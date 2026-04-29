Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

SJC Mua 166,300 Bán 168,800

BTMH Mua 164,500 Bán 167,400

USD Mua 26,106 Bán 26,366

EUR Mua 30,060 Bán 31,645

Tận thấy khu 229 căn hộ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang vừa được Bí thư Hà Nội yêu cầu 'hồi sinh'

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Dự án nhà ở tái định cư N01, tại ô đất D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy (TP Hà Nội) vẫn chưa thể hoàn thành sau hơn chục năm bỏ hoang. Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các khâu cuối cùng để đưa dự án vào sử dụng, không để chậm tiến độ thêm.

Tại buổi kiểm tra thực địa chiều 27/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các khâu cuối cùng để đưa dự án vào sử dụng, phấn đấu hoàn thành sớm và không để chậm tiến độ thêm.

Dự án tái định cư này phục vụ di dân giải phóng mặt bằng - N01 tại ô đất D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy. Chủ đầu tư là UBND phường Cầu Giấy (trước đây là UBND quận Cầu Giấy). Dự án được UBND thành phố phê duyệt lần đầu năm 2009, trong đó thời gian thực hiện dự án được phê duyệt là năm 2010-2012.

Dự án được khởi công tháng 2/2011, được UBND TP Hà Nội điều chỉnh 6 lần, tuy nhiên dù đã xây xong phần thô từ năm 2013 đến nay vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng gây lãng phí.

Dự án này được đánh giá sở hữu vị trí "vàng" tại Cầu Giấy, nằm ngay ngã tư phố Duy Tân - Trần Thái Tông với tổng mức đầu tư dự án khoảng 452 tỷ đồng, công trình gồm 4 đơn nguyên cao 15 tầng với 299 căn hộ.

Dự án được thành phố bố trí 257 căn hộ theo đề xuất của UBND phường Cầu Giấy để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 2,5 trên địa bàn phường Cầu Giấy và 42 căn thành phố đã bố trí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận Cầu Giấy cũ nay là phường Cầu Giấy và Yên Hòa.

Sau nhiều năm bỏ hoang nhiều hạng mục của dự án xuống cấp, tường bị bong tróc.

Dự án đang có dấu hiệu "hồi sinh", khoác lên mình diện mạo mới. Thay cho hình ảnh khối bê tông trơ trọi, sắt thép hoen rỉ trước đây là lớp sơn mới khang trang, hệ thống cửa kính, lan can ban công được lắp đặt đồng bộ.

Hà Nội tìm ra "lời giải cho bài toán" cải tạo chung cư cũ?

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, hiện thành phố Hà Nội đang triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng, nhằm xác định...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đình Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/04/2026 11:04 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thị trường bất động sản Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN