía sau nhà công vụ của giám đốc nhà tù, một số tù nhân được phát hiện bên trong.

"Chúng tôi phát hiện một số nơi ở quanh nhà tù trông giống homestay. Bên trong có sofa, tủ lạnh, TV và bàn ăn", Syafrida R. Rasahan, thành viên Cơ quan giám sát dịch vụ công Indonesia, nói khi công bố kết quả kiểm tra ngày 24/9.

Một số căn được bố trí theo kiểu căn hộ, trang bị điều hòa, TV, sofa và tủ lạnh. Đoàn kiểm tra còn phát hiện phòng gym, thiết bị mô phỏng chơi golf và khu vực đỗ ôtô hạng sang. Ông Rudi cho biết những căn nhà này vốn được bố trí làm nơi ở cho cán bộ nhà tù.

Trong lúc kiểm tra, đoàn phát hiện một tù nhân, được Tempo mô tả là phạm nhân tham nhũng nổi tiếng, khóa cửa phòng từ bên trong. Ảnh của người này được tìm thấy trên chiếc bàn gần căn phòng. Tổng thanh tra Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia Rudi Setiawan cho biết bức ảnh đã được thu giữ để phục vụ điều tra. Theo ông Rudi, những căn nhà trên vốn là nơi ở dành cho cán bộ nhà tù.

Syafrida cho biết đoàn kiểm tra đã trực tiếp hỏi một tù nhân sống tại khu nhà. "Người sống tại đây thừa nhận có trả tiền nhưng không nói số tiền. Khu này thực sự đã được thương mại hóa", bà nói.

The Jakarta Post dẫn thông tin một tù nhân bị cáo buộc trả 160.000 rupiah, khoảng 250.000 đồng, mỗi tuần để được hưởng đặc quyền.

Bên ngoài nhà tù Cibinong. Ảnh: Tempo

Ngày 26/9, 52 tù nhân đã bị thẩm vấn, trong khi 54 nhân viên nhà tù Cibinong được lên kế hoạch kiểm tra. Năm quan chức đã bị đình chỉ công tác, gồm giám đốc nhà tù cùng những người đứng đầu các bộ phận an ninh, giáo dục tù nhân và hành chính.

Cơ quan giám sát dịch vụ công Indonesia đề nghị Bộ Di trú và Cải huấn điều tra toàn diện những dấu hiệu sai phạm tại nhà tù.