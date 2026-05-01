Kiếm bộn tiền dịp lễ 30/4

Chiều 30/4, tại Dinh Thống Nhất (TPHCM) tấp nập người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Đây là điểm tham quan nổi tiếng và không thể bỏ qua của người dân TPHCM trong Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì vậy, nhiều người nhanh chóng nắm bắt cơ hội mưu sinh dịp này.

Anh Tú (ngụ TPHCM) cầm đầy tay nào lá cờ, khăn, quạt, sticker... có giá từ 5.000 - 30.000 đồng/món liên tục chào mời khách. Theo Tú, đây là năm thứ 2 anh bán các mặt hàng này dịp lễ. "Năm nay mình chỉ bán hai ngày dịp lễ 30/4. Mình coi đây như cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng, dạn dĩ trong giao tiếp chứ không đặt nặng chuyện lời lỗ" - Tú nói.

Nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng, có người còn mang cả mũ, nón được trang trí hình ảnh cờ đỏ sao vàng hoặc phong cảnh đẹp mắt để chào mời du khách. Ngoài ra còn có thêm bong bóng để trẻ em cầm chơi, chụp ảnh. "Có hôm tôi bán lãi gần nửa triệu đồng. Tuy phải đội nắng cả ngày nhưng bù lại, lợi nhuận lại rất khá" - một người bán hàng chia sẻ.

Trong khi đó, các quầy kinh doanh nước giải khát, dừa tươi, kem... liên tục có khách xếp hàng chờ mua. Tuy giá khá cao, như một trái dừa tươi ướp đá mát lạnh có thể tới 30.000 - 40.000 đồng nhưng du khách vẫn chấp nhận. Người bán cũng báo giá trước, khách đồng ý mới làm. Trong khi đó, nước suối có giá chỉ 10.000 đồng/chai.

Một xe kem đủ sắc màu bắt mắt. Các bạn trẻ vừa mua để giải nhiệt, vừa làm "phụ kiện" chụp ảnh check-in trước Bưu điện Thành phố

Một quán nước bên hông Nhà thờ Đức Bà gần như không còn bàn trống

Điểm bán vé đi xe buýt 2 tầng tham quan thành phố về đêm được du khách xếp hàng chờ mua

TPHCM trang trí rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng cho thời khắc chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cầu Phú Định trang trí lá cờ hai bên đẹp mắt