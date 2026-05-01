Hoa hậu phố cổ sống viên mãn trong không gian biệt thự 6 tầng trên 'đất vàng' Hà Nội

Đỗ Mỹ Linh sinh ra và lớn lên trong căn nhà tập thể tại phố Hàng Đào, mang vẻ đẹp hoài niệm, giản dị.

Nằm trên tầng 2 của khu tập thể cũ trên phố cổ, không gian sống nhỏ nhắn nhưng được sắp xếp gọn gàng, phản ánh nét truyền thống của người Hà Nội xưa.

Phòng khách trong căn nhà tập thể kết hợp luôn với khu bếp, nơi cả gia đình quây quần trong những bữa ăn thân mật. Nội thất tuy không cầu kỳ nhưng luôn sạch sẽ, ngăn nắp, tạo cảm giác ấm áp.

Sau khi kết hôn với con trai Bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh theo chồng vè sống tại biệt thự có quy mô lớn, mặt tiền rộng hơn 15 m, tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000 m2. Công trình được thiết kế theo phong cách châu Âu với tông vàng đồng chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng, đồng bộ.

Cổng chính là nơi Đỗ Mỹ Linh và gia đình chồng thường chụp ảnh cùng nhau mỗi dịp lễ Tết. Các không gian chức năng như sân vườn, hồ bơi, phòng khách, bếp - phòng ăn, khu giải trí, phòng gym và phòng làm việc được phân bổ theo từng tầng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ.

Trong khoảnh khắc gia đình bầu Hiển quây quần bên nhau ở phòng khách đón năm mới đến vào đêm giao thừa, Đỗ Mỹ Linh đã để lộ khung cảnh phía trong biệt thự bề thế, sang trọng của gia đình chồng. Ngoài không khí ấm áp, hạnh phúc giữa các thành viên, người xem còn thấy được sự xa hoa, vương giả của ngôi nhà.

Phòng khách nổi bật với trần cao. Nội thất gồm sofa bọc da, tranh trang trí cùng các chi tiết như bàn trà, thảm trải sàn được phối hợp hài hòa, tạo tổng thể thống nhất. Tông màu nâu ấm từ chất liệu da và gỗ giúp không gian thêm phần ấm cúng. Một chiếc đồng hồ cây kiểu cổ điển đặt ở góc phòng trở thành điểm nhấn.

Sàn nhà lát đá sáng bóng với họa tiết tinh giản, góp phần tạo cảm giác rộng và thoáng. Theo hoa hậu, khu vực này được sử dụng linh hoạt, vừa là nơi tiếp khách, vừa là không gian sinh hoạt chung của gia đình.

Phòng ăn mang phong cách cổ điển với bàn gỗ lớn, ghế tựa chạm khắc, sử dụng tông vàng - nâu chủ đạo. Hệ cửa kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tăng độ mở cho không gian. Đây là nơi diễn ra các bữa ăn sum họp, được bài trí gọn gàng, giữ sự ấm cúng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Khu vực bể bơi trong nhà được thiết kế với hệ đèn tạo hiệu ứng ánh sáng xanh. Thành bể ốp gạch mosaic, kết hợp mảng tường cây xanh và phù điêu trang trí, mang lại cảm giác thư giãn. Xung quanh lát gạch chống trượt và bố trí ghế nghỉ, cây xanh tạo không gian thư giãn lý tưởng. Tất cả được thiết kế đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu tập luyện, vừa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại gia, thể hiện rõ phong cách sống tiện nghi và hiện đại của gia đình.

Biệt thự còn sở hữu khu vực giải trí và thể thao đầy đủ tiện nghi với phòng gym rộng rãi, trang bị máy móc hiện đại từ máy chạy bộ, máy tập đa năng cho đến các thiết bị hỗ trợ rèn luyện sức khỏe khác. Không gian sử dụng sàn chuyên dụng, gương lớn, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe hàng ngày của các thành viên.

Các phòng ngủ đều tích hợp khu thay đồ thiết kế như showroom thu nhỏ, với hệ tủ âm tường phủ kính bố trí hai bên. Tông xanh kết hợp chi tiết viền vàng tạo điểm nhấn, đồng nhất với tổng thể kiến trúc. Không gian sử dụng ánh sáng vàng dịu và sàn gỗ tối màu, đảm bảo sự riêng tư và cảm giác sang trọng. Căn biệt thự đề cao tính tiện nghi và thẩm mỹ, với các không gian chức năng được tổ chức khoa học, phục vụ sinh hoạt của gia đình 3 thế hệ.